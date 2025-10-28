దిల్లీలో కృత్రిమ వర్షం కోసం సన్నాహాలు- తొలిసారి క్లౌడ్సీడింగ్!
క్లౌడ్సీడింగ్ ప్రయోగానికి ఇప్పటికే సన్నాహాలు పూర్తి
Published : October 28, 2025 at 3:25 PM IST
Delhi Artificial Rain : కాలుష్య భూతంతో దిల్లీ యుద్ధం చేస్తోంది. శీతాకాల ప్రభావంతో పాటు బాణాసంచా కారణంగా తీవ్రమవుతున్న కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు కృత్రిమ వర్షం కురిపించాలని దిల్లీ ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. వాతావరణం అనుకూలిస్తే మంగళవారం తొలిసారి క్లౌడ్సీడింగ్ నిర్వహిస్తామని దిల్లీ పర్యావరణ మంత్రి మంజిందర్ సింగ్ సిర్సా తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన విమానం కాన్పూర్ నుంచి దిల్లీకి రానుందని వెల్లడించారు. దిల్లీలో క్లౌడ్సీడింగ్ ప్రయోగానికి ఇప్పటికే సన్నాహాలు పూర్తయ్యాయి. గత వారం బురారి మీదుగా విమానం నుంచి సిల్వర్ అయోడైడ్, సోడియం క్లోరైడ్ సమ్మేళనాలను కురిపించారు. అయితే వాతావరణంలో తేమ శాతం కారణంగా వర్షం కురవలేదు. 3 కోట్ల 21 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో ఐదు క్లౌడ్ సీడింగ్ ట్రయల్స్ నిర్వహించడానికి IIT కాన్పూర్తో దిల్లీ ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకుంది. ఈ మేరకు డైరెక్టరేడ్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ కూడా IIT కాన్పూర్కు అనుమతి మంజూరు చేసింది.