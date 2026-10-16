అభిజీత్ దీప్కేను అదుపులోకి తీసుకున్న దిల్లీ పోలీసులు
తిరంగా యాత్రకు బయలుదేరిన సీజేపీ వ్యవస్థాపుకుడు అభిజీత్ దీప్కేను దిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
Published : October 16, 2026 at 5:20 PM IST
Abhijeet Dipke Detained : దేశ రాజధాని దిల్లీలో మరోసారి ఉద్రిక్తత నెలకొంది. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) తలపెట్టిన ర్యాలీని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. కన్నాట్ ప్లేస్ వద్ద 'లెహ్రా దో తిరంగా' పేరుతో ఆందోళన చేపట్టేందుకు C.J.P. పిలుపునిచ్చింది. ఝండేవాలన్లోని తన నివాసం నుంచి బయలుదేరిన సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ర్యాలీకి అనుమతి లేనందునే అదుపులోకీ తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో కన్నాట్ప్లేస్లో భారీగా పోలీసుల బలగాలు మోహరించాయి.
ఇంటికెళ్లి నోటీసులిచ్చిన పోలీసులు
అంతకుముందు తిరంగా ర్యాలీ నేపథ్యంలో సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేకు దల్లీ పోలీసులు ముందస్తు నోటీసులు జారీ చేశారు. 20మంది పోలీసులు దిల్లీలోని దీప్కే నివాసానికి వెళ్లి కనాట్ ప్లేస్లో ఆందోళన నిర్వహించకూడదని ఆంక్షలతో కూడిన నోటీసులిచ్చారు. ఈ ర్యాలీకి ఎలాంటి అనుమతి లేదని స్పష్టం చేసిన పోలీసులు, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం బీఎన్ఎస్ఎస్ సెక్షన్ 163 ప్రకారం ఆంక్షలు అమలులో ఉన్నాయని దీప్కేకు వివరించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా దిల్లీ పరిధిలో 6 వేల మందికి పైగా పోలీసులు, 220 కంపెనీల సీఏపీఎఫ్ బలగాలను రంగంలోకి దించారు.
#WATCH | Delhi: Heavy security deployed around Connaught Place amid the CJP's ‘Lehra Do Tiranga’ protest here. RAF (Rapid Action Force) personnel and other forces carry out a flag march in the area. Section 163 is in effect in Connaught Place and no permission has been granted by the NDMC for the Tiranga Yatra.— ANI (@ANI) October 16, 2026
ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు
సీజేపీ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు దిల్లీ కనాట్ ప్లేస్లోని సెంట్రల్ పార్క్ వద్ద 'లహరా దో తిరంగా' పేరిట ర్యాలీకి అభిజీత్ దీప్కే పిలుపునిచ్చారు. కానీ ఈ ర్యాలీ అనుమతి లేదని చెప్పిన పోలీసులు, జాతీయ జెండాను ఎగురవేసేందుకు ప్రత్యామ్నాయ ప్రదేశాన్ని కేటాయిస్తామని ప్రతిపాదించారు. దీంతోపాటు పరిపాలనాపరమైన కారణాలతో సెంట్రల్ పార్క్ను శుక్ర, శనివారం మూసివేస్తున్నట్లు దిల్లీ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ప్రకటించింది.
ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
ఈ నిరసనల నేపథ్యంలో శుక్రవారం దిల్లీలో మధ్యాహ్నం 3:00 గంటల నుంచి ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయని దిల్లీ పోలీసులు ప్రకటించారు. "2026 అక్టోబర్ 16న దిల్లీలోని కన్నాట్ ప్లేస్, సెంట్రల్ పార్క్ వద్ద జరగనున్న సమావేశం దృష్ట్యా ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లోని ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయి. ప్రయాణికులు ఇది గమనించి అందుకు తగ్గట్లుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నాం. వీలైనంత వరకు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను ఉపయోగించాలని, ట్రాఫిక్ సిబ్బంది సూచనలను పాటించాలని కోరుతున్నా" అని దిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు.