దిల్లీలో కాలుష్యం కట్టడిపై ఆంక్షలు- వారికి రూ.10వేలు పరిహారం
దిల్లీలో వాయకాలుష్యం కట్టడి కోసం నిర్మాణ పనులపై ఆంక్షలు- కార్మికులకు పరిహారం ప్రకటించిన ప్రభుత్వం
Delhi Air Pollution Compensation (ANI)
Published : December 17, 2025 at 12:15 PM IST|
Updated : December 17, 2025 at 12:45 PM IST
Delhi Air Pollution Compensation : దిల్లీలో పొగమంచు, కాలుష్యం పరిస్థితులతో వాయునాణ్యత రోజురోజుకూ పడిపోతోంది. వాయ కాలుష్యం కట్టడి కోసం నిర్మాణ పనులపై ఆంక్షలు విధించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉపాధి కోల్పోయిన భవన నిర్మాణ కార్మికులకు రూ.10 వేల పరిహారం ఇవ్వనున్నారు. ఈ మేరకు దిల్లీ కార్మిక శాఖ మంత్రి కపిల్ మిశ్రా ప్రకటించారు.
