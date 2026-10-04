మహిళల పట్ల పోలీసుల అసభ్య ప్రవర్తనపై అమిత్ షా సమాధానం చెప్పాలి: రాహుల్గాంధీ
జంతర్ మంతర్ వద్ద శనివారం జరిగిన నిరసనల్లో మహిళా జర్నలిస్టుల పట్ల పోలీసులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారంటూ ఆరోపణ- అమిత్ షా సమాధానం చెప్పాలన్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్
Published : October 4, 2026 at 10:26 AM IST
Rahul Gandhi Demands Answers Amit Shah : దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద శనివారం జరిగిన నిరసనల్లో మహిళా జర్నలిస్టుల పట్ల పోలీసులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఈ విషయంపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వివరణ ఇవ్వాలని ఎక్స్ వేదికగా డిమాండ్ చేశారు.
जंतर-मंतर पर एक महिला पत्रकार ने एक पुलिस अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। घंटों से सैकड़ों पत्रकार सिर्फ़ इतनी माँग लेकर बैठे हैं कि FIR दर्ज कर ली जाए। ये तो पुलिस का बुनियादी काम है न? वो भी नहीं किया। आज ही जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी के आरोप हैं। कैमरे छीने गए, पत्रकार घसीटे गए। और ये पहली बार नहीं है - इससे पहले भी हमने वीडियो सबूतों के साथ देखा है कि पुलिस के अफसर महिलाओं के साथ घिनौनी बदसलूकी करते हैं। पूरी दिल्ली की महिलाएं, छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर घबराहट में हैं, सत्याग्रह कर रही हैं - मगर जिस पुलिस पर महिलाओं की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी है, वही महिलाओं पर हाथ उठा रही है। और एक महिला की शिकायत दर्ज करने से जो सरकार डरती है - वो आख़िर किसकी हिफ़ाज़त कर रही है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। अमित शाह जी, कहाँ हैं आप? जवाब आपको ही देना है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2026
"జంతర్ మంతర్ వద్ద ఒక పోలీసు అధికారి దుష్ప్రవర్తనకు పాల్పడ్డారని ఒక మహిళా జర్నలిస్ట్ ఆరోపించారు. అయినప్పటికీ, ఒక్క ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేయలేదు. అది పోలీసుల ప్రాథమిక విధి కాదా? గంటల తరబడి వందలాది మంది జర్నలిస్టులు అక్కడే బైఠాయించారు. జర్నలిస్టుల కెమెరాలను లాక్కున్నారు, అంతటితో ఆగకుండా వారిని అక్కడినుంచి ఈడ్చుకెళ్లారు. ఇది మొదటిసారి కాదు, గతంలో కూడా పోలీసు అధికారులు మహిళలతో హేయమైన దుష్ప్రవర్తనకు పాల్పడిన వీడియో ఆధారాలను మనం చూశాం."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత