ఇండియా గేట్ వద్ద హైడ్రామా- అంకితా భండారీ తల్లిదండ్రులు, కాంగ్రెస్ నేతల అరెస్ట్- కొన్నిగంటలయ్యాక రిలీజ్
సిక్కిం గవర్నర్గా దుష్యంత్ గౌతమ్ నియామకాన్ని నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ నేతలు, అంకితా భండారీ తల్లిదండ్రులు నిరసనలు చేపట్టారు.
ఇండియా గేటు వద్ద నిరసన చేసిన కాంగ్రెస్ నేతలు, అంకితా భండారీ తల్లిదండ్రులు (IANS)
Published : October 15, 2026 at 6:58 AM IST
Ankita Bhandari Parents Arrest : ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన అంకితా భండారీ హత్య కేసులో న్యాయం చేయాలంటూ నిరసన చేపట్టిన ఆమె తల్లిదండ్రులను దిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సిక్కిం గవర్నర్గా బీజేపీ నేత దుష్యంత్ కుమార్ గౌతమ్ నియామకాన్ని నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ దేశ రాజధానిలోని ఇండియా గేట్ వద్ద బుధవారం రాత్రి ధర్నా చేపట్టారు. గురువారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల ప్రాంతంలో అంకితా తల్లిదండ్రులతో పాటు పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలను కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిరసనకారుల పట్ల పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తించారని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపించారు. అంకిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.