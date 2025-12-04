ETV Bharat / bharat

పుతిన్‌ పర్యటన వేళ దిల్లీలో హైఅలర్ట్- SWAT టీమ్​లు మోహరింపు- సిటీ అంతా యాంటీ డ్రోన్ నిఘా!

ఎన్నడూలేని విధంగా పెద్ద ఎత్తున భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసిన అధికారులు, పోలీసులు

Putin India Visit Securtiy
Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin travel in the same car to the venue of their bilateral meeting in Tianjin, China ((AFP))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 4, 2025 at 11:11 AM IST

Putin India Visit Securtiy : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌ భారత్‌ పర్యటనకు వస్తున్న నేపథ్యంలో రాజధాని దిల్లీని హై అలర్ట్‌ చేశారు పోలీసులు. గురువారం సాయంత్రం పుతిన్‌ దిల్లీలో అడుగు పెట్టనున్న నేపథ్యంలో, నగరంలో ఎన్నడూలేని విధంగా పెద్ద ఎత్తున భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. పుతిన్‌ ఎక్కడ బస చేస్తారనే వివరాలను భద్రతా కారణాల రీత్యా గోప్యంగా ఉంచినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

పుతిన్‌ దిల్లీలో దిగిన క్షణం నుంచి తిరిగి వెళ్తున్న వరకూ ఆయన ప్రతీ కదలికకు అనేక భద్రతా వ్యవస్థలు నిఘా పెట్టనున్నాయి. "భద్రతా వ్యవహారాల్లో నిమిషానికో వివరణ, ప్రతి అంచెలోనూ సమన్వయం జరుగుతోంది. సంబంధిత అన్ని ఏజెన్సీలు కట్టుదిట్టమైన విజిలెన్స్‌ పాటించాలని ఆదేశించాం" అని ఒక సీనియర్‌ పోలీస్‌ అధికారి మీడియాకు తెలిపారు. మొత్తంగా 5,000 మందికి పైగా సిబ్బందిని డ్యూటీకి నియమిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

రాష్ట్ర గెస్ట్‌ రూట్లు, సమావేశ ప్రదేశాలు, పుతిన్‌ వెళ్లే అవకాశమున్న మార్గాల్లో టాప్‌ ర్యాంక్‌ అధికారులు స్వయంగా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. రూట్‌ మ్యాపింగుతో పాటు ట్రాఫిక్‌ కంట్రోల్‌, ఏరియా శానిటైజేషన్‌ చర్యలు చేపట్టారు. "వీవీఐపీల రాకపోకలకు సంబంధించిన మార్గాలను ముందుగానే పూర్తిగా సురక్షితం చేశాం. ట్రాఫిక్‌ జాములు రాకుండా సమయానుకూలంగా సూచనలు ఇస్తాం. అవసరమైన చోట యాంటీ–డ్రోన్‌ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం" అని మరో అధికారి వివరించారు.

పుతిన్‌ భద్రత కోసం SWAT టీములు, యాంటీ టెరర్‌ యూనిట్లు, స్నైపర్లు, క్విక్‌ రియాక్షన్‌ టీములు కీలక ప్రాంతాల్లో మోహరించారు. దిల్లీ పోలీసు, కేంద్ర ఏజెన్సీలు, రష్యన్‌ ప్రెసిడెన్షియల్‌ సెక్యూరిటీ బృందం కలిసి బహుళస్థాయి సెక్యూరిటీ కవరేజ్‌ సిద్ధం చేశాయి. ఏదైనా అనుమానాస్పద పరిస్థితి తలెత్తినా వెంటనే స్పందించేలా ప్రత్యేక బృందాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి.

ఇంతలో, పర్యటనకు సంబంధించిన ప్రదేశాల్లో ఇప్పటికే హైడెఫినిషన్‌ సీసీటీవీ కెమెరాలు యాక్టివ్‌లోకి వచ్చాయి. టెక్నికల్‌ మానిటరింగ్‌, కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ యూనిట్లు నిరంతరం పరిస్థితిని పరిశీలిస్తున్నాయి. ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా ట్రాఫిక్‌ డైవర్షన్‌లు వంటి చర్యలకు సంబంధించి ముందుగానే అలర్ట్‌లు జారీ చేస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ఉన్నతాధికారులు, ఇంటెలిజెన్స్‌ వర్గాలు కలిసి రూపొందించిన ప్రత్యేక భద్రతా ఏర్పాట్లు పుతిన్‌ రెండు రోజుల పర్యటనంతా కొనసాగనుంది.

