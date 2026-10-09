CJP నిరసనకు పోలీసుల బ్రేక్- అనుమతి నిరాకరణ- దిల్లీ హై అలర్ట్- షా పర్యటనలన్నీ రద్దు
Opposition Protest In Delhi : నిరసన ప్రదర్శనకు నిబంధనల ప్రకారం 10 రోజుల ముందే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని పోలీసులు తెలిపారు. శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా సెక్షన్ 163 కింద నిషేధాజ్ఞలు అమలు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
Published : October 9, 2026 at 1:06 PM IST
CJP Protest In Delhi : సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ, పలు విద్యార్థి సంఘాలు జంతర్మంతర్ వద్ద శనివారం తలపెట్టిన భారీ నిరసన ప్రదర్శనకు దిల్లీ పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. నిబంధనల ప్రకారం కనీసం 10 రోజుల ముందే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉండగా, కేవలం మూడ్రోజుల ముందు అంటే అక్టోబర్ 7నే దరఖాస్తు సమర్పించారని పోలీసులు తెలిపారు. గతసారి ఆందోళనల్లో నిబంధనల ఉల్లంఘనకు పాల్పడిన చరిత్ర కూడా ఉందని స్పష్టంచేశారు. శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా న్యూదిల్లీ జిల్లా అంతటా BNSS సెక్షన్ 163 కింద నిషేధాజ్ఞలు అమలు చేస్తున్నారు.
ఈ నిరసనల పిలుపు నేపథ్యంలో దిల్లీలో భద్రతను అత్యంత కట్టుదిట్టం చేశారు. 20 వేల మంది పోలీసులు, పారామిలటరీ బలగాలను మోహరించారు. ఛత్తీస్గఢ్, బంగాల్ నుంచే 7 వేల మంది సిబ్బందిని రాజధానికి రప్పించారు. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా సెంట్రల్ దిల్లీ పరిధిలోని అన్ని మెట్రోస్టేషన్లను నేటి రాత్రి నుంచే మూసివేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. నిరసన ప్రాంతాలకు వెళ్లే రహదారుల్లో బస్సు సేవలను నిలిపివేసి, దిల్లీ సరిహద్దుల్లో వాహనాల రాకపోకలపై తీవ్ర ఆంక్షలు విధించారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తన అధికారిక పర్యటనలన్నీ రద్దు చేసుకుని భద్రతా సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు.