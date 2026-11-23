'బ్రెజ్జా' కారు అడిగితే 'హ్యుందాయ్' ఇచ్చిన వధువు తండ్రి- పెళ్లి మధ్యలో వెళ్లిపోయిన పోలీస్!
Sonipat Groom Brezza Demand: అడిగిన కారు బహుమతిగా ఇవ్వలేదని వరుడు పెళ్లాపేశాడు. వధువు తండ్రి స్తోమతకు తగ్గట్టు 'హ్యుందాయ్ ఆరా' కారును ఇచ్చారు. అయినా వివాహం ఆపడంతో, పోలీసులకు ఫిర్యాదు.
Published : November 23, 2026 at 11:45 AM IST
అడిగిన కట్నం ఇవ్వలేదని పెళ్లిని ఆపేసిన సందర్భాలు చాలానే చూశాం. అయితే, కట్నం తీసుకోవడం నేరమని చెప్పాల్సిన పోలీస్ అధికారి, వధువు కుటుంబానికి భారీ డిమాండ్లే పెట్టాడు. అది నేరవేర్చలేదనే కారణంతో పెళ్లిని మధ్యలోనే ఆపేసి వెళ్లిపోయాడు. ఈ ఘటన హరియాణాలోని జరిగింది. వివాహ సమయంలో తనకు 'బ్రెజ్జా' కారు కావాలని డిమాండ్ చేయగా, వధువు తండ్రి 'హ్యుందాయ్ ఆరా' బుక్ చేశాడు. కానీ ఆ పోలీసు మాత్రం 'నాకు అదే కారు కావాలంటూ' పట్టుబట్టాడు. అది నెరవేరకపోవడంతో వరుడు తన కుటుంబ సభ్యులతో తిరిగి వెళ్లిపోయాడు. ఈ విషయంపై వధువు కుటుంబం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, వరుడితో సహా ఆరుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు.
అసలేం జరిగిదంటే?
ఫిర్యాదు ప్రకారం, సోనీపత్ జిల్లాకు చెందిన కుల్దీప్ దిల్లీ పోలీసు విభాగంలో పని చేస్తున్నాడు. మధ్యవర్తులు ద్వారా గాంధీనగర్కు చెందిన ఓ యువతితో ఈ ఏడాది జనవరిలో వివాహం కుదిరింది. అయితే కట్నకానులు ఆశించడం లేదంటూ మధ్యవర్తులు చెప్పినట్లు వధువు తండ్రి తెలిపారు. ఏప్రిల్ 26న ఇరు కుటుంబాల సమక్షంలో నిశ్చితార్థం జరగగా, వివాహ తేదీని నవంబర్ 20న నిర్ణయించామని పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత నుంచి వరుడు, అతని తల్లి కట్నకానుకల కోసం డిమాండ్లు చేయడం మొదలుపెట్టినట్లు ఆరోపిస్తున్నారు.
'వరుడు తన కోసం రెండు తులాల బంగారు గొలుసు, ఉంగరం కావాలని అడిగాడు. అలాగే తన తల్లి కోసం బంగారు చెవిపోగులు, వెండి పట్టీలు కావాలని కోరాడు. వీటితో పాటు తమ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఖరీదైన దుస్తులు కూడా ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేశాడు. వరుడు వివాహం కోసం బ్రెజ్జా కారును ఇవ్వాలని పట్టుబట్టాడు. మా ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, దాదాపు రూ.9 లక్షల విలువైన హ్యుందాయ్ ఆరా కారును ఏర్పాటు చేశాం. అయినా దానితో వరుడు సంతృప్తి చెందలేదు' అని సుభాశ్ కుమార్ తెలిపారు.
బ్రెజ్జా కారు కోసం పంతం
పెళ్లి రోజు సాయంత్రం వరుడు, అతడి కుటుంబ సభ్యులు సాయంత్రం 7:00 గంటల ప్రాంతంలో సాధారణ దుస్తుల్లో మండపానికి వచ్చారు. అక్కడ 'బ్రెజ్జా' కారు లేకపోవడంతో వధువు కుటుంబాన్ని ప్రశ్నించారు. అయితే హ్యుందాయ్ కారు బుక్ చేసినట్లు సుభాశ్ తెలిపారు. అయితే, తనకు బ్రెజ్జా కారు కావాలని, అలాగే అడిగి బంగారు ఆభరణాలను కూడా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. అంతేకాకుండా ఈ డిమాండ్లు నెరవేర్చకపోతే బరాత్ను వెనక్కి తీసుకెళ్తామని వరుడి తల్లి బెదిరించారు. వారిని నచ్చజెప్పేందుకు వధువు కుటుంబ సభ్యులు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. పెళ్లి పూర్తయ్యాక అడిగిన కారును ఇస్తామని చెప్పిన వినిపించుకోలేదు. దీంతో ఇరువురి మధ్య గొడవ జరిగింది. దీంతో వరుడు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడంతో పెళ్లి అగిపోయింది.
పోలీసులకు ఫిర్యాదు
ఈ విషయంపై వధువు తండ్రి, సెక్టార్-27 పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. వరుడు కుల్దీప్, అతని కుటుంబ సభ్యుల మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. వివాహ సమయంలో ఇచ్చిన ఫర్నిచర్, బంగారు, వెండి ఆభరణాలు, ఇతర విలువైన వస్తువులను వరుడి కుటుంబ సభ్యులు తిరిగి ఇవ్వలేదని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరుపుతామని పోలీసులు వెల్లడించారు.
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