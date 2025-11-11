ఎర్రకోట వద్ద ఆ 3గంటలు ఏం జరిగింది? ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూపులో ఉన్నదెవరు? నిందితుడి 11గంటల రూట్ మ్యాప్ గుర్తింపు
ఉగ్ర కుట్రదారిగా అనుమానిస్తున్న డాక్టర్ ఉమర్ కదలికలపై అధికారులు ఫోకస్- అన్ని కోణాల్లో విచారిస్తున్న ఆఫీసర్స్
Published : November 11, 2025 at 4:53 PM IST
Delhi Bomb Blast Red Fort : దేశవ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టించిన దిల్లీ ఎర్రకోట సమీపంలో బాంబు పేలుడు ఘటనపై పోలీసులు, భద్రతాదళాలు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశాయి. ముఖ్యంగా మూడు కోణాల్లోనే దర్యాప్తు చేపట్టారు అధికారులు. ఎర్రకోట సమీపంలో పార్క్ చేసిన మూడు గంటల సమయంలో ఏం జరిగింది? అన్న అంశం చుట్టే ఎక్కవగా ఫోకస్ చేశారు. ఈ మూడు గంటల సమయంలో కారును నడిపిన నిందితుడు డాక్టర్ ఉమర్ కదలికలపై అధికారులు దృష్టిసారించారు. ఈ సమయంలో ఉమర్ కారులోనే ఉన్నాడా? లేదా ఎవరినైనా కలిశాడా? ఆ ప్రాంతంలో రెక్కీ నిర్వహించాడా? రద్దీ ఎక్కువయ్యే సమయం కోసం వేచి చూశాడా? అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతుకున్నారు. అలాగే, డాక్టర్ ఉమర్ ఉపయోగించిన టెలిగ్రామ్ గ్రూపు గుట్టు విప్పడంపై కూడా అధికారులు నిమగ్నమైనట్లు తెలుస్తోంది.
మొదటగా ఉగ్రవాద నెట్వర్క్గా అనుమానిస్తున్న ఫరిదాబాద్లోని యూనివర్సిటీ నుంచి నిందితుడి కదలికలను పోలీసులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. అధికారులు వివరాల ప్రకారం నిందితుడు మధ్యాహ్నం 3.19 నుంచి సాయంత్రం 6.22 వరకు ఎర్రకోట సమీపంలోని పార్కింగ్ ఏరియాలో గడిపాడు. ఈ సమయంలో ఎవరితోనైనా చర్చలు జరిపాడా? అని అనుమానిస్తున్నారు. హై సెక్యూరిటీ జోన్లో దాదాపు 3 గంటల పాటు ఎందుకు ఉన్నాడని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే, నిందితుడు ఏదైనా సాయం కోసం వేచిచూడడం లేదా స్లీపర్ సెల్ నుంచి ఆదేశాల కోసం ఉన్నాడని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
మరోవైపు ఫరీదాబాద్లోని ఒక యూనివర్సిటీకి చెందిన వైద్యుల చుట్టూ కూడా దర్యాప్తు చేపట్టారు అధికారులు. దర్యాప్తులో బయటకు వచ్చిన వైద్యులతో అనుమానిత ఉగ్ర నెట్వర్క్తో సంబంధాలు ఉన్నాయా అన్న కోణంలో దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. దీంతో పాటు వీరికి స్లీపర్ సెల్తో సంబంధాలు ఉన్నాయని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. వీరు కమ్యూనికేషన్కు ఉపయోగించిన టెలిగ్రామ్ గ్రూపులోని ఇతర సభ్యులను గుర్తించే పనిలో పడ్డారు. ఈ గ్రూప్ ఎంత కాలం నుంచి యాక్టివ్లో ఉంది? ఇందులో ఎంత మంది సభ్యులు ఉన్నారు? దీనిని ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారు? అని గుర్తిస్తున్నారు.
ఈ రెండు కోణాలతో పాటు పేలుడుకు ఉపయోగించిన పదార్థాల స్వభావంపైనా పోలీసులు దృష్టి పెట్టారు. అంతకుముందు దిల్లీలో పేలుడుకు ఉపయోగించిన మాదిరిగా మేకులు, బేరింగ్లు, బ్లేడులు ఉపయోగించారా అని అనుమానిస్తున్నారు. అయితే, ఇప్పటి వరకు ప్రమాదాన్ని తీవ్రం చేసే అలాంటి పదార్థాలు లభించలేదని పోలీసులు చెబుతున్నారు. నిందితులకు ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతుకున్నారు పోలీసులు.
నిందితుడి 11గంటల రూట్ మ్యాప్ గుర్తింపు
మరోవైపు పేలుడుకు ఉపయోగించిన హ్యూందాయ్ ఐ 20 కారు కదలికలను పోలీసులు గుర్తించారు. పేలుడుకు దాదాపు 11 గంటల ముందుకు సంబంధించిన రూట్ మ్యాప్ను కనిపెట్టారు. ఎర్రకోట సమీపంలోని పార్కింగ్లో పేలుడు జరగడానికి 11 గంటల ముందుగానే ఫరీదాబాద్ నుంచి బయలుదేరినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ప్రయాణంలో అనేక ప్రాంతాల్లో కారు తిరిగినట్లు వెల్లడించారు. ఇందుకు సంబంధించిన సీసీటీవీ కెమెరా ఫుటేజీని బయటపెట్టారు. ఈ కారు మొదటగా సోమవారం ఉదయం 7.30 గంటల సమయంలో ఏషియన్ ఆస్పత్రి బయట కనిపించినట్లు వివరించారు.
- ఉదయం 7. 30 గంటలకు ఏషియన్ ఆస్పత్రి ఫరిదాబాద్
- ఉదయం 8.13 గంటలు బదార్పుర్ టోల్ ప్లాజా దిల్లీ
- ఉదయం 8. 20 గంటలు పెట్రోల్ బంక్, ఒఖ్లా ఇండస్ట్రియల్ పార్క్
- మధ్యాహ్నం 3.19 గంటలు ఎర్రకోట పార్కింగ్ ఏరియాలోకి ప్రవేశం
- సాయంత్రం 6.22 గంటలు పార్కింగ్ ఏరియా నుంచి బయటకు
- సాయంత్రం 6.52 గంటలకు ఎర్రకోట సమీపంలో భారీ పేలుడు
మరొక ప్రాంతంలో దాడి చేయాలనే లక్ష్యంతో వెళ్తుండగా జరిగిందా?
ఎర్రకోట పేలుడుపై ఇప్పటికే దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసిన అధికారులు పలు కోణాల్లో విశ్లేషిస్తున్నారు. అయితే, నిందితుడు భారీ పేలుడుకు ప్రయత్నించినా ఫరీదాబాద్ ఉగ్రకుట్ర భగ్నం కావడంతో ఆలోచన మార్చుకున్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. మృతులు ఎక్కువగా ఉండేలా ఫిడాయిన్ స్టైల్ ఆపరేషన్ను ఎంచుకున్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. దీంతో పాటు మరొక ప్రాంతంలో దాడి చేయాలనే లక్ష్యంతో వెళ్తుండగా జరిగిందా అన్న కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థతో పాటు దిల్లీ పోలీసులు, ఎఫ్ఎస్ఎల్ సహా అనేక సంస్థలు దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. పేలుడు జరిగిన ఎర్రకోట సమీపంలోని ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ కెమెరా ఫుటేజీని విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కారు కదలికలపై దృష్టి పెట్టి వందలాది సీసీటీవీ కెమెరాలను జల్లెడ పట్టినట్లు తెలిపారు.