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CJP ఎక్స్ ఖాతా పునరుద్ధరణకు దిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశం

నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ నేపథ్యంలో బ్లాక్​ అయిన సీజేపీ ఎక్స్​ ఖాతా- పునఃపరీక్ష పూర్తయినందున బ్లాకింగ్‌కు ఇక అవసరం లేదన్న న్యాయస్థానం

Cockroach Janata Party
Cockroach Janata Party (Screengrab from website)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 2:22 PM IST

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Delhi High Court On CJP X Handle : సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఎక్స్ ఖాతాను పునరుద్ధించాలని కేంద్రానికి దిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. CJP ఎక్స్ ఖాతాను బ్లాక్ చేస్తూ గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాలను న్యాయస్థానం రద్దు చేసింది. ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా కేంద్రం తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా వాదనలు వినిపించారు. నీట్ పునఃపరీక్ష నేపథ్యంలోనే తాము ఈ ఖాతాను బ్లాక్ చేసినట్లు ఆయన కోర్టుకు తెలిపారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యే నీట్ పరీక్ష సమయంలో అనవసరమైన గందరగోళం ఏర్పడే ప్రమాదం ఉన్నందునే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని స్పష్టం చేశారు. కేంద్రం వాదనలు విన్న జస్టిస్ స్వర్ణ కాంత శర్మ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాథమిక ఆందోళనకు ఇప్పుడు ఎలాంటి ప్రాధాన్యత లేదని అభిప్రాయపడింది. నీట్ పునఃపరీక్ష ఇప్పటికే ముగిసినందున, కేంద్రం వ్యక్తం చేసిన గందరగోళానికి ఇకపై తావులేదని కోర్టు పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' ఎక్స్ ఖాతాను నిలిపివేస్తూ కేంద్రం ఇచ్చిన బ్లాకింగ్ ఆర్డర్‌ను న్యాయస్థానం రద్దు చేసింది.

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COCKROACH JANATA PARTY
CJP X HANDLE RESTORATION
COCKROACH JANATA PARTY X HANDLE
DELHI HIGH COURT ON CJP X HANDLE

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