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ప్రభుత్వం సిగ్గుపడాలి- విద్యార్థులపై వేధింపులు ఆగకపోతే మళ్లీ ఉద్యమం : అభిజిత్ దిప్కే

విద్యార్థులపై బలప్రయోగం సిగ్గుచేటని కేంద్ర ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డ అభిజిత్ దిప్కే- 'ఛలో సంసద్' నిరసనల సమయంలో కనిపించిన ట్రక్కుపై స్పష్టత ఇచ్చిన దిల్లీ పోలీసులు

Abhijeet Dipke On Student Protests
CJP founder Abhijeet Dipke (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 29, 2026 at 1:48 PM IST

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Abhijeet Dipke On Student Protests : నీట్​ యూజీ 2026 ప్రశ్నాపత్రం లీక్​ వ్యవహారంపై నిరనసలు తెలిపిన విద్యార్థులపై ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్న చర్యలు వెంటనే నిలిపివేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) డిమాండ్ చేసింది. ప్రభుత్వం తన వైఖరిని మార్చుకోకపోతే త్వరలోనే మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తామని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే హెచ్చరించారు. దిల్లీ విమానాశ్రయం వద్ద బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ భవిష్యత్తు, హక్కుల కోసం శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులపై లాఠీచార్జ్‌, పెలెట్ గన్స్‌ వంటి చర్యలు తీసుకోవడం తీవ్రంగా ఖండించారు.

'విద్యార్థులు ఉగ్రవాదులా?'
జులై 20న జరిగిన నిరసనల సందర్భంగా విద్యార్థులపై బలప్రయోగం జరిగిందని అభిజీత్ దీప్కే ఆరోపించారు. వారిని ఉగ్రవాదుల మాదిరిగా పెల్లెట్ గన్స్​తో లక్ష్యంగా చేసుకోవడం సిగ్గుచేటని విమర్శించారు. ప్రభుత్వం ఇలాంటివి చేయకూడదని, విద్యార్థులు తమ భవిష్యత్, హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నారని అన్నారు. వారిపై ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం తగదని తెలిపారు. ఇలాగే వేధించడం కొనసాగిస్తే మళ్లీ ప్రజల్లోకి వెళ్లి ఉద్యమం చేపడతామని స్పష్టం చేశారు. మరోసారి ఆందోళన చేపడతారా? అనే ప్రశ్నకు స్పందించిన దిప్కే, ప్రభుత్వం తన తీరును మార్చుకోకపోతే తప్పకుండా మరో ఉద్యమం ఉంటుందని చెప్పారు. అది త్వరలోనే ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొన్నారు. జెన్-జెడ్‌ యువతపై బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై దిప్కే స్పందించారు. ఆమె వ్యాఖ్యలను ఎవరు సీరియస్​గా తీసుకుంటారని కొట్టిపారేశారు.

అవన్నీ అవాస్తవం : దిల్లీ పోలీసులు
మరోవైపు జంతర్​మంతర్​ వద్ద ఇటీవల జరిగిన సీజేపీ నిరసనలు, చలో సంసద్ సందర్భంగా రాళ్లతో నిండిన ట్రక్కు కనిపించడంపై దిల్లీ పోలీసులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆ లారీకి నిరసన కార్యక్రమాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. ఆ ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవం అని, ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉన్నాయని అన్నారు. వాటికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని స్పష్టం చేశారు.

పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ప్రకారం, వివాదాస్పదంగా మారిన ట్రక్కును జులై 16న జరిగిన ఓ రోడ్డు ప్రమాదం కేసులో స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈఈసీఓ వ్యాన్​ను ట్రక్కు ఢీకొనడం వల్ల ఆరుగురు గాయపడినట్లు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్​లో ఎఫ్​ఐఆర్​ నంబర్ 65/2026 నమోదు చేసి, దర్యాప్తులో భాగంగా ట్రక్కును పోలీసులు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నట్లు వివరించారు. స్వాధీనం చేసుకున్న ట్రక్కును చట్టపరమైన ప్రక్రియలో భాగంగా, భద్రత దృష్ట్యా మొదట సంసద్ మార్గ్ పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో నిలిపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంగణంలో తగినంత స్థలం లేకపోవడం వల్ల తాత్కాలికంగా బయట పార్క్ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

రాజకీయ రంగు పులమడం సరికాదన్న పోలీసులు
'ఛలో సంసద్' కార్యక్రమం సందర్భంగా భద్రతా ఏర్పాట్లు, ట్రాఫిక్​ సౌలభ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని జులై 20 తెల్లవారుజామునే ట్రక్కును అక్కడి నుంచి తరలించాలని నిర్ణయించినట్లు దిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు. అయితే తరలించే ముందు లారీలో ఉన్న రాళ్లను పూర్తిగా ఖాళీ చేసి, యజమానికి అవసరమైన సూచనలు ఇచ్చిన అనంతరమే, వాహనాన్ని మరో సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించినట్లు స్పష్టం చేశారు. ఇది పూర్తిగా చట్టపరమైన, పరిపాలనా ప్రక్రియలో భాగంగా జరిగిన చర్య మాత్రమేనని, దీనికి నిరసనలు లేదా ఏదైనా కుట్రతో సంబంధం ఉందని ప్రచారం చేయడం పూర్తిగా అవాస్తవమని దిల్లీ పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనకు రాజకీయ రంగు పులమడం సరికాదని స్పష్టం చేశారు.

తప్పుడు ప్రచారంపై నిఘా
ఈ క్రమంలోనే సోషల్​ మీడియా వేదికలపై ధ్రువీకరించని సమాచారాన్ని పంచుకోవద్దని ప్రజలకు దిల్లీ పోలీసులు సూచించారు. ఇలాంటి సున్నితమైన అంశాల్లో అధికారికంగా ధ్రువీకరించిన సమాచారాన్నే నమ్మాలని సూచించారు. తప్పుడు ప్రచారం చేసి ప్రజల్లో అనవసర ఆందోళన సృష్టించే వారిపై నిగా ఉంచినట్లు దిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. అవసరమైతే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

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ABHIJEET DIPKE ON STUDENT PROTESTS

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