ఎర్రకోట ఉగ్రదాడి కేసులో ఉమర్ నబీ కీలక అనుచరుడు అరెస్టు
ఉమర్ నబీ కీలక అనుచరుడు జసిర్ బిలాల్ వని అరెస్టు- ఉమర్ నబీతో కలిసి ఉగ్రకుట్ర చేసినట్లు గుర్తించిన ఎన్ఐఏ
Published : November 17, 2025 at 7:29 PM IST
Delhi Bomb Blast Red Fort : దిల్లీలో ఎర్రకోట వద్ద ఉగ్రదాడి కేసులో మరొక నిందితున్ని జాతీయ దర్యాప్తు బృందం NIA అరెస్టు చేసింది. శ్రీనగర్లో జసిర్ బిలాల్ను NIA అదుపులోకి తీసుకుంది. ఎర్రకోట వద్ద దాడికి పాల్పడ్డ ఉమర్ నబీకి జసిర్ బిలాల్ కీలక అనుచరుడు. ఉమర్ నబీతో కలిసి జసిర్ బిలాల్ ఉగ్రకుట్ర చేసినట్లు ఎన్ఐఏ గుర్తించింది. డ్రోన్లు, రాకెట్ల తయారీలో జసిర్ బిలాల్ నిపుణుడు. కారు బాంబు తయారీకి జసిర్ బిలాల్ సాంకేతిక సహకారం అందించినట్లు NIA గుర్తించింది. అతని స్వస్థలం జమ్ముకశ్మీర్లోని అనంత్నాగ్ జిల్లా ఖాజీగండ్.
మరోవైపు ఎర్రకోట వద్ద పేలుడు ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 15కి చేరింది. తీవ్రంగా గాయపడి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నవంబర్ 10న దిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన కారు పేలుడు వల్ల 13 మంది చనిపోయారు. తాజాగా మరో ఇద్దరు చనిపోవడంతో మృతుల సంఖ్య పెరిగింది. కాగా, దీనిపై ఎన్ఐఏ దర్యాప్తు చేపడుతోంది. అలాగే దిల్లీ పోలీస్ స్పెషల్ సెల్, క్రైమ్ బ్రాంచ్ లాంటి సంస్థలు కూడా విస్తృత స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా హరియాణాలోని అల్ ఫలా విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ఇద్దరు వైద్యులను, మరో వ్యక్తిని అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అంతకుముందు దిల్లీ పేలుడు కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా అల్ఫలాహ్ యూనివర్శిటీ ఛైర్మన్ జావేద్ అహ్మద్ సిద్దిఖీకి దిల్లీ పోలీసులు రెండు సమన్లు జారీచేశారు. పేలుడు ఘటనకు సంబంధించి ఒకటి ఫోర్జరీ, చీటింగ్కు సంబంధించి యూనివర్శిటీపై రెండు కేసులు నమోదుకావడంతో మరొక సమన్ జారీచేసినట్లు తెలుస్తోంది. యూనివర్శిటీ నిర్వహణ, వర్శిటీతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు సంబంధించిన లింకులపై ఛైర్మన్ సిద్దిఖీ వాంగ్మూలం కీలకంకానుందని భావిస్తున్నారు. యూజీసీ, నాక్ సంస్థలు అల్ ఫలాహ్ విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించి నిబంధనల ఉల్లంఘనలను దర్యాప్తు సంస్థల దృష్టికి తెచ్చినట్లు సమాచారం. వర్శిటీ గుర్తింపునకు సంబంధించి తప్పుడు పత్రాలపై దర్యాప్తు చేస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. యూనివర్శిటీ రికార్డులు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఇతర అనుమతులను కూడా పరిశీలించనున్నట్లు సమాచారం.