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టెలిగ్రామ్‌ పిటిషన్‌ను కొట్టివేసిన దిల్లీ హైకోర్టు- కేంద్ర ఆంక్షలు సమర్థింపు

కేంద్రం ఆంక్షలు విధించడాన్ని సవాలు చేస్తూ టెలిగ్రామ్‌ వేసిన పిటిషన్‌ తిరస్కరణ- టెలిగ్రామ్‌పై తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించడాన్ని సమర్థించిన దిల్లీ హైకోర్టు

Delhi High Court on Telegram Ban
Delhi High Court on Telegram Ban (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 19, 2026 at 11:35 AM IST

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Delhi High Court on Telegram Ban : మెసేజింగ్‌ యాప్‌ టెలిగ్రామ్‌కు దిల్లీ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. నీట్‌ రీ-ఎగ్జామ్‌ నేపథ్యంలో టెలిగ్రామ్‌ యాప్‌పై కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించిన తాత్కాలిక నిషేధాన్ని న్యాయస్థానం సమర్థించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ టెలిగ్రామ్ యాప్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారణ సందర్భంగా దిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ తేజస్‌ కారియా ఈ మేరకు తీర్పు వెలువరించారు. నిషేధం విధించటం అనుచితమైన చర్య కాదని స్పష్టం చేసింది.

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DELHI HIGH COURT ON TELEGRAM BAN
DELHI HIGH COURT ON TELEGRAM BAN

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