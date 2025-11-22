చైనా, త్కురియే ఆయుధాలు- డ్రోన్లతో పాక్ నుంచి భారత్లోకి- నలుగురు అరెస్ట్
అంతర్జాతీయ ఆయుధ స్మగ్లింగ్ రాకెట్ను ఛేదించిన దిల్లీ పోలీసులు- నిందితుల నుంచి భారీగా ఆయుధాలు స్వాధీనం
Published : November 22, 2025 at 3:42 PM IST
Pakistan Arms Smuggling Racket : పాకిస్థాన్ గూఢచార సంస్థ ఐఎస్ఐతో ప్రత్యక్ష సంబంధాలు ఉన్న అంతర్జాతీయ ఆయుధ స్మగ్లింగ్ రాకెట్ను దిల్లీ పోలీసులు ఛేదించారు. పాక్ నుంచి డ్రోన్ల సాయంతో అత్యాధునిక తుపాకులను భారత్లోకి తీసుకొస్తున్న నలుగురిని దిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుల నుంచి భారీగా ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
అధికారులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, దిల్లీలోని కొంతమంది భారీగా అక్రమ ఆయుధాలు తరలిస్తున్నట్లు నిఘా వర్గాల నుంచి క్రైమ్ బ్రాంచ్కు సమాచారం అందించింది. దీంతో డీసీపీ సంజీవ్ కుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని బృందం ఈ ఆపరేషన్ను చేపట్టింది. పలు ప్రాంతాల్లో నిఘా పెట్టారు. రోహిణిలో ఈ ఆయుధ మాడ్యూల్ గుట్టు బయటబపడింది. నిందితులు డ్రోన్లను ఉపయోగించి పాకిస్థాన్ నుంచి ఆయుధాలను అక్రమంగా రవాణా చేసినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. తుర్కియే, చైనాకు చెందిన అత్యాధునిక తుపాకులను పాకిస్థాన్ మీదుగా భారత్కు ఈ ముఠా తరలిస్తోంది. నలుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితులను అజయ్, మన్దీప్, దల్వీందర్ , రోహన్గా దిల్లీ పోలీసులు పేర్కొన్నారు. వీరిలో ఇద్దరు పంజాబ్కు చెందిన వారు. వారి నుంచి విదేశాల్లో తయారైన 10 అత్యాధునిక తుపాకులు, 92 బుల్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఆయుధాలను దిల్లీ, సమీపంలోని రాష్ట్రాల్లో గ్యాంగ్స్టర్లకు, నేరస్థులకు వీరు ఆయుధాలు విక్రయించినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. అయితే ఈ ఆయుధాలను లారెన్స్ బిష్ణోయ్, బాంబిహా, గోగి వంటి గ్యాంగ్ సభ్యులకు ఇవ్వాలని నిందితులు ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
🚨 ARSC, CRIME BRANCH, DELHI CRACKS MAJOR INTERNATIONAL ARMS TRAFFICKING MODULE! 🚨— Crime Branch Delhi Police (@CrimeBranchDP) November 22, 2025
💥 MODULE LINKED TO ISI-BACKED GLOBAL ARMS NETWORK BUSTED 💥
🔻 KEY HIGHLIGHTS OF THE OPERATION 🔻
• High-end foreign-made weapons — Turkiye (PX-5.7) & China (PX-3) — smuggled from Pakistan via… pic.twitter.com/thAvLnj30t
ఈ అంతర్జాతీయ ఆయుధ ముఠా, పాకిస్థాన్ ఐఎస్ఐతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తుల ఆదేశాల మేరకు పని చేస్తోందని దిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ డీసీపీ సంజీవ్ కుమారు తెలిపారు. 'ఈ ముఠా పని విధానం భిన్నంగా ఉంది. ఆయుధాలు పాకిస్థాన్ నుంచి డ్రోన్ల ద్వారా పంజాబ్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పడేసేవారు. అక్కడి నుంచి నిందితులు ఆయుధాలను సేకరించి, దిల్లీ- ఎన్సీఆర్ ప్రాంతం, సమీప రాష్ట్రాల గ్యాంగ్స్టర్లకు భారీ ధరలకు విక్రయించేవారు. ఇందులో ఐఎస్ఐ పాత్ర ఉన్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అక్రమ ఆయుధాల సరఫరా అనేది దేశ భద్రతకు పెద్ద ముప్పు. దిల్లీ సరిహద్దుల్లో ఆయుధ స్మగ్లింగ్ను అరికట్టడంలో ఇదొక పెద్ద విజయం' అని సంజీవ్ కుమారు పేర్కొన్నారు.
Delhi | Delhi Crime Branch arrested four accused in an international arms smuggling ring linked to the Pakistani ISI: Ajay, Mandeep, Dalvinder and Rohan. This gang was supplying high-end pistols made in Turkey and China to India via Pakistan. The weapons were dropped in Punjab… pic.twitter.com/ZFhzwnGvud— ANI (@ANI) November 22, 2025
ప్రస్తుతం ఈ నెట్వర్క్పై దిల్లీ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుల సెల్ఫోన్లు, బ్యాంకు లావాదేవీలు, సామాజిక మాధ్యమాల అకౌంట్లను పరిశీలిస్తున్నారు. ఎవరెవరికి , ఎన్నిఆయుధాలు విక్రయించారనే విషయమై విచారణ చేస్తున్నారు. నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు. రాకెట్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు రిమాండ్ కోరనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దిల్లీలో ఎర్రకోట వద్ద బాంబు పేలుడు ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోన్న నేపథ్యంలో ఈ రాకెట్ గురించి బయటపడటం గమనార్హం.
