నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసు- సోనియా, రాహుల్​కు ఊరట

నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో సోనియా, రాహుల్​కు ఊరట- ఈడీ దాఖలు చేసిన ఛార్జ్‌షీట్‌ స్వీకరణకు నిరాకరించిన దిల్లీ కోర్టు

National Herald Case
National Herald Case (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 16, 2025 at 11:13 AM IST

Choose ETV Bharat

National Herald Case : నేషనల్‌ హెరాల్డ్‌ కేసులో కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేతలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్‌ గాంధీలకు ఊరట లభించింది. ఈ కేసులో వారిద్దరిపై ఈడీ దాఖలు చేసిన ఛార్జ్‌షీట్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకునేందుకు దిల్లీలోని రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టు నిరాకరించింది. మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ కింద ఈడీ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదును కొనసాగించలేమని కోర్టు పేర్కొంది.

ప్రైవేటు వ్యక్తి చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈడీ ఈ కేసులో దర్యాప్తు జరిపి ఛార్జ్‌షీట్‌ను దాఖలు చేసినట్లు ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి విశాల్ గోగ్నే వెల్లడించారు. చట్టప్రకారం దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం కుదరదని స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే దిల్లీ ఆర్థిక నేరాల విభాగం ఎఫ్​ఐఆర్ నమోదు చేసిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. అలాంటప్పుడు ఈడీ ఛార్జ్‌షీట్‌ ఆధారంగా తీర్పు ఇవ్వడం తొందరపాటు చర్యే అవుతుందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఈ కేసులో ఈడీ దర్యాప్తును కొనసాగించొచ్చని రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

స్పందించిన కాంగ్రెస్
మరోవైపు దీనిపై స్పందిస్తూ మోదీ ప్రభుత్వం అక్రమం పూర్తిగా బయటపడిందని కాంగ్రెస్ విమర్శించింది. ఈ కేసులో సోనియా, రాహుల్​పై ఈడీ చేపట్టిన చర్యలు పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధం, దురుద్దేశమని కోర్టు గుర్తించినట్లు కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి సుప్రియా శ్రీనేట్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. 'మోదీ ప్రభుత్వ దురుద్దేశం పూర్తిగా బయటపడింది. ఈడీ కేసు అధికార పరిధికి చెందదని కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. దీనికి ఎఫ్​ఐఆర్​ లేదు. అది లేకుండా ఎటువంటి కేసు లేదు. ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీపై గత దశాబ్దంలో మోదీ ప్రభుత్వం చేసిన ఈ రాజకీయ ప్రేరేపిత కుట్ర భారత ప్రజల ముందు బహిర్గతమైంది. బీజేపీ ప్రచారంలో భాగమైన అన్ని నిరాధారమైన ఆరోపణలు. కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ప్రతి భారతీయుడి హక్కుల కోసం పోరాడటానికి కట్టుబడి ఉంది. మేం నిజం కోసం పోరాడుతున్నాం. అందుకే ఎప్పటికీ బెదిరించలేం' అని సుప్రియా పేర్కొన్నారు.

ఏంటీ కేసు?
1938లో జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ స్థాపించిన చారిత్రక వార్తాపత్రిక నేషనల్ హెరాల్డ్. ఈ పత్రికలో అవకతవకలు జరిగాయంటూ 2012లో బీజేపీ నేత సుబ్రమణియన్ స్వామి పటిషన్​ను దాఖలు చేశారు. ఆ తర్వాత ఈ నేషనల్‌ హెరాల్డ్‌ పత్రిక, అసోసియేటెడ్ జర్నల్స్ లిమిటెడ్ (AJL) సంస్థలో మనీ లాండరింగ్ జరిగినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. కాంగ్రెస్ నేతలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీకి సంబంధించిన యంగ్ ఇండియన్ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏజెఎల్​ సంస్థకు చెందిన రూ.2000 విలువైన స్థలాలను కేవలం రూ.50 లక్షలకే దక్కించుకున్నట్లు అభిమోగాలు మోపింది. వైఐఎల్​లో రాహుల్​కు 38శాతం, సోనియాకు 38శాతం షేర్లు ఉన్నాయి. ఏజేఎల్‌కు చెందిన 99 శాతం షేర్లను యంగ్ ఇండియన్ లిమిటెడ్‌కు బదిలీ చేశారు. ఈ లావాదేవీ మనీలాండరింగ్‌లో భాగమన్నది ఈడీ ప్రధాన ఆరోపణ.

మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసిన ఈడీ 2021 నుంచి అధికారికంగా దర్యాప్తును ప్రారంభించింది. 2025 ఏప్రిల్ 9న మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్లు 3 మరియు 4 కింద చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. ఈ కేసులో సోనియా గాంధీని ఏ1గా, రాహుల్ గాంధీని ఏ2గా ఈడీ చేర్చింది. వారితో పాటు మోతీలాల్‌ వోరా, ఆస్కార్‌ ఫెర్నాండెజ్, సుమన్‌ దూబే, శ్యామ్‌ పిట్రోడాలతోపాటు యంగ్‌ ఇండియన్‌ అనే ఒక ప్రైవేటు కంపెనీ కుట్రకు, మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడినట్టు ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. కాగా మోతీలాల్‌ వోరా 2020లో, ఆస్కార్‌ ఫెర్నాండెజ్‌ 2021లో మృతిచెందారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

