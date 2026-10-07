ఆకాశవాణి భవన్లోకి అనుమతి లేకుండా ప్రవేశం- రాహుల్, ప్రియాంకపై FIR నమోదు
దిల్లీలోని ఆకాశవాణి భవన్లోకి అనుమతి లేకుండా రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీ ప్రవేశించారనే కారణంతో పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ (PTI)
Published : October 7, 2026 at 10:03 AM IST
FIR Registered Rahul Gandhi : ఎన్నికల సంఘం వైఖరిని నిరసిస్తూ మంగళవారం ఆందోళనకు దిగిన ఇండియా కూటమి నేతలపై దిల్లీ పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ఆకాశవాణి భవన్లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించారన్న ఆరోపణలతో లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంకా గాంధీ సహా పలువురు ఎంపీలపై ఈ కేసు దాఖలు చేశారు. ఆకాశవాణి భవన్ ప్రాంగణంలోకి అనుమతి లేకుండా ప్రవేశించడం, అక్కడి నుంచి వెళ్లేందుకు నిరాకరించి నిరసన కొనసాగించడం వంటి అంశాలపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినట్లు దిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. అయితే కేసులో ఏయే చట్టపరమైన సెక్షన్లు నమోదు చేశారనే విషయాన్ని పోలీసులు ఇంకా వెల్లడించలేదు.