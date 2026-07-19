సోనమ్ వాంగ్చుక్ భార్యకు చుక్కెదురు- చికిత్సపై జోక్యం చేసుకునేందుకు హైకోర్టు నిరాకరణ
దిల్లీ హైకోర్టులో సోనమ్ వాంగ్చుక్ భార్య గీతాంజలి జె ఆంగ్మోకు చుక్కెదురు- వాంగ్చుక్ను ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించాలన్న పిటిషన్ను కొట్టివేసిన దిల్లీ హైకోర్టు
Published : July 19, 2026 at 5:13 PM IST
Delhi HC On Sonam Wangchuk : సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రి నుంచి ప్రముఖ పర్యావరణ వేత్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ను ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్ను దిల్లీ హైకోర్టు తిరస్కరించింది. సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రిలోనే ఆయనకు చికిత్స కొనసాగుతుందని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. నీట్ పరీక్షా పత్రాల లీకేజీ వ్యవహారం, విద్యా వ్యవస్థలో అవకతవకలపై 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న నిరసనలకు మద్దతుగా సోనమ్ వాంగ్ చుక్ జూన్ 28న ఈ ఆమరణ నిరాహార దీక్షను ప్రారంభించారు. ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు వాంగ్చుక్ను బలవంతంగా సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. తమకు నచ్చిన ఆసుపత్రికి మార్చుకునేందుకు వీలుగా ఆయనను వెంటనే డిశ్చార్జ్ చేయాలని కోరుతూ వాంగ్చుక్ భార్య గీతాంజలి దిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. గురుగ్రామ్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి వాంగ్చుక్ను మార్చాలని తాము కోరుకుంటున్నట్లు గీతాంజలి తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు వివరించారు. సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రిలో వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం పట్ల పూర్తి శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నామని ప్రభుత్వం తరఫున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ చేతన్ శర్మ వాదనలు వినిపించారు. అయితే, చికిత్స విషయంలో వాంగ్చుక్ వైద్యులకు సహకరించాలని, అందుకు తగిన ఆదేశాలు ఇవ్వాలని చేతన్ శర్మ ధర్మాసనాన్ని కోరారు. దీనిపై స్పందించిన న్యాయస్థానం వైద్యులకు సహకరించాలన్నది వాంగ్చుక్ వ్యక్తిగత నిర్ణయమని స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయంలో ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి ఆదేశాలు జారీ చేయలేమని వెల్లడించింది. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించాలన్న గీతాంజలి పిటిషన్పై వివరణ ఇవ్వాలంటూ కేంద్రం, సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రి యాజమాన్యం, దిల్లీ పోలీసులకు హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ కేసు తదుపరి విచారణను జులై 24కు వాయిదా వేసింది.