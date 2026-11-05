సోషల్ మీడియాలో బాలల లైంగిక వేధింపుల కంటెంట్- మెటాపై దిల్లీ పోలీసుల FIR
Delhi Police FIR On Meta : ఎన్హెచ్ఆర్సీ ఆదేశాలతో మెటాపై దిల్లీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
మెటా (AP)
Published : November 5, 2026 at 11:05 AM IST
సోషల్ మీడియా వేదికలపై చిన్నారులకు సంబంధించిన లైంగిక దోపిడీ, వేధింపుల కంటెంట్ (సీఎస్ఈఏఎం) ఆరోపణలపై మెటాపై దిల్లీ పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ (ఎన్హెచ్ఆర్సీ) ఆదేశాల మేరకు ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు కమిషన్ సభ్యుడు ప్రియాంక్ కనూంగో వెల్లడించారు. మెటా సంస్థ నిర్వహించే ప్లాట్ఫామ్లలో ఇలాంటి కంటెంట్ ఉన్నట్లు వచ్చిన ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో కేసు నమోదు చేసినట్లు ఆయన ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.