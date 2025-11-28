ప్లాస్టిక్ బొమ్మకు అంత్యక్రియలు- ఇన్సూరెన్స్ సొమ్ము కోసం భారీ స్కెచ్!
అప్పులు తీర్చడానికి అడ్డదారులు తొక్కిన వ్యాపారి- ప్లాస్టిక్ బొమ్మకు అంత్యక్రియలు చేయాలని ప్లాన్- పోలీసులకు చిక్కి కటకటాలపాలైన వైనం!
Published : November 28, 2025 at 8:38 PM IST
Cremating The Servant Effigy Hapur : ఇప్పటి వరకు మీరు బీమా డబ్బు కోసం కుటుంబసభ్యులను, ప్రియమైన వారిని హత్య చేసిన ఎన్నో ఘటనల గురించి విని ఉంటూరు. అయితే ఉత్తర్ ప్రదేశ్లో ఒక కొత్త రకమైన మోసం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. బీమా ప్రయోజనాలను పొందాలని ఓ వ్యక్తి ఏకంగా డమ్మీ మృతదేహాన్ని సృష్టించాడు. దాని అంత్యక్రియలు పూర్తిచేస్తున్న సమయంలో స్థానికుల కంట పడ్డాడు. అంతే అతని భాగోతం బయటపడింది. పైగా అతనికి సహకరించినవారు కూడా ఇందులో ఇరుక్కున్నారు. నిజానికి నిందితులు ఈ తతంగం నడిపించడానికి ఒక సస్పెన్స్ చిత్రాన్ని తలపించేలా పూర్తి స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకున్నారు. కానీ చివరికి పోలీసులకు చిక్కారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
సీన్ రివర్స్
దిల్లీకి చెందిన వస్త్ర వ్యాపారులు కమల్ సోమానీ, ఆశీశ్ ఖురానా గురువారం అన్షుల్ మృతదేహానికి దహన సంస్కారాలు చేయడం కోసం భ్రజ్ఘాట్కు వచ్చారు. మృతదేహాన్ని కారు నుంచి తీశారు. దహన సంస్కారాలకు సన్నాహాలు పూర్తిచేశారు. అయితే అటుగా వెళ్తున్న పూజారి ఆ మృతదేహాన్ని చూసి, అది ప్లాస్టిక్ బొమ్మ అని గుర్తించాడు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు వారిని ఆరా తీయగా, నిందితులు పోలీసులనే తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేశారు. అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు తమదైన స్టైల్లో వారిని విచారించగా, అసలు విషయం బయటపడింది.
పెద్ద ప్లానే!
కమల్ సోమానీ రూ.50 లక్షల అప్పు ఉంది. దీనిని తిరిగి చెల్లించడానికి ఈ ప్రణాళికను రూపొందించాడు. ఈ ప్రణాళికలో భాగంగా, అతడు తన వస్త్ర దుకాణంలో పనిచేసే నీరజ్ ద్వారా అన్షుల్ ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డును తీసుకున్నాడు. వీటిని ఉపయోగించి అతను ఒక సంవత్సరం క్రితం అన్షుల్ పేరు మీద టాటా ఏఐ బీమా తీసుకున్నాడు. వాయిదాలను క్రమం తప్పకుండా చెల్లిస్తున్నాడు. ఎలాగైనా బీమా సొమ్ము పొందాలని అతను నిర్ణయించుకున్నాడు. అందుకోసం అన్షుల్ చనిపోయినట్లు నిరూపిస్తే, బీమా సొమ్ము లభిస్తుందని, దాని ద్వారా అప్పు తీర్చుకోవచ్చని అనుకున్నాడు.
ఇందుకోసం అంత్యక్రియలు చేసి, అన్షుల్ చనిపోయినట్లు మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం పొందాలనుకున్నాడు. ప్లాన్ ప్రకారం కమల్, అన్షుల్కి ప్రత్యమ్నాయంగా రూపొందించిన బొమ్మను భ్రజ్ఘాట్ శ్మశానవాటికకు తీసుకెళ్లాడు. ఆ బొమ్మకు అంతిమ సంస్కారాలు చేయాలని చూశాడు. కానీ కథ అడ్డం తిరిగి పోలీసులకు చిక్కాడు. పోలీసులు కమల్ మొబైల్ ఫోన్తో అన్షుల్కు వీడియో కాల్ చేశారు. అన్షుల్ కొన్ని రోజులుగా ప్రయాగ్రాజ్లోని తన నివాసంలో ఉన్నానని స్పష్టం చేశాడు. తన పేరు మీద బీమా పాలసీ ఉన్న విషయం తెలియదని చెప్పాడు. నిజం బయటపడడంతో నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
పోలీసు కస్టడీల నిందితులు
బీమా డబ్బు కోసం డమ్మీ బొమ్మ అంత్యక్రియలు నిర్వహించడానికి వచ్చిన నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నామని గర్ సిఓ స్తుతి సింగ్ తెలిపారు. 'అన్షుల్ బతికే ఉన్నాడు. రూ.50 లక్షల విలువైన బీమా సొమ్ము పొందడానికి నిందితుడు కమల్ ఈ కుట్ర పన్నాడు. కమల్తో పాటు ఉన్న మరో ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకొన్నాం. కేసు దర్యాప్తు జరుగుతోంది' అని ఆయన తెలిపారు.
