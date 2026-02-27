దిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసును కొట్టివేసిన సీబీఐ కోర్టు- కేజ్రీవాల్‌ కన్నీటిపర్యంతం

ETV Bharat / bharat

February 27, 2026

Choose ETV Bharat

Kejriwal ED Case : ఆప్‌ అధినేత, దిల్లీ మాజీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్‌ సిసోదియా, కల్వకుంట్ల కవితకు భారీ ఊరట దక్కింది. గత ఆప్‌ ప్రభుత్వాన్ని కుదిపేసిన మద్యం విధానం రూపకల్పనలో అవినీతి కేసులో కేజ్రీవాల్‌, మనీష్‌ సిసోదియాల, కల్వకుంట్ల కవితను దిల్లీ రౌజ్‌ అవెన్యూ కోర్టు నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది. ఎక్సైజ్ పాలసీలో ఎటువంటి కుట్ర లేదా నేరపూరిత ఉద్దేశ్యం లేదని కోర్టు పేర్కొంది. సీబీఐ నమోదు చేసిన ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న 23 మందిని విడుదల చేస్తూ న్యాయస్థానం తీర్పునిచ్చింది. వారిపై చర్యలు తీసుకోవడానికి తగిన సాక్ష్యాలను సమర్పించడంలో సీబీఐ విఫలమైందని పేర్కొంది. నిందితులపై ప్రాథమికంగా ఎలాంటి కేసు నమోదు చేయలేదని, సీబీఐ ఛార్జిషీట్‌లో అనేక లోపాలు ఉన్నాయని న్యాయమూర్తి అన్నారు. స్పష్టమైన ఆధారాలు లేకుండా కేజ్రీవాల్‌ను ఇరికించారని అభిప్రాయపడ్డారు.

కోర్టు తీర్పు అనంతరం ఆవరణలో మీడియా ముందు మాట్లాడుతూ కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు అర్వింద్ కేజ్రీవాల్‌. "ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీకి చెందిన ఐదుగురు నేతలను జైలులో పెట్టారు. సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం సహా ఐదుగురిని జైలులో పెట్టారు. కేజ్రీవాల్‌ ఏనాడూ అవినీతికి పాల్పడలేదు. అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడినవాళ్లం మేము. ప్రధాని మోదీ కేవలం విపక్షాలపైనే దృష్టి పెట్టారు. ప్రజల సమస్యలను ప్రధాని మోదీ ఏమాత్రం పట్టించుకోరు. నిరుద్యోగం, దిల్లీలో పొల్యూషన్ గురించి మోదీ మాట్లాడరు. విపక్ష నేతలను రాజకీయంగా వేధించడం గురించి మోదీ ఆలోచిస్తారు." అని అన్నారు.

