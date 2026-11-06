దిల్లీలో క్షీణిస్తున్న AQI- తక్షణమే గ్రాప్-3 ఆంక్షలు అమలుకు ప్రభుత్వం ఆదేశం
Delhi Air Quality Decline : వాయునాణ్యత దారుణంగా క్షీణిస్తున్న తరుణంలో దిల్లీ సహా దేశ రాజధాని ప్రాంతంలో తక్షణం గ్రాప్-3 ఆంక్షల్ని అమలుచేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
Published : November 6, 2026 at 7:35 PM IST
వాయునాణ్యత దారుణంగా క్షీణిస్తున్న తరుణంలో దిల్లీ సహా దేశ రాజధాని ప్రాంతంలో తక్షణం గ్రాప్-3 ఆంక్షల్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా అత్యవసరం కాని అన్ని రకాల నిర్మాణ సంబంధిత పనులు, కూల్చివేతలపై పూర్తిస్థాయి నిషేధం విధిస్తున్నట్లు స్పష్టంచేసింది. ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో గ్రాప్-3 ఆంక్షలను అధికారులు కఠినంగా అమలు చేస్తున్నారు. BS-3 పెట్రోల్, BS-4 డీజిల్ కార్లు రోడ్లపై తిరగకుండా చర్యలు చేపట్టారు. అంతర్రాష్ట్ర డీజిల్ బస్సులు రాజధానిలోకి ప్రవేశించడం లేదా అక్కడ తిరగడంపై ఆంక్షలు విధించారు. కంకర రోడ్లపై ఇసుక, సిమెంట్ వంటి నిర్మాణ సామగ్రి రవాణాపై నిషేధాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.
స్వచ్ఛ ఇంధనంతో నడవని స్టోన్ క్రషర్లు, మైనింగ్ కార్యకలాపాలు, హాట్-మిక్స్ ప్లాంట్లను అధికారులు మూసివేశారు. అత్యవసర, ఆవశ్యక సేవలకు మినహా డీజిల్ జనరేటర్ సెట్లను నిషేధించారు. వాహన ఉద్గారాలను అరికట్టడానికి ప్రైవేట్ కంపెనీలు వర్క్-ఫ్రమ్-హోమ్ లేదా హైబ్రిడ్ విధానాలను అవలంబించాలని అధికారులు సూచించారు. 5వ తరగతిలోపు చిన్నారులకు ఆన్లైన్లో తరగతులు నిర్వహించాలని స్పష్టంచేశారు. శుక్రవారం దిల్లీలో సగటు వాయునాణ్యత సూచి 390కి పైగా నమోదై, వెరిపుర్ కేటగిరీలో కొనసాగుతోంది. దీపావళి పండుగ వేళ గాలి నాణ్యత మరింత క్షీణించకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
GRAP అనేది వాయు నాణ్యత నిర్వహణ కమిషన్ (CAQM), కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (CPCB), ప్రాంతీయ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమన్వయంతో నిర్వహించే నాలుగు దశల అత్యవసర చట్రం. దీని ప్రకారం, వాయు నాణ్యత క్షీణించే కొద్దీ ఆంక్షలు క్రమంగా కఠినతరం అవుతాయి.