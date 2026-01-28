అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంపై దర్యాప్తు- రంగంలోకి ఏఏఐబీ
అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంపై దర్యాప్తును చేపట్టనున్న ఏఏఐబీ
Published : January 28, 2026 at 1:40 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash AAIB Investigation: మహారాష్ట్రలోని బారామతి విమాన ప్రమాదంపై ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో (ఏఏఐబీ) దర్యాప్తు చేపట్టనుంది. ఘటనా స్థలాన్ని ఏఏఐబీ బృందం త్వరలోనే సందర్శిస్తుందని, ఈ ప్రమాదంపై దర్యాప్తు చేపడుతుందని ఓ సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. మరోవైపు కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయడు కూడా ఘటనాస్థలికి పరిశీలించనున్నారు. అందుకోసం పౌర విమానయాన శాఖ, డీజీసీఏ ఉన్నతాధికారులతో కలిసి పుణెకు బయలుదేరారు. ఇదిలా ఈ ఘటనపై విచారణ చేపడతామని మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ శిందే తెలిపారు.
దర్యాప్తులో భాగంగా ప్లైట్ రికార్డర్, ఎన్హాన్స్డ్ గ్రౌండ్ ప్రాక్సిమిటీ వార్నింగ్ సిస్టమ్(ఈజీపీడబ్లయూఎస్)ను డిజిటల్ ఇంజిన్ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ (DEES)ను స్వాధీనం చేసుకోనుంది. అలాగే ఎయిర్ఫ్రేమ్, ఇంజిన్ లాగ్బుక్స్, వర్క్ ఆర్డర్లు, ఆన్బోర్డ్ డాక్యుమెంట్లు, ప్రధాన తనిఖీ రికార్డులను ఆపరేటర్ నుంచి సేకరించి పరిశీలించనున్నారు. సిబ్బంది, విమానానికి సంబంధించిన డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) పత్రాలను కూడా దర్యాప్తు బృందం కోరింది. అదనంగా, రాడార్ డేటా రికార్డింగ్స్, సీసీటీవీ ఫుటేజ్, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ATC) టేప్ రికార్డింగ్స్, హాట్లైన్ కమ్యూనికేషన్లను సేకరించి విశ్లేషించనున్నారు. సాక్షులు, సంబంధిత సిబ్బంది వాంగ్మూలాలను కూడా నమోదు చేయనున్నారు.
భవిష్యత్లో పునరావృతం కాకుండా దర్యాప్తు చేపడతాం : ఏక్నాథ్ శిందే
విమాన ప్రమాదం చాలా బాధాకరమైన ఘటన అని ఉపముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ శిందే తెలిపారు. 'మహారాష్ట్రకు చాలా దురదృష్టకరమైనది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుకండా ఉండటానికి విమాన ప్రమాదంపై దర్యాప్తు జరుపుతాం. ఈ నష్టం కేవలం పవార్ కుటుంబానికే కాదు మొత్తం రాష్టానిది. మహారాష్ట్ర పురోగతి కోసం నేను ఆయన ఒక జట్టుగా పనిచేశాం. ఇప్పుడు నేను నా అన్నయ్యను కోల్పోయినట్లు అనిపిస్తోంది' అని ఏక్నాథ్ శిందే అన్నారు.