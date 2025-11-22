ETV Bharat / bharat

చైనా, త్కురియే ఆయుధాలు- డ్రోన్లతో పాక్​ నుంచి భారత్​లోకి- నలుగురు అరెస్ట్

అంతర్జాతీయ ఆయుధ స్మగ్లింగ్ రాకెట్​ను ఛేదించిన దిల్లీ పోలీసులు- నిందితుల నుంచి భారీగా ఆయుధాలు స్వాధీనం

Arms Smuggling Case
Pakistan Arms Smuggling Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 22, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pakistan Arms Smuggling Racket : పాకిస్థాన్ గూఢచార సంస్థ ఐఎస్​ఐతో ప్రత్యక్ష సంబంధాలు ఉన్న అంతర్జాతీయ ఆయుధ స్మగ్లింగ్ రాకెట్​ను దిల్లీ పోలీసులు ఛేదించారు. పాక్​ నుంచి డ్రోన్​ల సాయంతో అత్యాధునిక తుపాకులను భారత్​లోకి తీసుకొస్తున్న నలుగురిని దిల్లీ క్రైమ్​ బ్రాంచ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుల నుంచి భారీగా ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

అధికారులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, దిల్లీలోని కొంతమంది భారీగా అక్రమ ఆయుధాలు తరలిస్తున్నట్లు నిఘా వర్గాల నుంచి క్రైమ్​ బ్రాంచ్​కు సమాచారం అందించింది. దీంతో డీసీపీ సంజీవ్ కుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని బృందం ఈ ఆపరేషన్​ను చేపట్టింది. పలు ప్రాంతాల్లో నిఘా పెట్టారు. రోహిణిలో ఈ ఆయుధ మాడ్యూల్ గుట్టు బయటబపడింది. నిందితులు డ్రోన్​లను ఉపయోగించి పాకిస్థాన్ నుంచి ఆయుధాలను అక్రమంగా రవాణా చేసినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. తుర్కియే, చైనాకు చెందిన అత్యాధునిక తుపాకులను పాకిస్థాన్ మీదుగా భారత్​కు ఈ ముఠా తరలిస్తోంది. నలుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితులను అజయ్, మన్దీప్, దల్వీందర్ , రోహన్‌గా దిల్లీ పోలీసులు పేర్కొన్నారు. వీరిలో ఇద్దరు పంజాబ్‌కు చెందిన వారు. వారి నుంచి విదేశాల్లో తయారైన 10 అత్యాధునిక తుపాకులు, 92 బుల్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఆయుధాలను దిల్లీ, సమీపంలోని రాష్ట్రాల్లో గ్యాంగ్‌స్టర్లకు, నేరస్థులకు వీరు ఆయుధాలు విక్రయించినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. అయితే ఈ ఆయుధాలను లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్‌, బాంబిహా, గోగి వంటి గ్యాంగ్‌ సభ్యులకు ఇవ్వాలని నిందితులు ప్లాన్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ అంతర్జాతీయ ఆయుధ ముఠా, పాకిస్థాన్ ఐఎస్ఐతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తుల ఆదేశాల మేరకు పని చేస్తోందని దిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ డీసీపీ సంజీవ్ కుమారు తెలిపారు. 'ఈ ముఠా పని విధానం భిన్నంగా ఉంది. ఆయుధాలు పాకిస్థాన్ నుంచి డ్రోన్ల ద్వారా పంజాబ్​ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పడేసేవారు. అక్కడి నుంచి నిందితులు ఆయుధాలను సేకరించి, దిల్లీ- ఎన్​సీఆర్​ ప్రాంతం, సమీప రాష్ట్రాల గ్యాంగ్‌స్టర్‌లకు భారీ ధరలకు విక్రయించేవారు. ఇందులో ఐఎస్​ఐ పాత్ర ఉన్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అక్రమ ఆయుధాల సరఫరా అనేది దేశ భద్రతకు పెద్ద ముప్పు. దిల్లీ సరిహద్దుల్లో ఆయుధ స్మగ్లింగ్​ను అరికట్టడంలో ఇదొక పెద్ద విజయం' అని సంజీవ్ కుమారు పేర్కొన్నారు.

ప్రస్తుతం ఈ నెట్​వర్క్​పై దిల్లీ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుల సెల్‌ఫోన్లు, బ్యాంకు లావాదేవీలు, సామాజిక మాధ్యమాల అకౌంట్లను పరిశీలిస్తున్నారు. ఎవరెవరికి , ఎన్నిఆయుధాలు విక్రయించారనే విషయమై విచారణ చేస్తున్నారు. నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు. రాకెట్​ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు రిమాండ్ కోరనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దిల్లీలో ఎర్రకోట వద్ద బాంబు పేలుడు ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోన్న నేపథ్యంలో ఈ రాకెట్‌ గురించి బయటపడటం గమనార్హం.

Pakistan Arms Smuggling Case
నిందితుల వద్ద దొరికిన తుపాకులు (IANS)

అల్‌ ఫలా యూనివర్సిటీకి ఎన్​సీఎంఈఐ నోటీసులు- మైనారిటీ హోదా రద్దుకు రంగం సిద్ధం!

దిల్లీ ఉగ్రదాడి దర్యాప్తు- రూ.5 లక్షలతో AK 47 కొనుగోలు చేసిన ముజిమ్మల్- పేలుడు పదార్థాల నిల్వకు డీప్ ఫ్రీజర్

TAGGED:

PAKISTAN ARMS SMUGGLING CASE
DELHI CRIME BRANCH ARM SMUGGLING
ISI LINKED ARM SMUGGLING RAKET
PAKISTAN ARMS SMUGGLING CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.