దిల్లీ బ్లాస్ట్‌ : స్నేహమంటే ఇదేరా! ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి ఫ్రెండ్​ను కాపాడిన రాహుల్ కౌశిక్

బాంబ్ బ్లాస్ట్ చీకట్ల నడుమ వెలిగిన స్నేహదీపం- రిస్క్ తీసుకొని ఫ్రెండ్‌ను కాపాడిన రాహుల్ కౌశిక్

Delhi Bomb Blast
మాట్లాడుతున్న రాహుల్ కౌశిక్ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 18, 2025 at 10:55 PM IST

3 Min Read
Delhi Bomb Blast : దిల్లీలో జరిగిన కారు బాంబు పేలుడు ఘటన తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఇప్పటికీ ఎంతోమంది ఆస్పత్రుల్లో విషమ పరిస్థితిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. దీంతో ఎన్నో కుటుంబాలు తీవ్ర షాక్‌లో కూరుకుపోయాయి. ఇక ఇదే బాంబ్ బ్లాస్ట్ వేళ 20 ఏళ్ల యువతేజం రాహుల్ కౌశిక్ స్నేహమంటే ఏమిటో చాటిచెప్పాడు. తన ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి మరీ మిత్రుడు అంకుశ్ శర్మ(28)ను కాపాడాడు. ఇంతకీ నవంబరు 10న ఎర్రకోట సమీపంలో బాంబు పేలాక రాహుల్ కౌశిక్, అంకుశ్ శర్మ ఎలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నారు? అంకుశ్ శర్మను రాహుల్ ఎలా కాపాడాడు? ప్రస్తుతం అంకుశ్ ఎలా ఉన్నాడు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద బైక్‌ను ఆపగానే బ్లాస్ట్
అది నవంబరు 10వ తేదీ, సాయంత్రం సమయం. రాహుల్ కౌశిక్ తన స్నేహితుడు అంకుశ్ శర్మతో కలిసి దిల్లీలోని చాందినీ చౌక్‌ ఏరియాలో ఉన్న గౌరీ శంకర్ ఆలయానికి బైక్‌పై బయలుదేరాడు. ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ గేట్ నంబర్ 1 సమీపంలో ఉన్న ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్దకు వారి బైక్ చేరగానే రెడ్ సిగ్నల్ పడింది. దీంతో బైక్‌ను అక్కడ ఆపారు. ఆ వెంటనే, అక్కడికి దగ్గర్లో నిలబడి ఉన్న ఓ కారులోని బాంబు పేలింది. ఈ బ్లాస్ట్ చాలా శక్తివంతమైంది. పేలుడు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో అక్కడున్న అన్ని రకాల వాహనాలు దగ్ధమయ్యాయి. జనమంతా మంటల్లో చిక్కుకున్నారు. వారి శరీరాలు బాగా కాలిపోయాయి.

Delhi Bomb Blast
రాహుల్ కౌశిక్ (ETV Bharat)

రిక్షా డ్రైవర్ దేవుడిలా వచ్చాడు : రాహుల్ కౌశిక్
"ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ గేట్ నంబర్ 1 సమీపంలోని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గరికి మేం చేరుకునే సరికి రెడ్ లైట్ పడింది. దీంతో అక్కడే బైక్‌ను ఆపాం. ఆ వెంటనే బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది. బాంబు పేలుడు ధాటికి నేను, అంకుశ్ బైక్‌పై నుంచి ఎగిరి దూరంలో పడ్డాం. అసలు ఏం జరుగుతోందో నాకు అర్థం కాలేదు. చుట్టూ పొగలు, మంటలు కమ్మేయడంతో, కాసేపటి వరకు కళ్లు తెరవలేకపోయాను. నేను స్పృహలోకి వచ్చేసరికి, నా ఫ్రెండ్ అంకుశ్ తీవ్రంగా గాయపడి ఉన్నాడు. అతడి శరీరం బాగా కాలిపోయింది. ఆ సమయానికి మంటలు ఇంకా వ్యాపిస్తున్నాయి. మరిన్ని వాహనాలు పేలుతున్నాయి. పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవడం దాదాపు అసాధ్యం. ఈ సమయంలోనూ నేను కొంత ధైర్యం చేసి ఒక ఆటో డ్రైవర్‌ను సాయం అడిగాను. బాగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఉన్నందున సాయం చేయలేనని అతడు మాతో చెప్పాడు. అప్పుడు ఓ రిక్షా డ్రైవర్ దేవుడిలా వచ్చాడు. రిక్షాపై ఉన్న సామాన్లపైనే నన్ను, అంకుశ్‌ను కూర్చోబెట్టుకొని ఆస్పత్రికి బయలుదేరాడు. ఇరుకు వీధుల మీదుగా మమ్మల్ని లోక్ నాయక్ ఆస్పత్రికి చేర్చాడు" అని రాహుల్ కౌశిక్ 'ఈటీవీ భారత్'కు వివరించారు.

