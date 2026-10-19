31 వారాల గర్భాన్ని తొలగించుకునేందుకు- అత్యాచార బాధితురాలికి హైకోర్టు అనుమతి
అత్యాచార బాధితురాలైన 16 ఏళ్ల బాలికకు తన 31 వారాల గర్భాన్ని తొలగించుకునేందుకు దిల్లీ హైకోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది.
Published : October 19, 2026 at 5:33 PM IST
Delhi HC Pregnancy Termination : 16 ఏళ్ల లైంగిక దాడి బాధితురాలైన మైనర్ బాలికకు 31 వారాల గర్భాన్ని వైద్యపరంగా తొలగించుకునేందుకు దిల్లీ హైకోర్టు అనుమతి మంజూరు చేసింది. సాధారణంగా మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ (MTP) యాక్ట్ ప్రకారం- సాధారణ కేసుల్లో 20 వారాలు, రేప్ బాధితులు వంటి ప్రత్యేక వర్గాలకు 24 వారాల వరకు మాత్రమే గర్భస్రావానికి చట్టపరమైన అనుమతి ఉంటుంది. అయితే మైనర్ బాధితురాలి శారీరక, మానసిక పరిస్థితుల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని కోర్టు ఈ మినహాయింపు ఇచ్చింది. దీంతో ఆ బాలికకు ఉపశమనం లభించింది. బాలిక కౌమార దశలో ఉన్న సమయంలో ప్రసవం, శిశువు పెంపకం వంటి బాధ్యతలు మోయాలని ఆశించడం సరికాదని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. జస్టిస్ మినీ పుష్కర్ణ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఈ కేసును విచారించింది. ప్రెగ్నెన్సీ కొనసాగితే తనకు తీవ్రమైన మానసిక వేదన కలుగుతుందని బాధితురాలు, ఆమె తల్లి పేర్కొంటూ అబార్షన్కు అనుమతి ఇవ్వాలని కోర్టును ఆదేశించారు.
మైనర్ బాలిక అత్యాచారానికి గురైన సందర్భంలో ప్రెగ్నెన్సీని కొనసాగించాలా? వద్దా? అనే అంశాన్ని కేవలం లైంగిక దాడికి గురైన మహిళ హక్కుగా మాత్రమే చూడలేమని హైకోర్టు పేర్కొంది. గర్భాన్ని తొలగించడానికి అనుమతి నిరాకరిస్తే బాధితురాలి గౌరవప్రదమైన జీవనంపై ప్రభావం పడుతుందని, అందువల్లే ఇది మానవ హక్కులకు సంబంధించిన అంశం కూడా అని స్పష్టం చేసింది. ఇంకా బాలికే స్వయంగా కౌమార దశలో ఉన్నప్పుడు ఆమెపై ప్రసవం, పిల్లల పెంపకం బాధ్యతల్ని మోపడం సముచితం కాదని జస్టిస్ మినీ పుష్కర్ణ వ్యాఖ్యానించారు. అందుకే బాధితురాలి ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని గర్భాన్ని తొలగించుకునేందుకు అనుమతించారు.
24 వారాల వరకే అబార్షన్కు ఛాన్స్!
ఇక్కడ ప్రెగ్నెన్సీ 31 వారాలకు చేరుకున్న నేపథ్యంలో కోర్టు ఈ కేసులో వైద్యపరమైన అంశాల్ని కూడా పరిశీలించింది. మెడికల్ బోర్డ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం అబార్షన్ చేసేందుకు ఆ బాలిక శరీరం వైద్యపరంగా ఫిట్గానే ఉందని తెలిసింది. ఈ నివేదికను పరిగణనలోకి తీసుకున్న కోర్టు, బాధితురాలి విజ్ఞప్తిని ఆమోదించింది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో గర్భధారణ 20 వారాల వరకు, అత్యాచార బాధితులతో సహా కొన్ని నిర్దిష్ట కేసులకు సంబంధించి 24 వారాల వరకు గర్భ స్రావానికి మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ (MTP) చట్టం అనుమతిస్తుంది. అయితే ఈ కేసులో ప్రెగ్నెన్సీ 31 వారాలకు చేరుకోవడంతో మెడికల్ బోర్డు అభిప్రాయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని ప్రత్యేకంగా అనుమతి ఇచ్చింది. 'బాధితురాలు స్వయంగా కౌమార దశలో ఉన్నప్పుడు, ఆమెపై ప్రసవ భారాన్ని లేదా పెంపకం భారాన్ని మోపడం ఏమాత్రం సమర్థనీయం కాదు. రేప్ బాధితురాలైన మైనర్ గర్భాన్ని తొలగించడం కేవలం చట్టపరమైన హక్కు మాత్రమే కాదు, రాజ్యాంగం అందించిన గౌరవప్రదమైన జీవనానికి సంబంధించిన మానవ హక్కు.' అని జస్టిస్ మినీ పుష్కర్ణ తెలిపారు.
వైద్య ఖర్చులు ప్రభుత్వమే భరించాలి- పిండాన్ని భద్రపరచాలి!
బాధితురాలి ఇప్పటికే దిల్లీలోని లేడీ హార్డింగ్ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్లో చేరినట్లు కోర్టుకు తెలియజేశారు. గర్భధారణను ముగించే ప్రక్రియలో భాగంగా, ఆమె పిండ కణజాలాన్ని భద్రపరచాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. అత్యాచారానికి సంబంధించిన క్రిమినల్ కేసులో అవసరమైన డీఎన్ఏ పరీక్షల కోసం ఈ నమూనాలు ఉపయోగపడతాయని తెలిపింది. ఇక్కడ వైద్య ప్రక్రియకు అయ్యే ఖర్చులు అన్నింటినీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరించాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఒకవేళ అబార్షన్ సమయంలో శిశువు సజీవంగా పుట్టే పరిస్థితి ఏర్పడితే గనుక, ఆస్పత్రి మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ శిశువుకు సాధ్యమైనంత వైద్య సహాయం అందేలా చూడాలని కోర్టు ఆదేశించింది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో బాలిక, ఆమె కుటుంబం అభిప్రాయం మేరకు- చట్టాలకు అనుగుణంగా శిశువును దత్తతకు ఇచ్చే అవకాశం కల్పించాలని పేర్కొంది. ఇక్కడ బాధితురాలి గుర్తింపును పూర్తిగా రహస్యంగా ఉంచాలని స్పష్టం చేసింది. అత్యాచారం కారణంగా గర్భం దాల్చిన బాలిక తరఫున దాఖలైన పిటిషన్పై హైకోర్టు ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రెగ్నెన్సీ కొనసాగించడం వల్ల బాలిక తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని ఆమె, ఆమె తల్లి కోర్టుకు వివరించారు. బాలిక వయస్సు, మెడికల్ బోర్డు రిపోర్ట్, ఆమె మానసిక పరిస్థితి, గౌరవప్రదమైన జీవనం వంటి అంశాల్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని గర్భస్రావానికి అనుమతి ఇచ్చింది.
భారత్ ఫ్రాన్స్ కాదు- బంగ్లాదేశ్ అంతకన్నా కాదు- మా డిమాండ్ స్వేచ్ఛాయుత ఎన్నికలే: శశి థరూర్
సోషల్ మీడియాలో ఒక తరహా వార్తలకే ప్రాధాన్యమా? మెటా అల్గారిథమ్పై కేంద్రం నిఘా