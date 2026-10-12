దిల్లీలో నిరసన ప్రదేశాల జాబితా నుంచి జంతర్మంతర్ తొలగింపు
ఇక నుంచి జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలకు అనుమతిని దిల్లీ పోలీసులు రద్దు చేశారు. జంతర్మంతర్కు బదులుగా మూడు ప్రత్యామ్నాయ ప్రాంతాలు కేటాయించారు.
Published : October 12, 2026 at 2:49 PM IST
Jantar Mantar Protest Site : సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళనలు కొనసాగుతున్న వేళ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. దిల్లీలోని ప్రఖ్యాత జంతర్ మంతర్ ఇక ఏ మాత్రం నిరసన ప్రదర్శనలకు వేదిక కాదని దిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు జంతర్ మంతర్ను డీనోటిఫై చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేశారు. జంతర్మంతర్కు బదులుగా మరో మూడు ప్రత్యామ్నాయ ప్రాంతాలను సూచించారు. రామ్లీలా మైదాన్, బురారీ గ్రౌండ్, సీబీడీ గ్రౌండ్ను నిరసన వేదికలుగా వినియోగించుకోవచ్చని పోలీసులు వెల్లడించారు. కొత్త వేదికల వద్ద నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించడానికి విధి విధానాలను త్వరలోనే జారీ చేస్తామని దిల్లీ పోలీసులు ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఇటీవల జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనలు చేపట్టేందుకు పెద్ద ఎత్తున పిలుపులు వస్తున్న నేపథ్యంలో శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా నిరసన వేదికలను దిల్లీ పోలీసులు మారుస్తూ ప్రకటన విడుదల చేశారు.