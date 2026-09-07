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ఏడుకు చేరిన దిల్లీ ప్రమాద మృతుల సంఖ్య- కఠిన చర్యలకు ప్రభుత్వం సిద్ధం

12 మందిని రక్షించినట్లు తెలిపిన దిల్లీ పోలీసులు- దిల్లీ నగరవ్యాప్తంగా అక్రమంగా ఉన్న ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అంతస్తుల భవనాలను తక్షణమే జప్తు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశం

Satya Niketan Building Collapse
దిల్లీ ప్రమాదంలో సహాయక చర్యలు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2026 at 1:10 PM IST

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Delhi Satya Niketan Building Collapse : దిల్లీలో హాస్టల్‌ భవనం కూలిన ఘటనలో మృతుల సంఖ్య ఏడుకు చేరింది. ఇప్పటివరకు 12 మందిని రక్షించినట్లు అధికారులు చెప్పారు. పరారీలో ఉన్న ఆ భవన యజమాని హరిరామ్‌పై లుకౌట్‌ నోటీసులు జారీ చేసిన పోలీసులు అతడి కోసం తీవ్రంగా గాలిస్తున్నారు. అతడి ఆచూకీ కోసం 10 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశామని దిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. ఈ బృందాల్లో స్థానిక జిల్లా పోలీసులు, ప్రత్యేక సిబ్బంది, ఇతర ఆపరేషనల్ యూనిట్లు ఉండగా, ప్రతి బృందానికి అదనపు డీసీపీ హోదా అధికారి నాయకత్వం వహిస్తున్నారని వివరించారు. హరిరామ్‌ను పట్టుకోవడానికి పోలీసులు దిల్లీ, హరియాణా, ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లో గాలిస్తున్నారు.

మరోవైపు దిల్లీలోని హాస్టల్‌ భవన ప్రమాదం తర్వాత సీఎం రేఖాగుప్తా ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలకు ఉపక్రమించింది. దిల్లీ నగరవ్యాప్తంగా అక్రమంగా ఉన్న ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అంతస్తుల భవనాలను తక్షణమే జప్తు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది. నిర్లక్ష్యం వహించిన మున్సిపల్‌ అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం రేఖాగుప్తా హెచ్చరించారు. భవనానికి మరమ్మతులు చేస్తున్నప్పుడు బేస్‌మెంట్‌లో నీరు చేరడం వల్లే భవనం కుప్పకూలినట్లు సీఎం వెల్లడించారు. అటు ప్రమాదకర స్థితిలో ఉన్న సత్యానికేతన్‌లోని 13వ నంబర్ భవనాన్ని మూడ్రోజుల్లో కూల్చివేయాలని దిల్లీ మున్సిపల్‌ కార్పోరేషన్‌ ఆదేశాలు జారీచేసింది. అటు దిల్లీలోని హాస్టళ్లు సహా ఇతర భవనాలను అధికారులు ముమ్మరంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు తేలితే వెంటనే సీజ్ చేస్తున్నారు. ఇకపై పీజీలు, నర్సింగ్ హోమ్‌లు, స్కూళ్ల భవనాలకు స్ట్రక్చరల్ ఆడిట్, సేఫ్టీ సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి చేస్తూ కొత్త పాలసీని తీసుకురాబోతున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

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SATYA NIKETAN BUILDING COLLAPSE
DELHI BUILDING COLLAPSE
SATYA NIKETAN BUILDING COLLAPSE

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