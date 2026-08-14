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1947 విభజన గాయాల్ని గుర్తుచేస్తున్న దిల్లీ పార్టిషన్ మ్యూజియం- లక్షలాది కుటుంబాల వేదనకు నిలువుటద్దం!

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ నాటి చేదు జ్ఞాపకాల్ని గుర్తుచేస్తున్న దిల్లీ పార్టిషన్ మ్యూజియం- 1947 విభజన సమయంలో ఇళ్లు, ఆస్తులు కోల్పోయిన కుటుంబాల కన్నీటిగాథలు- మ్యూజియంలో ఫొటోలు, లేఖలు, దుస్తులు సహా ఇంకెన్నో వస్తువులు

Partition Museum Delhi
దిల్లీ పార్టిషన్ మ్యూజియం (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 6:43 PM IST

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Partition Museum Delhi : స్వాతంత్య్రానికి ముందు, తర్వాత భారత చరిత్రలో అత్యంత విషాదకర అధ్యాయాల్లో ఒకటైన 1947 దేశ విభజన లక్షలాది కుటుంబాల జీవితాల్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. స్వాతంత్య్రం ఒకవైపు ఆనందాన్ని తీసుకొస్తే, మరోవైపు ఇళ్లు, ఆస్తులు, బంధాలు, జ్ఞాపకాల్ని వదిలి ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు వలస వెళ్లాల్సిన పరిస్థితిని కూడా సృష్టించింది. ఆ విషాద చరిత్రను, నాటి ప్రజల అనుభవాలను భవిష్యత్తు తరాలకు అందించేందుకు దిల్లీలోని పార్టిషన్ మ్యూజియం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. విభజన సమయంలో నిరాశ్రయులైన కుటుంబాల వ్యక్తిగత కథలు, జ్ఞాపకాలు, వస్తువులు, లేఖలు, ఫొటోలు, పత్రాలను ఈ మ్యూజియం భద్రపరుస్తోంది.

15 ఏళ్ల పాటు సేకరించిన చరిత్ర!
మ్యూజియం ఫౌండర్, ఛైర్‌పర్సన్ లేడీ కిష్వర్ దేశాయ్ ప్రకారం, 1947లో ఇళ్లు, ఆస్తులు కోల్పోయిన ప్రజల కథల్ని సంరక్షించడమే ఈ మ్యూజియం ప్రధాన ఉద్దేశం. భవిష్యత్ తరాలు విభజన సమయంలో సాధారణ ప్రజలు ఎదుర్కొన్న మానసిక వేదన, ఆశ్రయం కోల్పోవడం, పునరావాస కష్టాల్ని అర్థం చేసుకునేలా చేయడమే లక్ష్యమని ఆమె తెలిపారు. సుమారు 15 ఏళ్ల పాటు శ్రమించి కుటుంబాల జ్ఞాపకాలు, అనుభవాల్ని రికార్డ్ చేసింది. విభజన సమయంలో తమ ఇళ్లను ఎలా వదిలి వెళ్లారు? ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రయాణించారు? కొత్త ప్రాంతాల్లో జీవితాన్ని ఎలా ప్రారంభించారు? వంటి అనుభవాల్ని వారి నుంచి సేకరించారు.

1947లో ప్రజలు ఒక దేశం నుంచి మరో దేశానికి వెళ్లేందుకు అందుబాటులో ఉన్న దాదాపు అన్ని మార్గాల్ని ఉపయోగించారు. కొందరు కాలినడకన వెళ్లగా, మరికొందరు ఎడ్లబండ్లు, రైళ్లు, పడవలు, విమానాల్లో ప్రయాణించారు. తమ ఇళ్లను వదిలి బయలుదేరే సమయంలో వెంట తీసుకెళ్లగలిగిన కొద్దిపాటి వస్తువులే వారి కొత్త జీవితానికి గుర్తులుగా మిగిలాయి. మ్యూజియంలో ప్రదర్శించే వస్తువులు సాధారణంగా కనిపించినప్పటికీ, వాటి వెనుక పెద్ద చరిత్రే దాగి ఉంది. వంట పాత్రలు, కుట్టు మిషన్లు, లేఖలు, దుస్తులు, ఫొటోలు, ఇతర వ్యక్తిగత వస్తువులు నాటి కుటుంబాల జీవనాన్ని కళ్లకు కడుతున్నాయి. విభజన అంటే కేవలం రెండు దేశాలుగా భౌగోళికంగా విడిపోవడం మాత్రమే కాదని, అది కోట్లాది ప్రజల జీవితాల్ని మార్చిన విషాదమని ఈ వ్యక్తిగత గాథలు తెలియజేస్తాయి.

