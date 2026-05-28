పార్కులను సేఫ్గా మార్చేందుకు దిల్లీ పోలీసులు కృషి- 'ఆపరేషన్ విముక్త్' పేరిట స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్
డ్రగ్స్, మందుబాబులకు అడ్డాగా మారుతున్న పార్కులు- అందుకే వాటిని సురక్షిత ప్రాంతాలుగా మార్చేందుకు దిల్లీ పోలీసులు చొరవ- పార్క్ మిత్ర ఏర్పాటు
Published : May 28, 2026 at 9:00 AM IST
Operation Vimukt for Parks Protection : అనేక ఇతర నగరాల మాదిరిగానే దేశ రాజధాని దిల్లీ కూడా పెరుగుతున్న సామాజిక, పట్టణ ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. అక్కడ పార్కులకు వెళ్లేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి చూపించట్లేదు. ఎందుకంటే సాయంత్రం అయ్యేసరికి పార్కులు డ్రగ్స్ కేంద్రాలుగా, మద్యపానం, చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు అడ్డాలుగా మారిపోతున్నాయి. దీంతో చిన్నారులు ఆడుకోవడానికి పార్కుకు వెళ్లడం లేదు. మహిళలు సాయంత్రం పూట సేద తీరడం, వాకింగ్ కోసం ఉద్యానవనాలకు వెళ్లడం మానుకుంటున్నారు. వృద్ధులు ఒకప్పుడు తమ దైనందిన జీవితంలో ఎంతో ముఖ్యమైన ప్రదేశం నుంచి దూరంగా ఉంటున్నారు. అందుకే దిల్లీ పోలీసులు కీలక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. 'ఆపరేషన్ విముక్త్'ను చేపట్టారు. ఈ స్టోరీలో ఆపరేషన్ విముక్త్ అంటే ఏమిటి? దీని ద్వారా పార్కులను ఎలా సంరక్షిస్తారు? మహిళలు, పిల్లల భద్రతకు ఎలా పెద్దపీట వేస్తారు? తదితర విషయాలు ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆపరేషన్ విముక్త్ అంటే ఏంటంటే?
పార్కులు పచ్చదనం కోసం వచ్చేవారి కోసమే ఉద్దేశించినవి కావు. నేటి సాంకేతిక యుగంలో అవి రోజువారీ, నిస్సారమైన జీవితాల నుంచి ఉపశమనం పొందే ప్రదేశాలుగా రూపాంతరం చెందాయి. ప్లేగ్రౌండ్స్, సామూహిక సమావేశ స్థలాలు, వాకింగ్ ట్రాక్లు, విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, సేద తీరడానికి, పునరుత్తేజం పొందడానికి ఉపయోగపడే ప్లేస్లుగా మారాయి. అందుకే దిల్లీ పోలీసులు అక్కడి పార్కుల్లో భద్రత, మెరుగైన సౌకర్యాల కోసం పాటుపడుతున్నారు. పశ్చిమ దిల్లీ డీసీపీ దరాడే శరద్ భాస్కర్ నాయకత్వంలో పార్కులను మాదకద్రవ్యాల సంబంధిత నేర కార్యకలాపాల నుంచి విముక్తి చేసే లక్ష్యంతో ఆపరేషన్ విముక్త్ను మే నెలలో ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానికులు, ప్రజలను కూడా భాగంగా చేశారు. దీన్నొక సామాజిక కార్యక్రమంగా చేపట్టారు. పార్కులను పిల్లలకు, కుటుంబాలకు, వాకర్స్కు శ్రేయస్కరమైన ప్రదేశాలుగా మార్చడమే ఆపరేషన్ విముక్త్ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఆ దిశగా దిల్లీ పోలీసులు దూసుకెళ్తున్నారు. పార్క్ల్లో భద్రత కోసం పాటు పడుతున్నారు.