Delhi Bomb Blast
రాహుల్ కౌశిక్ (ETV Bharat)

ఎడమ చెవిలోని కర్ణభేరి పగిలిపోయింది
నవంబరు 10న దిల్లీలోని లోక్ నాయక్ ఆస్పత్రికి తరలించే సమయానికి రాహుల్ కౌశిక్‌‌ శరీరంపై తీవ్ర గాయాలు ఉన్నాయి. బాంబు సౌండ్‌ను అత్యంత సమీపం నుంచి వినడంతో ఆయన ఎడమ చెవిలోని కర్ణభేరి పగిలిపోయింది. చెవికి మెరుగైన చికిత్స చేయించేందుకు రాహుల్ కౌశిక్‌‌‌ను నగరంలోని గురు తేజ్ బహదూర్ ఆస్పత్రికి కుటుంబీకులు తీసుకెళ్లారు. అక్కడి వైద్యులు రాహుల్ కర్ణభేరిని పరిశీలించి, దాన్ని చికిత్సతో సరి చేయలేమని తేల్చి చెప్పారు.

నా కుమారుడిని చూసి గర్విస్తున్నాను : పురుషోత్తం, రాహుల్ కౌశిక్‌‌ తండ్రి
"బాంబ్ బ్లాస్ట్‌లో నా కుమారుడికి గాయాలయ్యాయని తెలిశాక షాక్‌కు గురయ్యాం. మా కుటుంబం మొత్తం బాధలో కూరుకుపోయింది. కానీ రాహుల్ ధైర్యం మమ్మల్ని గర్వపడేలా చేసింది. స్నేహితుడు అంకుశ్ ప్రాణాలను కాపాడేందుకు నా కుమారుడు చూపిన చొరవ మెచ్చుకోదగింది. మా అబ్బాయి సమాజానికి ప్రేరణగా నిలిచాడు" అని రాహుల్ కౌశిక్‌‌ తండ్రి పురుషోత్తం 'ఈటీవీ భారత్'కు చెప్పారు.

నా కొడుకు ప్రాణాలతో పోరాడుతున్నాడు : మీనాక్షి శర్మ, అంకుశ్ శర్మ తల్లి
"బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఘటనలో నా కుమారుడు అంకుశ్ శర్మ ముఖం మొత్తం కాలిపోయింది. చెవిపై కుట్లు పడ్డాయి. మా అబ్బాయి లోక్ నాయక్ ఆస్పత్రిలోనే చికిత్స పొందుతున్నాడు. గత ఎనిమిది రోజులుగా ఐసీయూలో ఉన్నాడు. నా కుమారుడి ఆరోగ్య పరిస్థితిలో ఎటువంటి మెరుగుదల కనిపించడం లేదు. అంకుశ్ ప్రాణాలతో పోరాడుతున్నాడు. ఆస్పత్రిలో పారిశుధ్యం దారుణంగా ఉంది. మా అబ్బాయిని కలవడానికి డాక్టర్లు సరిగ్గా అనుమతించడం లేదు" అని అంకుశ్ శర్మ తల్లి మీనాక్షి శర్మ 'ఈటీవీ భారత్'కు చెప్పారు.

Delhi Bomb Blast
మాట్లాడుతున్న రాహుల్ కౌశిక్ (ETV Bharat)

దిల్లీ బాంబు పేలుడు ఘటనలో చనిపోయిన వారి సంఖ్య 15కు పెరిగింది. ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న అనేక మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. వైద్యుల బృందం వారిని నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. ఇక ఈ బ్లాస్ట్‌పై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్‌ఐఏ) దర్యాప్తు చేస్తోంది.

CAR BLAST NEAR RED FORT
DELHI BOMB BLAST 2025
RED FORT BOMB BLAST CASE
DELHI BOMB BLAST CASE
DELHI BOMB BLAST