విభజన చరిత్రను చెప్పే గ్యాలరీలు
మ్యూజియంలో విభజనకు దారితీసిన పరిణామాల నుంచి వలసలు, పునరావాసం వరకు అనేక అంశాల్ని ప్రత్యేక గ్యాలరీల ద్వారా ప్రదర్శిస్తున్నారు. స్వాతంత్య్ర ఉద్యమం, పాకిస్థాన్ తీర్మానం, రెండో ప్రపంచ యుద్దం, బెంగాల్ కరవు, ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ, కేబినెట్ మిషన్ ప్లాన్, డైరెక్ట్ యాక్షన్ డే, అధికార బదలాయింపు, బౌండరీ కమిషన్ వంటి కీలక అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయి. అదే సమయంలో వలస కారవాన్లు, రైలు ప్రయాణాలు, శరణార్థి శిబిరాలకు సంబంధించిన గ్యాలరీలు కూడా ఉన్నాయి.

1947 విభజన ప్రభావం దేశ సరిహద్దు ప్రాంతాలకే పరిమితం కాలేదు. దేశ రాజధాని దిల్లీ కూడా భారీగా జనాభా మార్పులకు గురైంది. రాడ్‌క్లిఫ్ లైన్ అధికారికంగా 1947 ఆగస్ట్ 17న ప్రకటించగా, భారత్ ఆగస్ట్ 15న, పాకిస్థాన్ ఆగస్ట్ 14న స్వాతంత్య్రం పొందాయి. అయితే సరిహద్దుల తుది ప్రకటన 2 రోజుల తర్వాత రావడంతో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న అనేక మందికి తమ ఇల్లు ఏ దేశంలోకి వస్తుందో కూడా స్పష్టంగా తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అంతకుముందుగానే భారీ స్థాయిలో వలసలు ప్రారంభమయ్యాయి. మొత్తం మీద భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య కోట్లాది మంది ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారు. ఇక దిల్లీలో 1947 సమయంలో జనాభా సుమారు 9.3 లక్షలుగా ఉండగా, విభజన సమయంలో దాదాపు 3.3 లక్షల మంది ముస్లింలు పాకిస్థాన్‌కు వలస వెళ్లగా, సుమారు 5 లక్షల మంది హిందూ, సిక్కు శరణార్థులు దిల్లీకి చేరుకున్నట్లు గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. దిల్లీలోని ముస్లిం జనాభాలో అనేక మంది జామా మసీదు, నిజాముద్దీన్, ఓఖ్లా ప్రాంతాల్లో ఆశ్రయం పొందారు.

ఇంకా దిల్లీలోని పార్టిషన్ మ్యూజియం ఉన్న దారా షికోహ్ లైబ్రరీ భవనానికి కూడా శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. మొఘల్ యువరాజు దారా షికోహ్ మరణం తర్వాత ఈ భవనం చేతులు మారింది. నాదిర్ షా 1739లో దిల్లీపై దాడి చేసిన సమయంలో షాజహానాబాద్‌లో జరిగిన విధ్వంసంలో ఈ భవనం కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతింది. తర్వాత ఈ ఆస్తి రెండు భాగాలుగా విడిపోగా, ఉత్తర భాగమే కాలక్రమేణా దారా షికోహ్ లైబ్రరీగా ప్రసిద్ధి చెందింది. అలా చరిత్రలో ఎన్నో కీలక ఘట్టాల్ని చూసిన ఈ భవనం ఇప్పుడు మరో కీలక చారిత్రక ఘట్టమైన 1947 నాటి విభజన జ్ఞాపకాల్ని భద్రపరిచే ప్రదేశంగా మారింది.

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