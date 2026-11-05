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సోషల్​ మీడియాలో బాలల లైంగిక వేధింపుల కంటెంట్- మెటాపై దిల్లీ పోలీసుల FIR

Delhi Police FIR On Meta : ఎన్‌హెచ్‌ఆర్‌సీ ఆదేశాలతో మెటాపై దిల్లీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

Delhi Police FIR On Meta
మెటా (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 5, 2026 at 11:05 AM IST

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సోషల్​ మీడియా వేదికలపై చిన్నారులకు సంబంధించిన లైంగిక దోపిడీ, వేధింపుల కంటెంట్ (సీఎస్​ఈఏఎం) ఆరోపణలపై మెటాపై దిల్లీ పోలీసులు ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేశారు. జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ (ఎన్​హెచ్​ఆర్​సీ) ఆదేశాల మేరకు ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు కమిషన్‌ సభ్యుడు ప్రియాంక్‌ కనూంగో వెల్లడించారు. మెటా సంస్థ నిర్వహించే ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ఇలాంటి కంటెంట్‌ ఉన్నట్లు వచ్చిన ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో కేసు నమోదు చేసినట్లు ఆయన ఎక్స్‌ వేదికగా పేర్కొన్నారు.

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DELHI POLICE FIR ON META

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