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సీఈసీని తొలగించాలంటూ జంతర్​మంతర్ నిరసనలు- ఆప్ నేత సౌరభ్ భరద్వాజ్​ అరెస్టు

దిల్లీలోని జంతర్​ మంతర్ ఆప్​, యూత్​ కాంగ్రెస్​ నేతృత్వంలో​ నిరసనలు- సీఈసీ జ్ఞానేశ్​ కుమార్​ను పదవి నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్​- ఆప్​, యూత్ కాంగ్రెస్​ కార్యకర్తలతో సహా 150 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

AAP Saurabh Bharadwaj Detained
జంతర్ మంతర్ నిరసనలు- ఆప్ నేత సౌరభ్ భరద్వాజ్​ను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2026 at 12:43 PM IST

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Delhi Jantar Mantar Protest : కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్​ జ్ఞానేశ్​ కుమార్​ను తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆప్​, యూత్​ కాంగ్రెస్​, పలు స్టూడెంట్ యూనియన్​లు శుక్రవారం జంతర్ మంతర్​ వద్ద నిరసనలు చేపట్టాయి. 'సేవ్​ డెమెక్రసీ' పేరుతో చేపట్టిన ఈ ఆందోళనలకు దిల్లీ పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించినప్పటికీ, యూత్​ కాంగ్రెస్​, ఆమ్​ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్​) వెనక్కు తగ్గలేదు. దీనితో జంతర్​ మంతర్​ వద్దకు చేరుకున్న ఆప్ నేత సౌరభ్ భరద్వాజ్​ను, సుమారు 150 మంది ఆప్​, యూత్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీనితో అక్కడ తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పోలీసులు, ఆందోళనకారుల మధ్య తోపులాట జరిగింది. వారిని అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు లాఠీ ఛార్జ్ చేశారు.

ఎందుకు ఇదంతా?
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) ద్వారా అక్రమంగా ఓటర్లను పెద్ద ఎత్తున తొలగించారంటూ సీఈసీ జ్ఞానేశ్​కుమార్​పై ప్రతిపక్షాలు ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన సీఈసీ పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ శుక్రవారం జంతర్​ మంతర్​ వద్ద యూత్​ కాంగ్రెస్, ఆప్​ కార్యకర్తలు నిరసనలు చేపట్టారు. దీనితో అనుమతి లేకుండా నిరసనలు చేస్తున్నారంటూ దిల్లీ ఆప్ అధ్యక్షుడు సౌరభ్ భరద్వాజ్​, ఎమ్మెల్యే సంజీవ్ ఝాలను దిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరోవైపు జంతర్ మంతర్ వద్దకు వెళ్లకుండా ఆప్​ నేత, రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్​ సింగ్​ను నార్త్ అవెన్యూ వద్ద పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.

తాము శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్నప్పటికీ, తనను, ఝాను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఆప్ నేత భరద్వాజ్​ ఎక్స్​ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టారు. తమను అరెస్టు చేసినప్పటికీ, ఆందోళనలు కొనసాగించేందుకు, జంతర్​ మంతర్​ వద్దకు చేరుకోవాలని ఆప్​ పార్టీ కార్యకర్తలు, మద్దతుదారులను ఆయన కోరారు. తమ నిరసనలకు అనుమతి లేదని పోలీసులు చెప్పారని, అయితే ప్రజాస్వామ్యంలో తన నిరసనలు చేయడానికి అనుమతి అవసరమా అని ఆయన ప్రశ్నించారు.

"సుమారు వారం రోజుల క్రితమే తాము జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలకు అనుమతి కోరుతూ పోలీసులకు లేఖ ఇచ్చాం. అయినప్పటికీ వారు అనుమతి ఇవ్వలేదు. అందుకే మా ఆందోళనలను వ్యక్తం చేయడానికి, మా ప్రజాస్వామ్య హక్కును వినియోగించుకుంటున్నాం" అని సౌరభ్ భరద్వాజ్ పేర్కొన్నారు. జంతర్ మంతర్​ సమీపంలోని పలు మెట్రో స్టేషన్లను మూసివేశారని, అందువల్ల ప్రజలు సమీపంలో తెరచి ఉన్న మెట్రో స్టేషన్లలో ప్రయాణించాలని, వీలైతే నిరసన ప్రదేశానికి నడిచి వెళ్లాలని ఆయన కోరారు.

ఇంటర్నెట్ సేవలు బంద్​
ఆప్, విద్యార్థి సంఘాలు జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలు చేపట్టనున్నట్లు ముందే ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, శుక్రవారం పోలీసులు ముందు జాగ్రత్త చర్యగా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. దిల్లీలోని రాజీవ్​ చౌక్​, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్​, జంతర్ మంతర్​ సహా 12 స్టేషన్లలో ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలను మూసివేశారు. అంతేకాదు జంతర్ మంతర్ పరిసరాల్లో ఇంటర్నెట్ సేవలు కూడా నిలిపివేశారు.

జనపథ్​, పటేల్ చౌక్​, సెంట్రల్​ సెక్రటేరియట్​, బారాఖంబా, సేవ్ తీర్థ్​, మండి హౌస్​, లోక్ కల్యాణ్​ మార్గ్​, ఐఎన్​ఏ, చావ్రి బజార్​, రామకృష్ణ ఆశ్రమ్​ మార్గ్​, దిల్లీ స్టేషన్లను తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు మూసివేస్తున్నట్లు డీఎంఆర్​సీ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది. అయితే రాజీవ్​చౌక్​, మండి హౌస్​, దిల్లీ, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ స్టేషన్లలో ఇంటర్​ఛేంజ్ సౌకర్యం ఉందుబాటులో ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

ఆప్, ఆల్​ ఇండియా స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ (AISA)​, నేషనల్​ స్టూడెంట్స్​ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (NSUI), ఇండియన్ యూత్ కాంగ్రెస్ (IYC) జంతర్ మంతర్​ వద్ద నిరసనలు చేపట్టాయి. అయితే ఈ నిరసనలకు ముందుగా పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. సున్నితమైన ప్రదేశాల్లో కేంద్ర సాయుధ బలగాలను మోహరించారు. రాకపోకలను నియంత్రించడానికి, అనధికారిక సమావేశాలను నిరోధించడానికి బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు.

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