ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు రూ.20 వేల ఆర్థిక సహాయం- సర్కార్ నిధులతో స్టార్టప్ బిజినెస్- ఎక్కడంటే?
Government School Girls Startups : ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫెయిర్- 2026లో దిల్లీ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ల విద్యార్థినులు తమ సొంత స్టార్టప్లను ప్రదర్శించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు.
Published : November 18, 2026 at 10:18 PM IST
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థినులు ఇప్పుడు కేవలం చదువులకే పరిమితం కాకుండా, తమ నైపుణ్యాలను వ్యాపారాలుగా మార్చుకునే దిశగా ముందుకు సాగుతున్నారు. దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో జరుగుతున్న ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫెయిర్ (IITF)- 2026లో దిల్లీ విద్యాశాఖ ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్ వద్ద ఈ విద్యార్థినులు తాము స్వయంగా తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను ప్రదర్శిస్తూ విక్రయిస్తున్నారు. ఇంకొక ఆసక్తికర విషయమేమిటంటే? ఈ విద్యార్థినులు పాఠశాల స్థాయిలో లభించిన రూ.20 వేలు ప్రాథమిక ఆర్థిక సహాయంతో స్టార్టప్లను ప్రారంభించారు. ఒకరు సంప్రదాయ క్రోచెట్ (అల్లిక) కళను ఆధునిక ఉత్పత్తుల రూపంలో అందిస్తుంటే, మరొకరు ఉత్తరాఖండ్ జానపద కళ అయిన 'ఐపాన్'ను కీ-చైన్లు, ఇతర ఉత్పత్తుల రూపంలో కొత్త తరానికి పరిచయం చేస్తున్నారు.
'క్రోచెట్ కళకు గుర్తింపు తీసుకురావడమే నా లక్ష్యం'
సరితా విహార్లోని సర్వోదయ కన్యా విద్యాలయంలో 12వ తరగతి చదువుతున్న అజ్మా తనకు దిల్లీ ప్రభుత్వం నుంచి రూ.20,000 ఆర్థిక సహాయం అందిందని తెలిపింది. ఈ నిధులతో తాను క్రోచెట్ కళ ఆధారిత ఉత్పత్తులను తయారు చేసే సొంత స్టార్టప్ను ప్రారంభించానని చెప్పింది. క్రోచెట్ అనేది దారం, హుక్ ఉపయోగించి చేతితో అల్లే ఒక సంప్రదాయ కళ అని పేర్కొంది. ఆధునిక ప్రపంచంలో ఈ కళకు ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకురావడమే తన లక్ష్యమని స్పష్టం చేసింది. నేటి జెన్జీ అభిరుచులకు అనుగుణంగా తాను క్రోచెట్ పద్ధతిలో కుషన్లు, హ్యాండ్ బ్యాగులు, కీచైన్లు, స్వెటర్లు, టాప్లు, స్కార్ఫ్లు, బొమ్మలు వంటి వస్తువులను తయారు చేశానని వెల్లడించింది.
"వినియోగదారుల కోరిక మేరకు ప్రత్యేక ఆర్డర్లను కూడా స్వీకరిస్తున్నాం. మా ఉత్పత్తుల ధరలు రూ.70 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. వినియోగదారుల అవసరాలు, బడ్జెట్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ధరలను నిర్ణయించాం. క్రోచెట్ కీచైన్ల ధరలు రూ.70-రూ.200 మధ్య ఉంటాయి. అలాగే చేతితో తయారు చేసిన కుషన్ల ధరలు రూ.1,000-రూ.3,000 మధ్య ఉంటాయి. ఈ ఉత్పత్తులన్నీ పూర్తిగా చేతితో తయారుచేసినవి. ప్లాస్టిక్ ఆధారిత అలంకరణ వస్తువులు, బొమ్మలకు బదులుగా ఈ పర్యావరణ అనుకూల ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకోవడానికి ప్రజలను ప్రోత్సహించడమే ఈ చొరవ ప్రధాన లక్ష్యం. " అని అజ్మా పేర్కొంది.
ఐపాన్ కళకు ఊతం
అదే స్టాల్లో ప్రభుత్వ బాలికల సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్ విద్యార్థిని అయిన కుంకుమ్ ఆర్య ఉత్తరాఖండ్ సంప్రదాయ ఐపాన్ కళను సరికొత్త, సమకాలీన శైలిలో ప్రదర్శిస్తోంది. ఈ విషయంపై ఆర్య కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఐపాన్ అనేది ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన ఒక జానపద కళారూపమని తెలిపింది. దీనికి గొప్ప సాంస్కృతిక, ధార్మిక ప్రాముఖ్యత ఉందని పేర్కొంది. సాంకేతికత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ, యువతరం తమ సంప్రదాయ కళారూపాల నుంచి అంతకంతకూ దూరం అవుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన ఈ జానపద కళను ఎక్కువ మందికి అందించడమే తమ లక్ష్యమని స్పష్టం చేసింది.
"నేటి జెన్జీ తరం పెద్ద వస్తువుల కంటే చిన్నవిగా, సులభంగా తమతో ఉంచుకోగల వస్తువులను ఇష్టపడుతోంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఐపాన్ కళతో చిన్న చిన్న కీచైన్లు తయారు చేశాం. వీటిని బ్యాగులు, పర్సులకు సులభంగా అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఉత్తరాఖండ్లో స్థానికుల నమ్మకాల ప్రకారం, ఐపాన్ కళను సుఖం, ఐశ్వర్యం, అదృష్టానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఈ కళను చిన్న ఉత్పత్తులుగా మార్చి ఆ సంస్కృతిని కొత్త తరానికి అందించడమే నా లక్ష్యం. ఇప్పటివరకు రూ.3,000 విలువైన ఉత్పత్తులను విక్రయించాం." అని ఆర్య వెల్లడించింది.
కాగా, దిల్లీ ప్రభుత్వం 2025న సెప్టెంబర్ 18 'నీవ్' (New Era of Entrepreneurial Ecosystem & Vision) కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. 8-12వ తరగతి చదువుతున్న ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులలో వ్యాపార దృక్పథం, ఆవిష్కరణలు, స్వయం ఉపాధిని ప్రోత్సహించడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ కార్యక్రమం విద్యార్థులకు సొంత వ్యాపారాలను ప్రారంభించి, అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. ఉత్పత్తులను తయారు చేయడమే కాకుండా వాటికి ధరలను ఎలా నిర్ణయించాలో, వినియోగదారుల అభిరుచులను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో, అమ్మకాలను ఎలా జరపాలో తెలియజేస్తోంది.
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