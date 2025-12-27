న్యూ ఇయర్ వేళ దిల్లీలో భారీ ఆపరేషన్- 285 మంది అరెస్టు
దిల్లీలో పోలీసులు ఆపరేషన్ ఆఘాత్ 3.0 పేరిట తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భారీగా ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Delhi Operation Aagahth : నూతన సంవత్సర వేడుకల నేపథ్యంలో దిల్లీలో ఆపరేషన్ ఆఘాత్ 3.0 పేరిట పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ ఆపరేషన్లో భాగంగా నేరస్థులపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. ఎక్సైజ్ , మత్తుపదార్థాల నియంత్రణ చట్టం, జూద నిరోధక చట్టం కింద 285 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. భారీగా ఆయుధాలు, ఇతర వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటిలో 21 నాటు తుపాకులు , 20 తూటాలు, 27 కత్తులు, 12 వేల 258 క్వార్టర్ల అక్రమ మద్యం, 6 కిలోల గంజాయి ఉన్నాయి. నిందితుల నుంచి 2 లక్షల 30 వేల నగదు, 310 మొబైల్ ఫోన్లు, 231 ద్విచక్ర వాహనాలు, ఒక ఫోర్ వీలర్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా మరో 504 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.