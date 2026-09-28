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బ్రిజ్ భూషణ్‌ను నిర్దోషిగా విడుదల చేయడంపై మహిళా రెజ్లర్లు అప్పీల్- నోటీసులు జారీ చేసిన దిల్లీ కోర్టు

మహిళా రెజ్లర్ల లైంగిక వేధింపుల కేసులో ట్విస్ట్- బ్రిజ్‌భూషణ్‌కు ఊరట కల్పించడంపై దిల్లీ కోర్టులో రెజ్లర్లు అప్పీల్- ఈ క్రమంలో బ్రిజ్‌భూషణ్‌, వినోద్ తోమర్, దిల్లీ ప్రభుత్వానికి కోర్టు నోటీసులు

Brij Bhushan
బ్రిజ్‌భూషణ్‌ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 11:18 AM IST

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Court Notice To Brij Bhushan : లైంగిక వేధింపుల కేసులో మాజీ భారత రెజ్లింగ్‌ సమాఖ్య (డబ్ల్యూఎఫ్‌ఐ) అధ్యక్షుడు, మాజీ బీజేపీ ఎంపీ బ్రిజ్‌భూషణ్ శరణ్‌సింగ్‌ను నిర్దోషిగా విడుదల చేస్తూ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై నలుగురు మహిళా రెజ్లర్లు దాఖలు చేసిన అప్పీల్‌పై దిల్లీ కోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బ్రిజ్‌భూషణ్ శరణ్‌సింగ్‌, డబ్ల్యూఎఫ్‌ఐ మాజీ సహాయ కార్యదర్శి వినోద్ తోమర్, దిల్లీ ప్రభుత్వానికి సోమవారం నోటీసులు జారీ చేసింది. బాధితుల పేర్లను పేర్కొంటూ అసలు అఫిడవిట్, ఉత్తర్వులను సీల్డ్ కవర్‌లో ఉంచాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఈ కేసు అక్టోబర్ 9న విచారణకు రానుంది. కాగా, సెప్టెంబర్ 25న లైంగిక వేధింపుల కేసులో బ్రిజ్‌భూషణ్, వినోద్ తోమర్‌ను నిర్దోషిగా విడుదల చేయడాన్ని నలుగురు మహిళా రెజ్లర్లు దిల్లీ కోర్టులో సవాల్ చేశారు.

రెజ్లర్లు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ప్రకారం
భారత రెజ్లింగ్‌ సమాఖ్య అధ్యక్షుడు బ్రిజ్‌భూషణ్, డబ్ల్యూఎఫ్‌ఐ మాజీ సహాయ కార్యదర్శి వినోద్ తోమర్‌ను నిర్దోషులుగా విడుదల చేయడం చట్టబద్ధంగా నిలవదని రెజ్లర్లు దిల్లీ కోర్టులో దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. రికార్డులో ఉన్న సాక్ష్యాలను తప్పుగా, పక్షపాతంతో అంచనా వేశారని అన్నారు. ఊహాగానాలు, అంచనాలపై కోర్టు తీర్పు ముందుకు సాగిందని ఆరోపించారు. కట్టుబడి ఉండాల్సిన, సుస్థిరమైన చట్ట సూత్రాలను వర్తింపజేయడంలో విఫలమైందని తెలిపారు. బాధితుల పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత నిష్పక్షపాతంగా, సాక్ష్యాధారాలతో కూడిన అంచనా వేయడానికి బదులుగా లైంగిక దాడి, వేధింపులకు గురైన బాధితుల నుంచి ఆశించే ప్రవర్తన గురించి పాతకాలపు, మూస ధోరణి అంచనాలపై మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు తీర్పు తన తీర్పులోని అధిక భాగాన్ని ఆధారంగా చేసుకుందని అన్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
2016-2019 మధ్య కాలంలో తాము లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొన్నామంటూ 2023లో మహిళా రెజర్లు దిల్లీలోని జంతర్‌మంతర్ వద్ద నిరసనలు చేపట్టారు. అప్పట్లో ఈ నిరసనలు దేశవ్యాప్తంగా పెను దుమారం రేపాయి. అప్పటి రెజ్లింగ్ సమాఖ్య అధ్యక్షుడు బ్రిజ్‌ భూషణ్, ఇతర సభ్యులపై రెజ్లర్లు లైంగిక ఆరోపణలు చేశారు. నిరసనలు చేసినవారిలో వినేశ్ ఫొగాట్‌, సాక్షి మాలిక్‌, బజరంగ్ పునియా తదితరులు ఉన్నారు. కేంద్రం జోక్యంతో వారు నిరసనలు విరమించుకున్నారు. రెజ్లర్ల ఫిర్యాదు మేరకు దిల్లీ పోలీసులు బ్రిజ్‌భూషణ్‌, తోమర్‌పై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులోనే ఆగస్టు 3న మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు తీర్పును ఇచ్చింది. బ్రిజ్‌భూషణ్‌ సింగ్‌, తోమర్‌ను దిల్లీ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు నిర్దోషులుగా తేల్చింది. సరైన సాక్ష్యాధారాలు లేకపోవడం, బాధితులు ఇచ్చిన వాంగ్మూలాల్లో వ్యత్యాసం కారణంగా ఈ కేసును కొట్టివేస్తూ తీర్పును వెలువరించింది.

తీర్పుపై బ్రిజ్ భూషణ్ షాకింగ్ కామెంట్స్
ఈ తీర్పుపై అప్పట్లో బ్రిజ్‌భూషణ్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. తనపై వచ్చిన లైంగిక ఆరోపణలు నిజమని తేలితే తాను ఉరివేసుకుంటానని మొదటి నుంచి చెబుతున్నానని అన్నారు. ఇప్పుడు తాను నిర్దోషిగా తేలినందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ తీర్పు తనకు, తన మద్దతుదారులకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించిన విషయమని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా తన తరఫున వాదించిన న్యాయవాదులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

'బ్రిజ్‌భూషణ్‌పై పోరాటానికి మాకు చాలా ధైర్యం అవసరమైంది'
బ్రిజ్​ భూషణ్​‌ను నిర్దోషిగా విడుదల చేస్తూ కోర్టు తీర్పు ఇవ్వడంపై అప్పట్లో రెజ్లర్ వినేశ్ ఫొగాట్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అధికార పార్టీకి చెందిన శక్తిమంతమైన నాయకుడిపై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయడానికి, అలాగే వీధుల్లోకి వచ్చి పోరాడటానికి తమకు ఎంతో ధైర్యం అవసరమైందన్నారు. బ్రిజ్ భూషణ్ తన అధికారాన్ని, బలప్రయోగాన్ని ఉపయోగించి ఆ అమ్మాయిలు కేసులు ఉపసంహరించుకునేలా చేశారని ఆరోపించారు. అయినప్పటికీ చాలా మంది మహిళా రెజ్లర్లు ధైర్యంగా నిలబడి కోర్టులో బ్రిజ్ భూషణ్‌కు వ్యతిరేకంగా పోరాడారని గుర్తు చేసుకున్నారు. మహిళా రెజ్లర్లు మోపిన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణల్లో బ్రిజ్‌భూషణ్ దోషి కాదని కోర్టు తేల్చడం తమకు తీవ్ర నిరాశను కలిగించిందన్నారు.

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