స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేళ బాంబు బెదిరింపులు- దిల్లీలో హై అలర్ట్- కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవానికి ముందు దిల్లీకి వరుస బాంబు బెదిరింపులు- ఎర్రకోట, దిల్లీ విమానాశ్రయంతో పాటు కీలక ప్రాంతాలకు బెదిరింపులు- ఒక మెయిల్లో ఖలిస్థాన్, 1984 అల్లర్ల ప్రస్తావన
Published : August 14, 2026 at 5:49 PM IST
Bomb Threat On Delhi Independence Day : స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు ఒకరోజు ముందు దేశ రాజధాని దిల్లీలో బాంబు బెదిరింపులు కలకలం రేపాయి. దిల్లీ హైకోర్టు, ఎయిర్పోర్ట్ సహా పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు బాంబు బెదిరింపు ఈ-మెయిల్స్ వచ్చాయి. దీంతో భద్రతా బలగాలు అప్రమత్తమై విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టాయి. అయితే ఇదంతా ఆకతాయిల పనేనని, ఇవన్నీ నకిలీ బెదిరింపులేనని తేలడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మరోవైపు ఎర్రకోటలో జరగనున్న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం కోసం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
అసలేం జరిగింది?
శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటల 18 నిమిషాలకు దిల్లీ కంటోన్మెంట్ ఎస్డీఎం కార్యాలయానికి, ఆ తర్వాత దిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ టెర్మినల్-3 కి, జామ్నగర్ హౌస్కు, సాకేత్ ఎస్డీఎం కార్యాలయానికి, ఝండే వాలన్కు వరుసగా బాంబు బెదిరింపు కాల్స్, ఈ-మెయిల్స్ వచ్చాయి. దిల్లీ హైకోర్టులో మధ్యాహ్నం 02:11 నిమిషాలకు పేలుడు జరుగుతుందని మెయిల్ రావడంతో అధికారులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. దిల్లీ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో బాంబు స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్, అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఈ ప్రాంతాలకు చేరుకుని తనిఖీలు చేపట్టారు. అయితే ఎక్కడా ఎలాంటి అనుమానాస్పద వస్తువులు లభించకపోవడంతో ఇవి కేవలం నకిలీ బెదిరింపులేనని పోలీసులు నిర్ధారించారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని తెలిపారు.
దిల్లీ ఖలిస్థాన్ అవుతుందని హెచ్చరిక
దిల్లీ హైకోర్టుకు వచ్చిన బెదిరింపు మెయిల్లో దిల్లీ ఖలిస్థాన్ అవుతుందని ఆగంతకులు హెచ్చరించారు. ఆగస్టు 15న బాంబుదాడులు చేస్తామని బెదిరించారు. 1984 సిక్కు వ్యతిరేక హింసాకాండకు బాధ్యులైన కాంగ్రెస్ నేతలపై చర్య తీసుకోవాలని మెయిల్లో డిమాండ్ చేశారు. ఖాకీ యూనిఫాంలో వచ్చే వ్యక్తులు ఎర్రకోటలో పేలుళ్లకు పాల్పడతారంటూ హెచ్చరించారు. ఖలిస్థాన్ మద్దతుదారులు ఇప్పటికే దిల్లీకి చేరుకున్నారని దిల్లీ నుంచి అంబాలా వైపు వెళ్లే రైలును లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని మెయిల్లో ఆగంతకులు పేర్కొన్నారు. పంజాబీ భాషను ఇంగ్లీష్లో రాసి దిల్లీ హైకోర్టు, హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్, హైకోర్ట్ బార్కు ఆగంతకులు మెయిల్ పంపారు. దీంతో అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఎర్రకోటలో బహుళ అంచెల భద్రత
మరోవైపు శనివారం ఎర్రకోటలో జరిగే 80వ స్వాతంత్ర్య వేడుకలకు దిల్లీ పోలీసులు బహుళ అంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించనున్న నేపథ్యంలో ఎర్రకోట పరిసరాలను జల్లెడ పడుతున్నారు. ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చర్యల్లో భాగంగా భద్రతా ఏజెన్సీలు ముందుగానే సమన్వయంతో మాక్ డ్రిల్స్ కూడా నిర్వహించాయి. ఎర్రకోట లోపల, బయట ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత వీడియో అనలిటిక్స్తో కూడిన వెయ్యికి పైగా సీసీటీవీ కెమెరాలను అమర్చారు. కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా అనుమానాస్పద కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రత్యేక రెస్పాన్స్ బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచినట్లు పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. ఎర్రకోటతో పాటు దిల్లీలోని ప్రధాన కూడళ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు, ఇతర సున్నిత ప్రాంతాల్లోనూ తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. వేడుకలకు వచ్చే ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ట్రాఫిక్, తనిఖీల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రతి ప్రదేశాన్ని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు.
బాంబు బెదిరింపు రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు!
అయితే, స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ముందు దిల్లీలో బాంబు బెదిరింపు రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. అంతకుముందు, ఆగస్టు 3న, దిల్లీ మేయర్ కార్యాలయానికి బాంబు బెదిరింపు ఈమెయిల్ రాగా, దిల్లీలోని పలు పాఠశాలలకు, దిల్లీ హైకోర్టుకు కూడా ఇలాంటి బెదిరింపులు వచ్చాయి. జులైలో, ఎర్రకోటకు సంబంధించి కూడా ఒక బాంబు బెదిరింపు వచ్చినట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. కానీ విచారణలో అవన్నీ నకిలీవని తేలింది.
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