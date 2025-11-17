ఎర్రకోట బ్లాస్ట్ కేసు: అమీర్కు 10 రోజులు NIA కస్టడీ- మరో నిందితుడికి హైదరాబాద్లో లింకు!
దిల్లీ పేలుడు ఘటన దర్యాప్తులో కీలక పరిణామం- ఎన్ఐఏ కస్టడీలోని నిందితుడు అమీర్ రషీద్ అలీ
Published : November 17, 2025 at 1:18 PM IST
Delhi Blast Update : దిల్లీలోని కారు పేలుడు ఘటన నిందితుడు అమీర్ రషీద్ అలీని సోమవారం దిల్లీ కోర్టు 10 రోజుల ఎన్ఐఏ కస్టడీకి అప్పగించింది. నిందితుడిని ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ సెషన్స్ జడ్జి ముందు ఎన్ఐఏ అధికారులు ప్రవేశపెట్టారు. ఆ సమయంలో మీడియా ప్రతినిధులను కోర్టులోకి అనుమతించలేదు. ఆ తర్వాత ఎన్ఏఐ విజ్ఞప్తి మేరకు దిల్లీ కోర్టు అమీర్ రషీద్ అలీని 10 రోజుల ఎన్ఐఏ కస్టడీకి అప్పగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇదిలా ఉండగా, అల్ ఫలా ఛైర్మన్ జావెద్ సిద్దిఖీ సోదరుడు అహ్మద్ సిద్దిఖీని అరెస్టు చేసిన మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు హైదరాబాద్లో అరెస్ట్ చేశారు.