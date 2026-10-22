సీజేపీ నేతలకు పోలీసుల సమన్లు- అక్టోబర్ 23న తదుపరి విచారణ
సౌరవ్ దాస్, అశుతోశ్ రాంకాలను దిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ విచారణకు పిలిచింది. రూ.50 వేల చొప్పున వ్యక్తిగత, పూచీకత్తు బాండ్లు సమర్పించాలని కోర్టు ఆదేశించింది.
Published : October 22, 2026 at 12:47 PM IST
Police Notice To CJP Leaders : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నాయకులు సౌరవ్ దాస్, అశుతోశ్ రాంకాలను దిల్లీ పోలీస్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ గురువారం విచారణకు పిలిచింది. వారిని రాజౌరీ గార్డెన్లోని క్రైమ్ బ్రాంచ్ కార్యాలయానికి హాజరు కావాలని ఆదేశించింది. జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనకు సంబంధించిన కేసులో వీరిద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం వీరిద్దరిని జ్యుడిషియల్ కస్టడీ నుంచి విడుదల చేయాలని ప్రత్యేక కార్యనిర్వాహక మేజిస్ట్రేట్ (ఎస్ఈఎం) కోర్టు బుధవారం ఆదేశించింది. శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగించబోమని, చట్టాన్ని పాటిస్తామని నాయకులు లిఖితపూర్వక హామీ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. వారి వ్యక్తిగత బాండ్లు, పూచీకత్తు పత్రాలను స్వీకరించిన అనంతరం విడుదలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
రూ.50 వేల చొప్పున బాండ్లు
విచారణ పూర్తయ్యే వరకు సౌరవ్ దాస్, అశుతోశ్ రాంకా ఒక్కొక్కరు రూ.50 వేల చొప్పున వ్యక్తిగత, పూచీకత్తు బాండ్లను సమర్పించాలని ఎస్ఈఎం రితు రాజ్ ఆదేశించారు. కేసు విచారణకు సంబంధించిన ప్రతి తేదీన కోర్టుకు హాజరు కావాలని స్పష్టం చేశారు. బాండ్లు, హామీ పత్రాల్లో పేర్కొన్న నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు. కోర్టుకు సమర్పించిన లిఖితపూర్వక హామీల్లో తాము శాంతికి భంగం కలిగించబోమని, ప్రజా ప్రశాంతతకు విఘాతం కలిగించే చర్యలకు పాల్పడబోమని ఇద్దరు నాయకులు పేర్కొన్నారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలకు సంబంధించి కూడా హామీ ఇచ్చారు. చట్టప్రకారం ఆ ప్రాంతాన్ని నిరసనల కోసం అనుమతించే వరకు అక్కడ ఆందోళనలకు పిలుపునివ్వబోమని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో నిర్వహించే నిరసనలను రాజ్యాంగ పరిధిలోనే చేపడతామని స్పష్టం చేశారు. ఈ హామీలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ఎస్ఈఎం కోర్టు, ఈ దశలో మరింతకాలం జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో ఉంచాల్సిన అవసరం కనిపించడం లేదని వ్యాఖ్యానించింది. అందుకే వారిని విడుదల చేయాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపింది.
అక్టోబర్ 23న తదుపరి విచారణ
ఈ కేసులో తదుపరి విచారణను అక్టోబర్ 23న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కోర్టు జాబితా చేసింది. ఆ రోజున సౌరవ్ దాస్, అశుతోశ్ రాంకాతో పాటు వారి పూచీదారులు కూడా తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని ఆదేశించింది. పూచీదారులకు సంబంధించిన ధ్రువీకరణ నివేదికను తదుపరి విచారణ సందర్భంగా సమర్పించాలని దర్యాప్తు అధికారికి సూచించింది. కేసు విచారణ చట్టప్రకారం కొనసాగుతుందని ఎస్ఈఎం కోర్టు స్పష్టం చేసింది. నాయకులకు విడుదల మంజూరు చేసినప్పటికీ, కేసు విచారణ ముగిసినట్లు కాదని పేర్కొంది. కోర్టు విధించిన షరతులను పాటించాల్సిన బాధ్యత వారిపై ఉంటుందని ఆదేశాల్లో స్పష్టం చేసింది.
కస్టడీ పొడిగించాలని పోలీసుల అభ్యర్థన
అంతకుముందు సౌరవ్ దాస్, అశుతోశ్ రాంకాల జ్యుడిషియల్ కస్టడీని మరో మూడు రోజులపాటు పొడిగించాలని దిల్లీ పోలీసులు కోర్టును కోరారు. శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగే ప్రమాదం ఉందనే అనుమానాలు కొనసాగుతున్నాయని వాదించారు. కోర్టు ముందు ఇద్దరు నాయకులు చేసిన ప్రకటనలకు, ఆ తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడినప్పుడు చేసిన వ్యాఖ్యలకు మధ్య వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అయితే, నాయకుల తరఫు న్యాయవాది విచారణ సందర్భంగా కోర్టుకు బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పారు. పోలీసులు ప్రస్తావించిన ప్రవర్తన మళ్లీ పునరావృతం కాదని హామీ ఇచ్చారు. ఈ హామీలతో పాటు నాయకులు సమర్పించిన లిఖితపూర్వక పత్రాలను కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకుంది.
జంతర్ మంతర్ నిరసనతో కేసు
నిర్దేశిత నిరసన ప్రదేశంగా గుర్తించిన జంతర్ మంతర్ వద్ద అక్టోబర్ 13న జరిగిన ఆందోళనకు సంబంధించి సౌరవ్ దాస్, అశుతోశ్ రాంకాలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారు ప్రైవేటు ప్రాంగణాల ద్వారా ఆ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించారని, శాంతిభద్రతలకు సంబంధించిన నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని పోలీసులు ఆరోపించారు. ఈ వ్యవహారంపై విచారణ కొనసాగుతోంది. నిరసనల నిర్వహణ, ప్రజా ప్రశాంతతకు సంబంధించిన నిబంధనల ఉల్లంఘన ఆరోపణల నేపథ్యంలో పోలీసులు కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు, కోర్టు విధించిన షరతులకు కట్టుబడి ఉంటామని ఇద్దరు నాయకులు హామీ ఇచ్చారు.
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