పార్క్ మిత్ర ఏర్పాటు
పార్కులను పర్యవేక్షించడంలో చురుకైన భాగస్వాములుగా వ్యవహరించేందుకు రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లు (RWAలు), మార్కెట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లు (MWAలు), స్థానిక నివాసితులను దిల్లీ పోలీసులు ఒకచోట చేర్చారు. స్థానికుల అనుమానాస్పద ప్రవర్తన, మాదకద్రవ్యాల కదలికలు, అసురక్షిత కార్యకలాపాలు లేదా ఏవైనా బెదిరింపుల గురించి స్వేచ్ఛగా వీరు పోలీసులకు నివేదిస్తారు. అందుకే వీరిని పార్క్ మిత్రలుగా పిలుస్తారు. కాగా, ఆపరేషన్ విముక్త్ పేరిట పోలీసులు పశ్చిమ దిల్లీ వ్యాప్తంగా 265 పార్కుల్లో సర్వే చేశారు. అక్కడ జరుగుతున్న కార్యకలాపాలపై నిఘా పెట్టారు. చాలా పార్కుల్లో తగినంత లైటింగ్ లేకపోవడం, విరిగిన గేట్లు, అసురక్షితమైన బ్లైండ్ స్పాట్స్ను గుర్తించారు. ఈ పరిశీలనలు పట్టణ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన వాస్తవాన్ని పోలీసులకు తెలియజేశాయి. పార్కుల భద్రత అనేది కేవలం శాంతి భద్రతల సమస్య మాత్రమే కాదు, పార్కుల నిర్వహణ, పరిపాలనకు సంబంధించిన సమస్య అని కూడా అర్థమైంది. ఈ లోపాలను సరిదిద్దడానికి పార్కులలో సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించేందుకు దిల్లీ పోలీస్ శాఖ, దిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ఇతర పౌర సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తోంది. దేశ రాజధాని దిల్లీలోని పార్కుల్లో మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపర్చేందుకు కృషి చేస్తోంది.
15రోజుల్లోనే చాలా మార్పు
దిల్లీ పోలీసులు 'ఆపరేషన్ విముక్త్' ప్రారంభించిన తొలి 15 రోజుల్లోకి కీలక పురోగతి సాధించారు. పార్కుల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రెండు పార్కుల్లో ప్రతిరోజూ 'విముక్త్ చౌపాల్' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 9 గంటల మధ్య జరిగే ఈ సమావేశాలకు సీనియర్ పోలీసు అధికారులు హాజరవుతారు. ఇక్కడ, ఏ పౌరుడైనా ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా మాదకద్రవ్యాల విక్రేతల గురించి లేదా స్థానిక అల్లరి మూకల గురించి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అప్పుడు పోలీసులు నేరస్థులపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తారు. పోలీసుల నిరంతర నిఘాలో ఉంటామనే భయాన్ని ఈ 'చౌపాల్'లు నేరస్థుల మనస్సుల్లో కలిగించాయి. ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ను క్షేత్రస్థాయిలో విజయవంతంగా అమలు చేయడంలో ముందుండి నడిపిస్తున్న వారిలో పశ్చిమ దిల్లీ అడిషనల్ డీసీపీ డాక్టర్ సచిన్ కుమార్ సింఘాల్, ఎస్ఐ మనీశ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
నేరస్థులకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
ఇది కేవలం ఒక స్వల్పకాలిక ప్రచారం కాదని పోలీసు అధికారులు చెప్పారు. రాబోయే రోజుల్లో పార్క్ మిత్రల నెట్వర్క్ను మరింత విస్తరించాలని భావిస్తున్నామని వెల్లడించారు. సీసీటీవీల వంటి సాంకేతికతను వినియోగించుకోవడం ద్వారా, పార్కులను సురక్షిత ప్రదేశాలుగా మార్చడమే తమ లక్ష్యమని అన్నారు. పార్కుల్లో ఎటువంటి నేరం జరగకూడదని హెచ్చరించారు. ఒకవేళ పార్కుల్లో నేరం చేసిన వ్యక్తి చట్టం నుంచి తప్పించుకోలేరని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పోలీసులు, పౌరులు చేతులు కలిపినప్పుడు నేరస్థులకు ఎక్కడా చోటు ఉండదన్నారు. తమ నుంచి క్రిమినల్స్ తప్పించుకోలేరని అన్నారు. దిల్లీ పోలీసుల ఈ నమూనా ఇప్పుడు ఇతర ప్రదేశాలకు కూడా ఒక స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రజా ఉద్యమంగా ఆపరేషన్ విముక్త్
అయితే దిల్లీ పోలీసులు చేపట్టిన ఆపరేషన్ విముక్త్ ఇప్పుడు ఒక పూర్తి స్థాయి ప్రజా ఉద్యమంగా రూపుదిద్దుకుంది. దేశ రాజధాని ప్రాంతమంతటా ఉన్న పార్కుల పరిస్థితులను మెరుగుపరచడంలో చురుకుగా పనిచేస్తోంది. ఆపరేషన్ విముక్త్ కార్యక్రమ ప్రభావం పశ్చిమ దిల్లీ అంతటా మెరుగైన ఫలితాలను ఇస్తోంది. పార్కులకు వచ్చే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. దీంతో కొన్ని పార్కులు జనాలతో కళకళలాడుతున్నాయి. చిన్నారులు సైతం ఆడుకునేందుకు పార్కులకు వస్తున్నారు.
