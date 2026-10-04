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మహిళల పట్ల పోలీసుల అసభ్య ప్రవర్తనపై అమిత్ షా సమాధానం చెప్పాలి: రాహుల్​గాంధీ

జంతర్​ మంతర్​ వద్ద శనివారం జరిగిన నిరసనల్లో మహిళా జర్నలిస్టుల పట్ల పోలీసులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారంటూ ఆరోపణ- అమిత్​ షా సమాధానం చెప్పాలన్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్​

Rahul Gandhi Demands Answers Amit Shah
కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 4, 2026 at 10:26 AM IST

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Rahul Gandhi Demands Answers Amit Shah : దిల్లీలోని జంతర్​ మంతర్​ వద్ద శనివారం జరిగిన నిరసనల్లో మహిళా జర్నలిస్టుల పట్ల పోలీసులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఈ విషయంపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వివరణ ఇవ్వాలని ఎక్స్ వేదికగా డిమాండ్ చేశారు.

"జంతర్ మంతర్ వద్ద ఒక పోలీసు అధికారి దుష్ప్రవర్తనకు పాల్పడ్డారని ఒక మహిళా జర్నలిస్ట్ ఆరోపించారు. అయినప్పటికీ, ఒక్క ఎఫ్‌ఐఆర్ కూడా నమోదు చేయలేదు. అది పోలీసుల ప్రాథమిక విధి కాదా? గంటల తరబడి వందలాది మంది జర్నలిస్టులు అక్కడే బైఠాయించారు. జర్నలిస్టుల కెమెరాలను లాక్కున్నారు, అంతటితో ఆగకుండా వారిని అక్కడినుంచి ఈడ్చుకెళ్లారు. ఇది మొదటిసారి కాదు, గతంలో కూడా పోలీసు అధికారులు మహిళలతో హేయమైన దుష్ప్రవర్తనకు పాల్పడిన వీడియో ఆధారాలను మనం చూశాం."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

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RAHUL GANDHI ON DELHI PROTEST
JANTAR MANTAR PROTEST JOURNALIST
RAHUL DEMANDS ANSWERS AMIT SHAH

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