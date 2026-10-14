CJP నేతలు అరెస్ట్- అర్ధరాత్రి 3 గంటలకు పోలీసు స్టేషన్కు తరలింపు!
జంతర్ మంతర్లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించేందుకు యత్నించారని ఆరోపిస్తూ సీజేపీ నేతలను దిల్లీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రాంకా, అజింక్య షిండే సహా పలువురిపై చర్యలు తీసుకున్నారు.
Published : October 14, 2026 at 7:30 AM IST
CJP Leaders Arrest : దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిషేధాజ్ఞలను ఉల్లంఘించిన కేసులో సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకా సహా అజింక్యా శిందేలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ మేరకు సీజేపీ లీగల్ హెడ్ రత్నా సింగ్ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు. అర్ధరాత్రి 3 గంటల సమయంలో వీరిని పార్లమెంటు స్ట్రీట్ పోలీసు స్టేషన్కు తీసుకొచ్చినట్లు ఆమె తెలిపారు. న్యాయవాదులను కలుసుకునేందుకు వారిని అనుమతించలేదని ఆరోపించారు. జంతర్ మంతర్ను నిరసన ప్రాంతం జాబితా నుంచి తొలగించిన పోలీసులు, ఆ ప్రాంతం చుట్టూ పెద్దఎత్తున బ్యారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. అయినా సీజేపీ నేతలు, మరికొందరు కార్యకర్తలు గేట్లు ఎక్కి మరీ జంతర్ మంతర్ వద్దకు చేరుకున్నారు. జాతీయ జెండాలు పట్టుకొని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. పోలీసు విధులకు ఆటంకం కలిగించడం సహా పలు సెక్షన్ల కింద సీజేపీ నేతలపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఉదయం వారిని కోర్టులో హాజరుపరిచే అవకాశం ఉంది. జంతర్ మంతర్ను నిరసన ప్రాంతంగా తొలగించినంత మాత్రాన తమ ఆందోళనలను ఆపేది లేదని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే స్పష్టం చేశారు.
#BREAKING: Delhi Police arrests Saurav Das, Ashutosh Ranka, and Ajinkya Shinde at Parliament Street Police Station in today’s Jantar Mantar case. Trespass, bond violation, obstruction of public official’s duty, etc. They’ll be produced before the SCM Court in the morning. A possibility of Judicial Custody (JC) in the Tihar Jail is possible. They were not allowed to meet their lawyers till late at night. They were brought to Parliament Street PS at 3 AM in a private van. Despite these illegal actions, their spirits are high. @Cockroachisback— Ratna Singh (@whattalawyer) October 13, 2026