జంతర్ మంతర్ వద్ద ఉద్రిక్తత- CJP నేతలపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు
దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనకు దిగిన సీజేపీ నేతలపై పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలంటూ నిరసన తెలిపేందుకు వచ్చిన నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు
Published : October 13, 2026 at 9:39 PM IST
CJP Leaders Delhi Police FIR : దేశ రాజధాని దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన తెలిపేందుకు ప్రయత్నించిన కాక్రోజ్ జనతా పార్టీ (CJP) నేతలపై పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. అనుమతి లేకుండా నిరసన ప్రదేశంలోకి ప్రవేశించడంతో పాటు గతంలో ఇచ్చిన హామీలను ఉల్లంఘించారనే ఆరోపణలతో ఆ చర్య తీసుకున్నారు.
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ CJP నేతలు మంగళవారం జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనకు ప్రయత్నించారు. ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ వారు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారానికి బాధ్యత వహిస్తూ జ్ఞానేశ్ కుమార్ పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. జంతర్ మంతర్ను ఇటీవల అధికారిక నిరసన ప్రదేశాల జాబితా నుంచి తొలగించారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ భారీగా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు.
అయినప్పటికీ, పార్టీ నేతలు వాటిని దాటి నిరసన స్థలంలోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించారని పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో CJP నేతలు సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రంకా, అజింక్య షిండేతో పాటు ఇతర కార్యకర్తలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పార్టీకి చెందిన సుమారు 11 మంది కార్యకర్తలను కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని CJP తెలిపింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. గతంలో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించబోమని ఇచ్చిన హామీని ఉల్లంఘించారనే అంశాన్ని కూడా ఎఫ్ఐఆర్లో చేర్చినట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.