అంబులెన్స్లో యువతిపై అత్యాచారం- లిఫ్ట్ ఇస్తామని చెప్పి తీసుకెళ్లి అఘాయిత్యం
ఫరీదాబాద్లో 25 ఏళ్ల యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం - నిందితదులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
Published : January 4, 2026 at 7:43 PM IST
Faridabad Rape Case: దిల్లీ రాజధాని పరిధిలోని ఫరీదాబాద్లో జరిగిన ఓ దారుణం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. 25 ఏళ్ల యువతిపై ఇద్దరు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అనంతరం ఆమెను నిర్దాక్షిణ్యంగా రోడ్డుపై పడేసి అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు నిందితులను పట్టుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ విచారణలో సంచలన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి అంబులెన్స్లో నిందితులు ఈ నేరాన్ని చేసినట్లు విచారణలో తేలింది. ఈమేరకు సీనియర్ దర్యాప్తు అధికారి తెలిపారు.
నమ్మించి వాహనంలోకి ఎక్కించిన నిందితులు
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 25ఏళ్ల యువతి సోమవారం సాయంత్రం ఫరీదాబాద్లోని సెక్టార్ 23లో ఉన్న తన స్నేహితురాలిని కలిసేందుకు వెళ్లింది. తిరిగి ఇంటికి వెళ్లేందుకు రోడ్డుపైకి వచ్చి వాహనం కోసం ఎదురుచూస్తుండంగా ఇంతలోనే ఓ వ్యాన్ అక్కడికి వచ్చింది. అందులో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇంటి వద్ద దిగబెడతామంటూ యువతిని నమ్మించి వాహనంలోకి ఎక్కించుకున్నారు. అయితే, ఆమెను తన ఇంటి వద్ద దింపకుండా వారు గురుగ్రామ్ వైపు వాహనాన్ని మళ్లించారు. కదులుతున్న వాహనంలోనే ఆమెపై అత్యాచారం చేసినట్లు సమాచారం. ఆమెను రాత్రంతా వాహనంలో తిప్పి, మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో ఫరీదాబాద్లోని రాజా చౌక్ సమీపంలో వ్యాన్లో నుంచి బయటకు విసిరేశారు.
వ్యాన్ కాదు ప్రైవేట్ అంబులెన్స్
ఈ ఘటన జరిగిన ఆరు రోజుల తర్వాత కూడా ఆ మహిళ ఆసుపత్రిలోనే చికిత్స పొందుతోంది. ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డ ఆ ఇద్దరిని ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన మధుర, ఝాన్సీకి సంబంధించిన వ్యక్తులుగా పోలీసులు గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు. దీంతో వారిద్దరిని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపారు. దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఒక కొత్త విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. నిందితులు ఈ నేరాన్ని వ్యాన్లో కాకుండా ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి అంబులెన్స్లో చేసినట్లు తెలిసింది. నిందితుల్లో ఒకరు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి అంబులెన్స్లో డ్రైవర్, మరొకరు హెల్పర్గా పనిచేసేవారని ఒక సీనియర్ దర్యాప్తు అధికారి తెలిపారు.
ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన వీడియో
కాగా ఈ ఘటన తర్వాత బాధితురాలికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. అందులో తనపై జరిగిన దాడి గురించి స్పష్టంగా తెలిపింది. ఇంటికి వెళ్లేందుకు ఎదురుచూస్తున్న తనకు లిఫ్ట్ ఇస్తామని నమ్మించి వాహనంలోకి ఎక్కించుకున్నారని చెప్పింది. ఆ తర్వాత నిందితుల్లో ఒకరు తన ఖాతాలో రూ.600 జమ చేశారని ఆమె వివరించింది. "నాకు వారు ఇంతకు ముందు తెలియదు. నేను కారులో కూర్చోగానే, వారిలో ఒకరు నా పేటీఎం ఖాతాకు రూ.600 బదిలీ చేశారు. ఆ తర్వాత వారు కారును లాక్ చేసి నా మొబైల్ను లాక్కున్నారు. రాత్రి దట్టమైన పొగమంచు ఉంది. నేను గట్టిగా అరిచాను, కానీ సహాయం లభించలేదు" అని ఆమె ఆ వీడియోలో చెప్పింది. బాధితురాలు కోలుకున్న తర్వాత నిందితులను మరోసారి పరేడ్ మెజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరు పర్చనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
సమోటోగా కేసు విచారణ
ఫరీదాబాద్లో యువతిపై జరిగిన ఈ అమానుష సామూహిక అత్యాచార ఘటనపై హరియాణా రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఆదివారం సుమోటోగా విచారణ చేపట్టింది. మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రేణు భాటియా ఈ కేసుకు సంబంధించిన సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని ఫరీదాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సతేందర్ కుమార్ను కోరారు. బాధితురాలి కుటుంబానికి అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని ఆమె భరోసా ఇచ్చారు.
ప్రస్తుతం బాధితురాలు ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. ఆమె ముఖంపై ఉన్న తీవ్ర గాయాలకు శనివారం శస్త్ర చికిత్స చేసినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉందని, త్వరలో విరిగిన భుజానికి కూడా శస్త్ర చికిత్స చేస్తామని తెలిపారు.
