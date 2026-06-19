టెలిగ్రామ్ పిటిషన్ను కొట్టివేసిన దిల్లీ హైకోర్టు- కేంద్ర ఆంక్షలు సమర్థింపు
కేంద్రం ఆంక్షలు విధించడాన్ని సవాలు చేస్తూ టెలిగ్రామ్ వేసిన పిటిషన్ తిరస్కరణ- టెలిగ్రామ్పై తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించడాన్ని సమర్థించిన దిల్లీ హైకోర్టు
Delhi High Court on Telegram Ban (ETV Bharat)
Published : June 19, 2026 at 11:35 AM IST
Delhi High Court on Telegram Ban : మెసేజింగ్ యాప్ టెలిగ్రామ్కు దిల్లీ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ నేపథ్యంలో టెలిగ్రామ్ యాప్పై కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించిన తాత్కాలిక నిషేధాన్ని న్యాయస్థానం సమర్థించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ టెలిగ్రామ్ యాప్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా దిల్లీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ తేజస్ కారియా ఈ మేరకు తీర్పు వెలువరించారు. నిషేధం విధించటం అనుచితమైన చర్య కాదని స్పష్టం చేసింది.