పార్కుల్లో రాత్రి వేళల్లో నిద్రపోతున్నారు : మాజీ ఏసీపీ
దిల్లీలోని కొన్ని ప్రాంతాలు ప్రభుత్వం, పోలీసులకు ఒక సవాలుగా మారాయని మాజీ ఏసీపీ, దిల్లీ పోలీస్ మహాసభ అధ్యక్షుడు వేద్ భూషణ్ తెలిపారు. ఊదాహరణకు జనక్పురి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ప్రతి నివాస సముదాయంలోనూ పెద్ద పార్కులు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. అయితే తరచుగా ఈ పార్కులలో లైటింగ్ సరిగ్గా ఉండదని వెల్లడించారు. ఫలితంగా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి ముఖ్యంగా సమీపంలోని పునరావాస కాలనీల నుంచి ప్రజలు ఆశ్రయం కోసం ఈ పార్కులకు వస్తుంటారని గుర్తు చేశారు. చాలా సందర్భాలలో వారు రాత్రంతా పార్కుల్లోనే నిద్రపోతుంటారని వెల్లడించారు. ఈ పార్కులలో మాదకద్రవ్యాల వినియోగం గురించి కూడా వేద్ భూషణ్ స్పందించారు. ఇది ప్రభుత్వానికి ఒక సవాలు అయినప్పటికీ, దిల్లీ పోలీసులు అనుసరిస్తున్న విధానం సరైన దిశలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోందని అన్నారు. పోలీసులు ఈ పార్కుల్లో గస్తీ ప్రారంభించిన తర్వాత సంఘ విద్రోహ శక్తులు అక్కడ పాగా వేయడం అసాధ్యమని అభిప్రాయపడ్డారు.
'కౌన్సిలింగ్ ఇస్తుంటాను'
ఈ ప్రచారం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి పార్కుల్లో పరిస్థితి మెరుగుపడిందని ఆపరేషన్ విముక్త్లో గౌరవ సలహాదారు, దిల్లీ పోలీస్ మాజీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ బల్జీత్ సింగ్ రాణా చెప్పారు. నిరంతర అవగాహన కల్పన ప్రయత్నాలు, నిఘా ఈ కార్యక్రమానికి ఎలా సహాయపడుతున్నాయో వివరించారు. ప్రతి రోజు ఉదయం, సాయంత్రం తాను పార్కులను సందర్శించి ప్రజలకు కౌన్సెలింగ్ ఇస్తానని వెల్లడించారు. మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం ఒకరి ఆరోగ్యానికే కాకుండా, వారి కుటుంబానికి, భవిష్యత్తుకు కూడా హానికరమని వివరిస్తానని తెలిపారు. అలా పార్కుల్లో అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడేవారికి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తానని చెప్పారు.
అయితే పార్కులు కేవలం ఖాళీ స్థలాలు మాత్రమే కాదు. అవి పిల్లలు ఆడుకునే ప్రదేశాలు. వృద్ధులు వాకింగ్ చేసే చోటు. ఇరుగుపొరుగు వారు కలుసుకునే ప్రదేశం. కొందరు కలిసి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, ఒకరితో ఒకరు అనుబంధం పెంచుకోవడానికి సమయం గడిపే చోటు. అందుకే పార్కుల్లో భద్రత కోసం దిల్లీ పోలీసులు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారు. అక్కడ భద్రతను పెంచారు. నిఘా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సామాజిక కార్యక్రమంలో స్థానికులు, సామాన్య ప్రజలను సైతం భాగం చేశారు. ప్రస్తుతం దిల్లీలో పార్కులకు మళ్లీ జనాలను రప్పించేందుకు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారు. ఇదే విధంగా ఇతర రాష్ట్రాల పోలీసుల కూడా పార్కుల సంరక్షణకు పాటు పడాలని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
