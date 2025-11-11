ETV Bharat / bharat

దిల్లీ పేలుడు ఘటనలో 12కి చేరిన మృతుల సంఖ్య- అమిత్ షా హైలెవెల్ మీటింగ్

12కి చేరిన దిల్లీ పేలుడు మృతుల సంఖ్య- బాధితులకు నివాళులర్పించిన సుప్రీంకోర్టు

Published : November 11, 2025 at 1:17 PM IST

Delhi Blast Death Toll : దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన పేలుడు ఘటనలో మృతుల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. ఇప్పటివరకు ఈ దుర్ఘటన వల్ల మరణించినవారి సంఖ్య 12కు చేరుకుంది. మరోవైపు, ఈ భారీ పేలుడుపై చర్చించేందుకు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా అధ్యక్షతన ఉన్నతస్థాయి భద్రతా సమావేశం జరిగింది. అలాగే పేలుడు వల్ల మరణించినవారికి సుప్రీంకోర్టు నివాళులర్పించింది.

పెరిగిన మృతుల సంఖ్య
దిల్లీ పేలుడు ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 12కి చేరింది. సోమవారం జరిగిన ఈ పేలుడులో 9 మంది అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిలో మరో ముగ్గురు చనిపోయారు. దీంతో ఈ దుర్ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి సంఖ్య 12కి చేరుకుందని దిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. మరికొందరు క్షతగాత్రులు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని పేర్కొన్నారు.

అమిత్ షా హై-లెవెల్ మీటింగ్
భారీ పేలుడుతో దేశ రాజధాని దిల్లీ ఉక్కిరిబిక్కిరైన వేళ కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా ఉన్నత స్థాయి భద్రతా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. మంగళవారం కర్తవ్యభవన్‌లో జరిగిన ఈ భేటీకి హోంశాఖ కార్యదర్శి గోవింద్ మోహన్‌, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో డైరెక్టర్ తపన్ డేకా, దిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ సతీశ్ గోల్చా, జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ సదానంద్ వసంత్ హాజరయ్యారు. జమ్ముకశ్మీర్ డీజీపీ నళిన్ ప్రభాత్ వర్చువల్‌ గా పాల్గొన్నారు. దిల్లీ పేలుడు, ఉగ్ర కుట్రలు, కశ్మీర్ ఘటనలపై చర్చించినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. దిల్లీ సహా దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో భద్రతా పరిస్థితిని సమీక్షించారని పేర్కొన్నాయి.

నివాళులర్పించిన సుప్రీంకోర్టు
దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు విచారం వ్యక్తం చేసింది. ఈ క్రమంలో పేలుడు బాధితులకు నివాళులర్పించింది. సుప్రీంకోర్టు చట్ట నియమాలను కాపాడటానికి కట్టుబడి ఉందని పేర్కొంది. "ఈ కష్ట కాలంలో దేశ పౌరులకు సుప్రీంకోర్టు అండగా ఉంటుంది. చట్ట నియమాలను కాపాడటానికి దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం కట్టుబడి ఉంది. పేలుడు వల్ల మరణించిన వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి" అని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్ వ్యాఖ్యానించారు.

ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ మూసివేత!
మరోవైపు, దిల్లీ పేలుడు ఘటన నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. భద్రతా కారణాలు రీత్యా ఎర్రకోట మెట్రోస్టేషన్‌ను మూసివేసినట్లు ప్రకటించారు. అలాగే ఎర్రకోట మెట్రోస్టేషన్ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను కూడా విధించామని తెలిపారు. "సర్వీస్ అప్డేట్. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా లాల్ ఖిలా మెట్రో స్టేషన్ (ఎర్రకోట మెట్రోస్టేషన్)ను మూసివేశాం. మిగతా అన్ని మెట్రో స్టేషన్లు యథావిధిగా పనిచేస్తున్నాయి" అని దిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ ఎక్స్ పోస్ట్​లో పేర్కొంది.

ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
మరోవైపు, దిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసులు సైతం ఆంక్షలు విధించారు. నేతాజీ సుభాశ్ మార్గ్ నుంచి చట్టా రైల్ కట్ రహదారిలో ఎటువంటి ప్రయాణాలు చేయవద్దని సూచించారు. మంగళవారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు ఈ మార్గంలో ప్రయాణాలు వద్దని పేర్కొన్నారు. ఇబ్బందులు లేని ప్రయాణం కోసం ప్రత్యామ్నాయ రహదారులను ఉపయోగించాలని సూచించారు.

దేశమంతా హై అలర్ట్
పేలుడు ఘటన నేపథ్యంలో దిల్లీ సహా దేశమంతటా రెడ్‌ అలర్ట్‌ ప్రకటించారు. దిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ టెర్మినల్స్ వద్ద కఠినమైన నిఘా ఉంచారు. అలాదే దేశంలోని ప్రధాన నగరాలైన కోల్​కతా, ముంబయి, హైదరాబాద్, చెన్నై తదితర ప్రాంతాల్లో భద్రతను మరింత పెంచారు.

విచారం వ్యక్తం చేసిన ప్రపంచ దేశాలు
కాగా, దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై ప్రపంచ దేశాలు విస్మయం వ్యక్తం చేశాయి. ఈ కష్ట కాలంలో భారత్ అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చాయి. మృతుల కుటుంబాలకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశాయి. భారత్​లో ఉన్న తమ దేశ పౌరులకు పలు సూచనలు చేశాయి.


