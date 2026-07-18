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ఆరోగ్య పరిస్థితి అత్యంత విషమం- వాంగ్​చుక్​ను ఆసుపత్రికి తరలించిన పోలీసులు

విద్యాశాఖ ధర్మేంద్రప్రదాన్‌కు వ్యతిరేకంగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్‌ ఆరోగ్యం విషమం- దిల్లీలోని ఆసుపత్రికి తరలించిన పోలీసులు

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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 8:16 AM IST

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Sonam Wangchuk Hospital : దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద గత 20 రోజులుగా ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త, సోనమ్ వాంగ్‌చుక్‌ను భారీ భద్రత మధ్య పోలీసులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీక్ష కారణంగా ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా మారడంతో అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నీట్ పరీక్షా పత్రాల లీకేజీ వ్యవహారం, విద్యా వ్యవస్థలో అవకతవకలపై 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న నిరసనలకు మద్దతుగా సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ జూన్ 28న ఈ ఆమరణ నిరాహార దీక్షను ప్రారంభించారు. విద్యా వ్యవస్థలో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం తీసుకురావాలని, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని వారు ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

గత 20 రోజులుగా కేవలం నీరు మాత్రమే తీసుకుంటూ దీక్ష చేస్తుండటంతో వాంగ్‌చుక్ శరీరం దాదాపు 9 కిలోల బరువు కోల్పోయి అత్యంత బలహీనంగా మారారు. ఆయన కనీసం మాట్లాడలేని స్థితికి చేరుకున్నారని, శరీరంలో కొవ్వు, కండరాలు కరిగిపోతూ కీలక అవయవాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడే దశకు చేరుకున్నారని వైద్యులు హెచ్చరించారు. తన శరీరంలో 20 శాతం మేర బరువు కోల్పోయానని స్వయంగా వాంగ్‌చుక్ తెలిపారు. వాంగ్‌చుక్ ఆరోగ్యంపై దాఖలైన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యంపై విచారణ జరిపిన దిల్లీ హైకోర్టు.. ప్రతి పౌరుడి ప్రాణం విలువైందని పేర్కొంటూ ఆయనకు ప్రతిరోజూ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని, అవసరమైనప్పుడు తక్షణమే వైద్య సహాయం అందించాలని కేంద్రాన్ని, అధికారులను ఆదేశించింది. దీక్ష విరమించాలని రాజకీయ నాయకులు, పౌర సంఘాలు కోరినప్పటికీ, విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగే వరకు తాను ప్రాణాలొదిలేందుకైనా సిద్ధమేనని, దీక్ష విరమించేది లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. చివరికి ఆయన ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో, హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు మెరుగైన వైద్యం అందించడం కోసం పోలీసులు ఆయనను జంతర్ మంతర్ నుంచి ఆసుపత్రికి తరలించారు.

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WANGCHUK HOSPITALISED
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