నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసు- రాహుల్, సోనియాపై కొత్త FIR నమోదు
నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో కొత్త ఎఫ్ఐఆర్ను నమోదు చేసిన దిల్లీ పోలీసులు
Published : November 30, 2025 at 9:55 AM IST
National Herald Case FIR : నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీలపై దిల్లీ పోలీసులు కొత్త ఎఫ్ఐఆర్ను నమోదు చేశారు. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) ఫిర్యాదు మేరకు ఎఫ్ఐఆర్లో కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు రాహుల్గాంధీ, సోనియాతోపాటు మరో ఆరుగురు పేర్లను చేర్చింది. ఈ కేసులో మనీలాండరింగ్ జరిగినట్లు ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. యంగ్ ఇండియా సంస్థ నుంచి అసోసియేటెడ్ జర్నలిస్ట్స్ లిమిటెడ్కు నిధులు మళ్లించినట్లు చెబుతోంది.
దిల్లీ పోలీసు శాఖకు చెందిన ఆర్థిక నేరాల విభాగం అక్టోబరు 3న సోనియా, రాహుల్ సహా పలువురిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో మనీలాండరింగ్ జరిగినట్లు ఆరోపించిన ఈడీ, నిందితులు వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం తమ పదవులు దుర్వినియోగం చేశారని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఈ మేరకు దిల్లీ పోలీసులు సోనియా, రాహుల్ సహా పలువురిపై మోసం, నేరపూరిత కుట్ర సహా పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టంలోని అధికారాలను ఉపయోగించి ఈడీ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయించినట్లు తెలిసింది. అటు నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో ఈడీ దాఖలు చేసిన చార్జిషీటును పరిగణనలోకి తీసుకునే విషయంపై నిర్ణయాన్ని దిల్లీ కోర్టు శనివారం వాయిదా వేసింది. ఈ అంశంపై నిర్ణయాన్ని ప్రత్యేక జడ్జి విశాల్ గోగ్నే వచ్చేనెల 16కు వాయిదా వేశారు.