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నిషేధంపై టెలిగ్రామ్ పిటిషన్- తీర్పు రిజర్వ్ చేసిన దిల్లీ హైకోర్టు- విచారణ వేళ కీలక వ్యాఖ్యలు

టెలిగ్రామ్‌, ప్రభుత్వం వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు హైకోర్టు- తీర్పును రిజర్వ్ చేసిన న్యాయస్థానం

Delhi HC On Telegram Petition
Delhi HC On Telegram Petition (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 7:08 PM IST

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Delhi HC On Telegram Petition : తాత్కాలికంగా నిషేధించాలన్న కేంద్రం నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా టెలిగ్రామ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై దిల్లీ హైకోర్టు తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. టెలిగ్రామ్‌, ప్రభుత్వం వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు కోర్టు తెలిపింది. అంతకుముందు డార్క్‌వెబ్‌కు టెలిగ్రామ్‌ మరో రూపంగా మారిందని ఆరోపిస్తూ హైకోర్టులో కేంద్రం అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేసింది. నేరస్థులు, తీవ్రవాద ముఠాలు, ఇతర ప్రమాదకర శక్తులు విచారణ సంస్థల కళ్లు గప్పేందుకు ఆ యాప్‌ను వినియోగించడం పెరిగిందని తెలియజేసింది. లీకైన పరీక్ష పత్రాలు, ఉగ్రవాద భావజాలం, తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి, చిన్నారుల లైంగిక దోపిడీ, డ్రగ్స్‌ స్మగ్లింగ్‌కు టెలిగ్రామ్‌ అడ్డాగా మారిందని ఆరోపించింది.

టెలిగ్రామ్‌ ప్రైవసీ పాలసీ, దాని ఫీచర్లు నేర నెట్‌వర్క్‌లను ఆకర్షిస్తున్నాయని కేంద్రం వివరించింది. ప్రైవసీ సెట్టింగ్‌ల ద్వారా యూజర్ల ఫోన్ నంబర్లు, ఐడీలను దాచడం వల్ల నేరస్థుల గుర్తింపు కష్టమవుతోందని వెల్లడించింది. టెలిగ్రామ్‌ వల్ల సైబర్‌ ఫ్రాడ్‌ జరిగిందన్న ఫిర్యాదులు భారీగా పెరిగాయని నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ డేటా తెలిపినట్లు కేంద్రం పేర్కొంది. మనీలాండరింగ్ సొమ్మును బదిలీ చేసేందుకు ఉపయోగించే మ్యూల్‌ బ్యాంక్‌ ఖాతాల క్రయవిక్రయాలకు టెలిగ్రామ్‌ను వినియోగిస్తున్నట్లు ఆరోపించింది. మాల్‌వేర్ సేవలు, గూగుల్ ప్లే ప్రొటెక్ట్ బైపాస్ టూల్స్, ఆర్థిక అప్లికేషన్ల ముసుగులో మాల్‌వేర్‌ను వ్యాప్తి చేస్తున్నారని ఉదహరించింది. పైరసీ సినిమాలు, ఇతర కాపీరైట్ కంటెంట్‌ టెలిగ్రామ్ ద్వారా విస్తృతంగా పంపిణీ చేస్తూ కంటెంట్ సృష్టికర్తలకు నష్టాలు కలిగిస్తున్నారని కేంద్రం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

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