CJP నిరసనలు వేళ దిల్లీలో భారీ బందోబస్తు- వారిని ముందే అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు!
సీజేపీ నిరసనల వేళ దిల్లీ పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు
Published : October 10, 2026 at 7:57 AM IST
CJP Protests Detention : ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా డిమాండ్తో జంతర్మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనకు పిలుపునివ్వడంతో దిల్లీ పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. దిల్లీలోని 15 జిల్లాల పరిధిలో 30 నుంచి 40 మంది నేరచరిత్ర కలిగిన వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసు వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఆందోళనల్లో పాల్గొనేలా ప్రజలను సమీకరించే లేదా వారిని ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉన్న కొందరు వ్యక్తుల కదలికలపైనా ప్రత్యేక నిఘా ఉంచినట్లు తెలిపాయి.
దిల్లీలో హైఅలర్ట్ కొనసాగుతోంది. సీజేపీ నిరసనకు అనుమతి లేదని, అందులో పాల్గొంటే చట్టపరమైన చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని పోలీసులు స్పీకర్ల ద్వారా హెచ్చరికలు చేస్తున్నారు. దిల్లీ సరిహద్దుల్లో వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. బస్టాండ్లు, హోటళ్లు, గెస్ట్హౌస్లు, ధర్మశాలల్లో సోదాలు చేపట్టారు. ఆందోళనలకు జనసమీకరణ చేసే అవకాశమున్న దాదాపు 200 మంది సోషల్ మీడియా కంటెంట్ క్రియేటర్లపై నిఘా ఉంచారు. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా దిల్లీవ్యాప్తంగా మద్యం దుకాణాలను మూసివేశారు. శుక్రవారం రాత్రి నుంచే 45 మెట్రో స్టేషన్లను మూసివేశారు. రాజీవ్ చౌక్, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్, దిల్లీ, పటేల్ చౌక్, మండి హౌస్, జనపథ్ తదితర కీలక స్టేషన్లు వీటిలో ఉన్నాయి. న్యూదిల్లీ స్టేషన్ మినహా మిగిలిన చోట్ల ఇంటర్ఛేంజ్ సదుపాయం కొనసాగుతుందని దిల్లీ మెట్రో అధికారులు తెలిపారు. న్యూదిల్లీ, హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ స్టేషన్ల నుంచి తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు రాకపోకలు సాగించాల్సిన పలు రైళ్లను రద్దు చేశారు. అయితే వ్యాలిడ్ టికెట్లు ఉన్న ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అనుమతిస్తామని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
#WATCH | Delhi: Announcements regarding today's protest at Jantar Mantar are being made outside Parliament Street Police Station. https://t.co/rfVxB1ATIC— ANI (@ANI) October 10, 2026
ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా దిల్లీవ్యాప్తంగా మద్యం దుకాణాలను మూసివేశారు. శుక్రవారం రాత్రి నుంచే 45 మెట్రో స్టేషన్లను మూసివేశారు. రాజీవ్ చౌక్, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్, న్యూదిల్లీ, పటేల్ చౌక్, మండి హౌస్, జనపథ్ తదితర కీలక స్టేషన్లు వీటిలో ఉన్నాయి. న్యూదిల్లీ స్టేషన్ మినహా మిగిలిన చోట్ల ఇంటర్ఛేంజ్ సదుపాయం కొనసాగుతుందని దిల్లీ మెట్రో అధికారులు తెలిపారు. సీజేపీ ఆందోళనలకు జనసమీకరణ చేసే అవకాశమున్న దాదాపు 200 మంది సోషల్ మీడియా కంటెంట్ క్రియేటర్లపై నిఘా ఉంచారు.