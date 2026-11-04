రష్యా మంత్రి ఫేక్ వీడియో వివాదం- సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్పై FIR నమోదు
FIR ON Advocate Fake Video : రష్యా విదేశాంగ మంత్రి మాట్లాడినట్లుగా వీడియోను మార్ఫింగ్ చేశారని ప్రశాంత్ భూషణ్పై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నవంబర్ 3న సైబర్ పెట్రోలింగ్ సందర్భంగా పోలీసులు గుర్తించినట్లు తెలిపారు.
Published : November 4, 2026 at 11:23 AM IST
సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్పై దిల్లీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. రష్యా విదేశాంగ మంత్రి మార్ఫింగ్ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారనే ఆరోపణలపై ఎఫ్ఐఆర్ను నమోదు చేశారు. భారత అంతర్గత వ్యవహారాలు, చమురు కొనుగోళ్లపై లావ్రోవ్ విమర్శలు చేసినట్లుగా రూపొందించిన వీడియోను ఆయన సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్ చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ విషయాన్ని నవంబర్ 3న సైబర్ పెట్రోలింగ్ సందర్భంగా గుర్తించినట్లు దిల్లీ పోలీసులు ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. ప్రజల్లో అశాంతిని రెచ్చగొట్టడం, పుకార్లను వ్యాప్తి చేయడం, తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేయడం వంటి ఆరోపణలతో స్పెషల్ సెల్లో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు.
సైబర్ పెట్రోలింగ్లో వెలుగులోకి
నవంబర్ 3న సైబర్ పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తుండగా 'ది కోట్స్ న్యూస్' అనే సోషల్ మీడియా ఖాతా చేసిన ఓ పోస్ట్ తమ దృష్టికి వచ్చినట్లు దిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్కు చెందినదిగా భావిస్తున్న మార్ఫింగ్ వీడియోను ప్రశాంత్ భూషణ్ ఖాతా నుంచి షేర్ చేసినట్లు ఆ హ్యాండిల్ పేర్కొందని వెల్లడించారు. ఈ వీడియోలో లావ్రోవ్ భారతదేశ అంతర్గత వ్యవహారాలు, చమురు కొనుగోళ్లపై విమర్శలు చేసినట్లుగా చూపించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ వీడియో ద్వారా ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించడంతో పాటు అశాంతిని రెచ్చగొట్టేందుకు ప్రయత్నించినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. తప్పుదోవ పట్టించే, పరువు తీసే, రెచ్చగొట్టే సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ అంశంపై ప్రాథమిక విచారణ అనంతరం కేసు నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
दिनांक 03.11.2026 को साइबर पेट्रोलिंग के दौरान संज्ञान में आया कि सोशल मीडिया हैंडल @thequotesnews द्वारा प्रशांत भूषण के हैंडल @pbhushan1 से रूस के विदेश मंत्री का भारत विरोधी कथित Doctored वीडियो साझा किए जाने का दावा किया गया है। उक्त वीडियो के माध्यम से भ्रामक, मानहानिकारक एवं भड़काऊ सामग्री प्रसारित कर सार्वजनिक उपद्रव तथा अफवाहें फैलाने का आरोप है। इस संबंध में FIR No. 263/26 तहत धारा 336(4)/353(1)(c)/356/340(2) BNS एवं 66C IT Act में अभियोग PS Special Cell में पंजीकृत कर दिया गया है।— Delhi Police (@DelhiPolice) November 4, 2026
పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు
ఈ వ్యవహారంపై దిల్లీ పోలీసుల స్పెషల్ సెల్లో ఎఫ్ఐఆర్ నంబర్ 263/26గా కేసు నమోదైంది. భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్)లోని సెక్షన్లు 336(4), 353(1)(సి), 356, 340(2)తో పాటు సమాచార సాంకేతిక చట్టంలోని సెక్షన్ 66సీ కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తమ ఎక్స్ పోస్టులో వెల్లడించారు. నకిలీ సమాచారాన్ని రూపొందించడం, ప్రజల్లో అశాంతికి కారణమయ్యే కంటెంట్ను వ్యాప్తి చేయడం, పరువు నష్టం వంటి ఆరోపణలకు సంబంధించి ఈ సెక్షన్లను చేర్చినట్లు తెలిపారు.
Fake Alert!!! 🚨🚨🚨 The video of the Russian Foreign Minister being used in this post is fake! https://t.co/jpEX6qu19p— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) November 3, 2026
నకిలీ వీడియోగా నిర్ధారణ
మరోవైపు, ఈ వీడియో ప్రామాణికతను భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం ఇప్పటికే ప్రశ్నించింది. వీడియో నకిలీదని స్పష్టం చేస్తూ మంగళవారం ఎక్స్ వేదికగా హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఆ పోస్ట్లో ఉపయోగించిన రష్యా విదేశాంగ మంత్రి వీడియోను నకిలీగా పేర్కొంది. డిజిటల్ మార్పులు చేసి, కల్పిత ఆడియో, క్యాప్షన్లను జోడించి ఈ క్లిప్ను రూపొందించినట్లు ప్రభుత్వ వాస్తవ తనిఖీ విభాగాలు స్పష్టం చేశాయి.
ఇదిలా ఉండగా లావ్రోవ్కు ఆపాదించిన వ్యాఖ్యలను రష్యా రాయబార కార్యాలయం కూడా ఖండించింది. ఆ వీడియో కల్పితమని ధ్రువీకరించింది. దీంతో ఈ వీడియోపై భారత్, రష్యా వర్గాల నుంచి స్పష్టత వెలువడింది. అయినప్పటికీ, ఈ క్లిప్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారంలోకి రావడం, దాని ఆధారంగా వివాదం తలెత్తడం ఈ కేసుకు కారణమైంది.
దర్యాప్తు చేపట్టిన స్పెషల్ సెల్
రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ చేసినట్లుగా చూపించిన వ్యాఖ్యలు వాస్తవమైనవా? కాదా? అనే అంశంపై ఇప్పటికే విదేశాంగ శాఖ, రష్యా రాయబార కార్యాలయం తమ వైఖరిని వెల్లడించాయి. వీడియోను డిజిటల్గా మార్పులు చేసి రూపొందించినట్లు పేర్కొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మార్ఫింగ్ వీడియో ప్రచారానికి సంబంధించి దిల్లీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ప్రశాంత్ భూషణ్ ఖాతా నుంచి వీడియో షేర్ చేసినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలపై స్పెషల్ సెల్ దర్యాప్తు చేయనుంది.
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