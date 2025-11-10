ETV Bharat / bharat

ఆస్పత్రికి అమిత్ షా- పరిస్థితిపై ప్రధాని మోదీ ఆరా- రంగంలోకి NIA, NSG బృందాలు

దిల్లీ ఎల్‌ఎన్‌జేపీ ఆస్పత్రికి వెళ్లిన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా- ఎల్‌ఎన్‌జేపీ ఆస్పత్రిలో బాధితులను పరామర్శించిన అమిత్‌ షా

Delhi Bomb Blast Red Fort
Delhi Bomb Blast Red Fort (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 10, 2025 at 10:16 PM IST

3 Min Read
Delhi Bomb Blast Red Fort : ఎర్రకోట వద్ద పేలుడుపై దిల్లీ పోలీసులు, ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాలు, క్లూస్‌ టీమ్‌లు, NIA, NSG బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఎర్రకోట సహా కీలక ప్రాంతాలకు అదనపు బలగాలను తరలించారు. విస్తృత స్థాయిలో తనిఖీలు చేపట్టారు. ఘటనాస్థలంలో విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టారు. కార్లో పేలుడుకు సంబంధించి ఏమైనా ఆధారాలు దొరుకుతాయా అనే కోణంలో అణువణువు గాలిస్తున్నారు. ఘటనాస్థలంలో పరిస్థితిని చూస్తే ఉద్దేశపూర్వక దాడిగానే భావిస్తున్న భద్రతా అధికారులు కారులో ఉంచిన పేలుడు పదార్థాలను దూరం నుంచి ఎవరైనా రిమోట్ కంట్రోల్ సాయంతో పేల్చి ఉంటారా? అనే అనుమానంతో తనిఖీ చేస్తున్నారు.

"ఈరోజు 6 గంటల 52 నిమిషాలకు నెమ్మదిగా కదులుతున్న వాహనం రెడ్‌ లైట్‌ వద్ద ఆగింది. అందులో ఒక పేలుడు జరిగింది. ఈ పేలుడుతో అక్కడ దగ్గరున్న వాహనాలు దగ్ధమయ్యాయి. ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌, ఎన్‌ఐఏ, ఎన్‌ఎస్‌జీ సహా అన్ని దర్యాప్తు సంస్థలు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నాయి. ఈ ఘటనతో కొందరు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. మరికొందరు మృతిచెందారు. కచ్చితమైన సమాచారమైతే లేదు. వివరాలు రాగానే మీకు చెబుతాం. పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడూ సమీక్షిస్తున్నాం."

--సతీశ్‌ గోల్చా, దిల్లీ పోలీస్‌ కమిషనర్‌

ఎల్‌ఎన్‌జేపీ ఆస్పత్రికి వెళ్లిన కేంద్ర హోంమంత్రి
మరోవైపు దిల్లీ కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. దిల్లీ ఎల్‌ఎన్‌జేపీ ఆస్పత్రికి వెళ్లిన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, బాధితులను పరామర్శించారు. బాధితుల పరిస్థితి గురించి వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో పేలుడు ఘటనపై అన్ని కోణాల్లో సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేశారు. దిల్లీ పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో అమిత్‌షా ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. ఆయనకు దిల్లీ పోలీసు కమిషనర్‌ పరిస్థితిని వివరించారు. అనంతరం నిఘావర్గాలు, ఎన్‌ఐఏ అధికారులతో అమిత్‌షా సంప్రదింపులు జరిపారు. ఘటనాస్థలికి వెళ్లాలని NIA, NSG, ఫోరెన్సిక్‌ సైన్సెస్‌ చీఫ్‌లను అమిత్‌ షా ఆదేశించారు. దర్యాప్తులో సహకరించాలని, ఆధారాలు సేకరించాలని సూచించారు. ఐబీ డైరెక్టర్‌తో కూడా అమిత్‌ షా మాట్లాడారు. పేలుడు ఘటన దృష్ట్యా ఎర్రకోట సమీపంలోని చాందినీ చౌక్‌ మార్కెట్‌ను మంగళవారం మూసి ఉంచనున్నారు. చాందినీ చౌక్‌కు వెళ్లే అన్ని దారులనూ మూసివేశారు. ఎర్రకోట, చాందినీ చౌక్‌ వద్ద జనాన్ని పోలీసులు ఖాళీ చేయించారు.

పేలుడు ఘటనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆరా
ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన పేలుడు ఘటనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆరా తీశారు. ఈ మేరకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా సహా సంబంధిత ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడిన మోదీ, పేలుడు వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి ప్రగాఢ సానుభూతిని ప్రధాని ప్రకటించారు. కారు పేలుడు ఘటన అత్యంత హృదయ విదారమైనదని లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ అన్నారు. ఈ ఘటనను తనను తీవ్ర ఆందోళన గురిచేసిందన్నారు. ఈ ఘటనలో చాలా మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారన్న వార్తలు తీవ్ర బాధాకరమని ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు. ఈ దుఃఖ సమయంలో మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వారంతా త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై సమగ్రమైన, వేగవంతమైన దర్యాప్తు చేయాలని కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత పవన్ ఖేడా డిమాండ్‌ చేశారు.

దేశంలో భారీ ఉగ్రకుట్రలను భద్రతా బలగాలు భగ్నం చేస్తున్న సమయంలో ఈ పేలుడు సంభవించడంపై విస్తృత దర్యాప్తునకు సిద్ధమయ్యారు. దిల్లీ సమీపంలోని ఫరీదాబాద్‌లో 3వేల కిలోల పేలుడు తయారీ పదార్థాలను జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న వేళ, గుజరాత్‌లో ముగ్గురు ఐసిస్ సానుభూతిపరులు అరెస్టైన వేళ ఈ పేలుళ్లు జరగడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో జరిగిన పేలుడుపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టినట్టు దిల్లీ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ తెలిపారు. ఎర్రకోటవద్ద ఓ కారు రెడ్‌ లైట్‌వద్ద ఆగుతుండగానే పేలుడు సంభవించినట్టు ఆయన చెప్పారు.

