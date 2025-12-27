ETV Bharat / bharat

న్యూ ఇయర్ వేళ దిల్లీలో భారీ ఆపరేషన్- 285 మంది అరెస్టు

దిల్లీలో పోలీసులు ఆపరేషన్ ఆఘాత్ 3.0 పేరిట తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భారీగా ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

DELHI OPERATION AAGAHATH
DELHI OPERATION AAGAHATH (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 27, 2025 at 11:06 AM IST

1 Min Read
Delhi Operation Aagahth : నూతన సంవత్సర వేడుకల నేపథ్యంలో దిల్లీలో ఆపరేషన్ ఆఘాత్ 3.0 పేరిట పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ ఆపరేషన్‌లో భాగంగా నేరస్థులపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. ఎక్సైజ్ , మత్తుపదార్థాల నియంత్రణ చట్టం, జూద నిరోధక చట్టం కింద 285 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. భారీగా ఆయుధాలు, ఇతర వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటిలో 21 నాటు తుపాకులు , 20 తూటాలు, 27 కత్తులు, 12 వేల 258 క్వార్టర్ల అక్రమ మద్యం, 6 కిలోల గంజాయి ఉన్నాయి. నిందితుల నుంచి 2 లక్షల 30 వేల నగదు, 310 మొబైల్ ఫోన్లు, 231 ద్విచక్ర వాహనాలు, ఒక ఫోర్ వీలర్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా మరో 504 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

DELHI
DELHI OPERATION AAGAHTH
DELHI OPERATION AAGAHATH

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

