వాంగ్చుక్కు హైకోర్టులో ఊరట- మెదాంతా ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు అనుమతి- అభ్యంతరం లేదన్న కేంద్రం
సోనమ్ వాంగ్చుక్ కోరుకున్న ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందేందుకు అనుమతి ఇచ్చిన దిల్లీ హైకోర్టు
Published : July 21, 2026 at 2:47 PM IST
Delhi HC on Sonam Wangchuk : పరీక్షల నిర్వహణలో అవకతవకలకు వ్యతిరేకంగా నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ను సఫ్దర్జంగ్ ఆస్పత్రి నుంచి గురుగ్రామ్లోని మెదాంతా ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు దిల్లీ హైకోర్టు మంగళవారం అనుమతి ఇచ్చింది. వాంగ్చుక్ భార్య గీతాంజలి ఆంగ్మో దాఖలు చేసిన అప్పీల్ను విచారించిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డీకే ఉపాధ్యాయ, జస్టిస్ తేజస్ కారియా ధర్మాసనం ఈ మేరకు నిర్ణయించింది. విచారణ సందర్భంగా కేంద్రం తరఫున హాజరైన సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా, వాంగ్చుక్ను మెదాంతా ఆస్పత్రికి తరలించడంపై ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని కోర్టుకు తెలిపారు. అయితే, వైద్యుల సలహాలకు విరుద్ధంగా మెదాంతా ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ కోరరాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మెదాంతా పేరొందిన ఆస్పత్రి అని, అక్కడ చికిత్స పొందడంపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయదన్నారు.