దిల్లీలో దట్టమైన పొగమంచు- ప్రధాని మోదీ విదేశీ పర్యటనలో జాప్యం
దిల్లీ విమానాశ్రయంలో కూడా పలు సర్వీసుల్లో ఆలస్యం- ప్రయాణికులకు అడ్వైజరీలు జారీ చేసిన విమానయాన సంస్థలు
Dense fog near AIIMS on Monday morning (ANI)
Published : December 15, 2025 at 9:49 AM IST
Delhi Air Pollution PM Modi Trip : దిల్లీని తీవ్రమైన పొగమంచు కమ్మేసింది. దీంతో ఇక్కడి విమానాశ్రయంలో పలు సర్వీసుల్లో ఆలస్యం ఏర్పడింది. ఈ కారణంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మూడు దేశాల పర్యనటలో జాప్యం ఏర్పడింది. జోర్డాన్, ఇథియోపియా, ఒమన్ దేశాల పర్యటనకు సోమవారం ఉదయం 8.30 గంటలకు ప్రధాని మోదీ బయల్దేరాల్సి ఉంది. అయితే దిల్లీ విమానాశ్రయంలో దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకోవడం వల్ల ప్రధాని విమానం ఆలస్యమయినట్లు జాతీయ మీడియా వర్గాలు వెల్లడించాయి. మరోవైపు ఇండిగో, ఇతర విమానయాన సంస్థలు ప్రయాణికులకు అడ్వైజరీలు జారీ చేశాయి.