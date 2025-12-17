దిల్లీలో కాలుష్యం కట్టడిపై ఆంక్షలు- వారికి రూ.10వేలు పరిహారం

Telangana Panchayat Elections Results2025

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 17, 2025 at 12:15 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 12:45 PM IST

Choose ETV Bharat

Delhi Air Pollution Compensation : దిల్లీలో పొగమంచు, కాలుష్యం పరిస్థితులతో వాయునాణ్యత రోజురోజుకూ పడిపోతోంది. వాయ కాలుష్యం కట్టడి కోసం నిర్మాణ పనులపై ఆంక్షలు విధించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉపాధి కోల్పోయిన భవన నిర్మాణ కార్మికులకు రూ.10 వేల పరిహారం ఇవ్వనున్నారు. ఈ మేరకు దిల్లీ కార్మిక శాఖ మంత్రి కపిల్ మిశ్రా ప్రకటించారు.

Last Updated : December 17, 2025 at 12:45 PM IST

