"జంతర్ మంతర్ వద్ద ఒక పోలీసు అధికారి దుష్ప్రవర్తనకు పాల్పడ్డారని ఒక మహిళా జర్నలిస్ట్ ఆరోపించారు. అయినప్పటికీ, ఒక్క ఎఫ్‌ఐఆర్ కూడా నమోదు చేయలేదు. అది పోలీసుల ప్రాథమిక విధి కాదా? గంటల తరబడి వందలాది మంది జర్నలిస్టులు అక్కడే బైఠాయించారు. జర్నలిస్టుల కెమెరాలను లాక్కున్నారు, అంతటితో ఆగకుండా వారిని అక్కడినుంచి ఈడ్చుకెళ్లారు. ఇది మొదటిసారి కాదు, గతంలో కూడా పోలీసు అధికారులు మహిళలతో హేయమైన దుష్ప్రవర్తనకు పాల్పడిన వీడియో ఆధారాలను మనం చూశాం."

- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత