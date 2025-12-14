దిల్లీలో వాయు కాలుష్యం- రాందేవ్ బాబా ఇస్తున్న సూచనలివే!
ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్స్ కంటే కర్టెన్స్ బెటర్ - కపాలభాతి చేస్తే అన్ని సమస్యలు మటుమాయం- రామ్దేవ్ బాబా సూచనలు
Published : December 14, 2025 at 2:26 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 3:41 PM IST
Yoga Guru Ramdev On Delhi Pollution : దేశ రాజధాని నగరం దిల్లీలో వాయు కాలుష్యం మరింత తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో యోగా గురువు బాబా రామ్దేవ్ కీలక సూచనలు చేశారు. వాయుకాలుష్యం వల్ల కలిగే వ్యాధులను అధిగమించడానికి యోగా మంచి సాధనమని చెప్పారు. దుబారా ఖర్చులు చేయకుండా సామాన్యులు ఎలా కాలుష్యాన్ని ఎదుర్కోవచ్చో తెలిపారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఫుల్ వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఆయన చెప్పిన పరిష్కారం ఏమిటంటే?
శనివారం ఓ టీవీ కార్యక్రమానికి హాజరైన బాబా రాందేవ్ యోగా గురించి చెప్పారు. ఈ యోగాతో ఎలాంటి వ్యాధులనైనా అధిగమించవచ్చని చెప్పారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో కాలుష్యం పెరగడం సహజమేనని పేర్కొన్నారు. అయితే చాలా మంది ఈ కాలుష్యం నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లను వాడుతుండడంపై ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లు విలాసం కోసం ధనవంతులు చేసే దుబారా ఖర్చు అని అన్నారు. సామాన్యులు ఇలా అనవసరపు ఖర్చులు చేయకుండా, ఇళ్లకు కర్టెన్లు వేసుకోవచ్చని సూచించారు. ప్రశాంతంగా ఇంట్లో కూర్చొని కపాలభాతి లాంటి ప్రాణాయామాలు చేస్తే ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు దరిచేరవని రాందేవ్ బాబా అన్నారు. ఆయన సూచనలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అయితే నెటిజన్లు ఆయన సూచనలపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తుండడం గమనార్హం.
దిల్లీలో AQI రీడింగ్ 497
మరోవైపు చూస్తే దిల్లీలో గాలి నాణ్యత రోజురోజు మరింత దారుణంగా పడిపోతోంది. సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ప్రకారం, దిల్లీ, ఎన్సీఆర్లో ఆదివారం ఉదయం సగటు వాయు నాణ్యత సూచిక (AQI) 497కు పెరిగిపోయింది. ఇది కాలుష్యం తీవ్రస్థాయికి పెరిగిపోవడాన్ని సూచిస్తోంది. వాస్తవానికి దేశరాజధాని ప్రాంతంలో గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ అమలు చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ వాయు నాణ్యత ఇంత దారుణంగా పడిపోవడం దారుణం.
ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రజలు
దిల్లీలో కాలుష్యం తీవ్రమైన కేటగిరీలోకి చేరడంతో నగరవాసులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాలుష్యం వల్ల శ్వాసకోశ తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు, కళ్లలో మంట, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు మరింతగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"ఆరోగ్యమైన జీవితాన్ని మంచి గాలి నాణ్యత, స్వచ్ఛమైన వాతావరణం కావాలి. ఇందుకోసం ఏక్యూఐ 100-120 మధ్య ఉండాలి. కానీ దిల్లీలో ఇది 300 కంటే ఎక్కువ ఉంది. దీని వల్ల చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు" అని జలగావ్కు చెందిన సురేశ్ అనే వ్యక్తి మీడియాకు చెప్పారు. "వాయు కాలుష్యం వల్ల నేను శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నాను. ప్రభుత్వం ఈ కాలుష్య నివారణ కోసం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. దేశరాజధానిలో జీఆర్ఏపీ 4ను అమలు చేయడం మంచి విషయం" అని ద్వారకకు చెందిన హర్ష్ వర్థన్ అనే మరో వ్యక్తి అన్నారు.
సీపీసీబీ ప్రకారం, 0 నుంచి 500 వరకు ఉండే ఏక్యూఐని 6 విభాగాలుగా విభజించారు. ప్రతి విభాగం కాలుష్య స్థాయిని, దాని వల్ల కలిగే ఆరోగ్య సమస్యలను తెలియజేస్తుంది. ఏక్యూఐ వర్గీకరణ ప్రకారం, 0-50 వరకు ఏక్యూఐ రీడింగ్ ఉంటే అంది 'మంచి గాలి నాణ్యత'ను సూచిస్తుంది. ఈ రీడింగ్ 51-100 మధ్య ఉంటే 'సంతృప్తికరమైన స్థాయిలో గాలి నాణ్యత' ఉన్నట్లు లెక్క. 101-200 మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యత 'మోడరేట్'గా, 201-300 మధ్యలో ఉంటే 'పూర్', 301-400 మధ్యలో ఉంటే 'వెరీ పూర్', 401-500 మధ్య ఏక్యూఐ రీడింగ్ ఉంటే 'సివియర్' కండిషన్లో ఉన్నట్లు అర్థం.