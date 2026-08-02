నీట్ పేపర్ లీక్ విచారణకు ఆదిలోనే హంసపాదు!- వారం రోజుల్లోనే స్పెషల్ జడ్జి బదిలీ
మరో 137 మంది న్యాయమూర్తులను బదిలీ చేస్తూ శనివారం ఉత్తర్వులు జారీ- జులై 25న బాధ్యతలు స్వీకరించిన స్పెషల్ జడ్జి అను గ్రోవర్ బలిగా
Published : August 2, 2026 at 1:29 PM IST
Fast Track Court Judge Transfer : పేపర్ లీక్ కేసులను విచారించేందుకు ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఫాస్ట్-ట్రాక్ కోర్టు స్పెషల్ జడ్జి అను గ్రోవర్ బలిగాను దిల్లీ హైకోర్టు బదిలీ చేసింది. ఆమెతో పాటు మరో 137 మంది న్యాయమూర్తులను కూడా బదిలీ చేస్తూ శనివారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జులై 25న బాధ్యతలు స్వీకరించిన స్పెషల్ జడ్జ్ అనుగ్రోవర్ బలిగా, ఆ ప్రత్యేక కోర్టులో కేవలం వారం రోజులు మాత్రమే సేవలందించారు. గ్రోవల్ బలిగా స్థానంలో స్పెషల్ జడ్జి అజయ్ గుప్తా నియమితులయ్యారు.
ఉగ్రవాద కేసులను విచారించేందుకు జడ్జి బలిగాను జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) చట్టం కింద ఉన్న ఒక ప్రత్యేక కోర్టుకు బదిలీ చేశారు. ఆమెతో పాటు న్యాయమూర్తులు వికాస్ ధుల్, ప్రశాంత్ శర్మ, పులస్త్య ప్రమచల, కిరణ్ బన్సల్, అమిత్ బన్సల్ కూడా ఎన్ఐఏ జడ్జీలుగా నియమించారు. కాగా, పేపర్ లీక్ల కేసులను వేగంగా పరిష్కరించడానికి ఫాస్ట్-ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇటీవలే ప్రకటించారు.
నీట్ పేపర్ లీక్ కేసులో మొదటి విచారణ జూలై 27న జరిగింది. అయితే, డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ అభ్యర్థన మేరకు విచారణ వాయిదా పడింది. అనంతరం, సీబీఐ ఛార్జిషీట్, ఇద్దరు నిందితుల బెయిల్ పిటిషన్లను పరిశీలించేందుకు జడ్జి ఈ కేసును సోమవారానికి వాయిదా వేశారు. ఈ కేసులో ఏజెన్సీ 13 మంది నిందితులపై ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. వారందరూ జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు.