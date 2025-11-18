ETV Bharat / bharat

'ఆత్మహుతి దాడి అంటే బలిదాన ఆపరేషన్‌'- పేలుడుకు ముందు ఉమర్‌ నబీ వీడియో వైరల్

వీడియోలో ఆత్మాహుతి దాడి గురించి ప్రస్తావించిన నబీ- ఆత్మహుతిని బలిదాన ఆపరేషన్‌గా అభివర్ణించిన నబీ- మరణానికి బయపడ వద్దని రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు

Delhi Bomb Blast Red Fort
Delhi Bomb Blast Red Fort (EENADU)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 18, 2025 at 4:04 PM IST

Delhi Bomb Blast Red Fort : ఎర్రకోట వద్ద కారు బాంబు పేలుడుకు కారణమైన ఉమర్‌ నబీ ఆ పేలుడు గురించి మాట్లాడుతున్న వీడియో ఒకటి బయట పడింది. ఆ వీడియోలో అతడు ఆత్మాహుతి దాడి గురించి ప్రస్తావించాడు. ఆత్మహుతి దాడిని అందరూ తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారని, వాస్తవానికి అదొక బలిదాన ఆపరేషన్ అని మరణానికి భయపడ వద్దని రెచ్చగొట్టేలా ఉమర్‌ వ్యాఖ్యానించాడు. ఈ కేసు దర్యాప్తులో బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత రోజైన డిసెంబర్‌ 6న భారీ పేలుళ్లకు ఉమర్‌ నబీ ప్రణాళిక రచించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అల్‌-ఫలాహ్‌ విశ్వవిద్యాలయంలో ఏర్పడిన ఈ టెర్రర్‌ మాడ్యూల్‌ గత ఏడాది నుంచి ఓ సూసైడ్‌ బాంబర్‌ కోసం అన్వేషిస్తున్నట్టు సంబంధిత అధికారి తెలిపారు. అందుకోసం డాక్టర్‌ ఉమర్‌ నబీ ముమ్మరంగా ప్రయత్నించినట్టు వెల్లడించారు. ఈ కేసులో అరెస్టయిన నిందితుల విచారణలో ఉమర్ ఓ కరడుగట్టిన ఉగ్రవాది అని తమ కార్యకలాపాల కోసం ఓ ఆత్మాహుతి బాంబర్ అవసరమని అతడు చెప్పినట్లు తెలిసింది.

జమ్ము కశ్మీర్​ పుల్వామాకు చెందిన ఉమర్‌ 1989 ఫిబ్రవరిలో జన్మించాడు. అతడి తండ్రి జీహెచ్‌ నబీ భట్‌, తల్లి షమీమా బానో. ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేసిన ఉమర్‌ తండ్రి, దాదాపు 10 ఏళ్ల క్రితం ఉద్యోగం నుంచి వైదొలిగారు. అయితే, శ్రీనగర్‌లోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ఉమర్‌, ఎంబీబీఎస్‌, ఎండీ (మెడిసన్‌) పూర్తి చేశాడు. కొన్నాళ్లు జీఎంసీ అనంతనాగ్‌లో సీనియర్‌ రెసిడెంట్‌గా పనిచేశాడు. అనంతరం హరియాణా ఫరీదాబాద్‌లోని అల్‌ ఫలాహ్‌ వైద్య కళాశాలలో అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌గా పనిచేశాడు. సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా తీవ్రవాద భావజాలానికి గురైన డాక్టర్లలో ఉమర్ కూడా ఒకడు. ఇటీవల జమ్మూకశ్మీర్‌లో నిర్వహించిన ఉగ్రవాద ఆపరేషన్‌లో పలువురు డాక్టర్లను భద్రతాధికారులు అరెస్టు చేయగా, వారితో ఉమర్‌కు కూడా సంబంధాలు ఉన్నాయని అధికారులు గుర్తించారు. అరెస్టయిన డా.అదిల్‌కు ఉమర్‌ సన్నిహితుడు అని, గతంలో వీరిద్దరూ అనంత్‌నాగ్‌లో కలిసి పనిచేసినట్లు తెలిపారు. వారి అరెస్టు నేపథ్యంలో భయాందోళనకు గురైన ఉమర్‌, ఈ పేలుడుకు పాల్పడినట్లు నిఘా వర్గాలు అనుమానిస్తున్నాయి.

దేశవ్యాప్తంగా దాడులు చేసేందుకు ప్లాన్
అంతేకాకుండా ఉమర్‌ నబీ దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉగ్ర దాడులు చేయడం గురించి ప్రతిసారీ ఉద్వేగభరితంగా మాట్లాడేవాడని తెలుస్తోంది. డాక్టర్‌ ఆదిల్‌, ముజమ్మిల్​తో కలిసి దాదాపు రెండేళ్ల నుంచి అమ్మోనియం నైట్రేట్‌ వంటి పేలుడు పదార్థాలను అతడు సేకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. వీటిని ఉపయోగించి పాక్‌కు చెందిన జైషే మహమ్మద్‌ ఉగ్ర సంస్థ కోసం దేశవ్యాప్తంగా దాడులు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.

నవంబర్​ 10న దిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన కారు పేలుడు వల్ల 15 మంది మరణించగా 30 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. అయితే, బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత రోజు డిసెంబర్‌ 6న భారీ పేలుళ్లకు ఉమర్‌ నబీ ప్రణాళిక రచించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. అంతలోనే ఫరీదాబాద్‌ ఉగ్ర నెట్‌వర్క్‌ కుట్ర బయటపడింది. ఇదికాస్త ఉమర్‌లో భయాందోళనకు దారితీయడంతో చివరకు ఎర్రకోట సమీపంలో ముందుగానే పేలుడు జరిగినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.

DELHI BOMB BLAST RED FORT
DELHI RED FORT EXPLOSION REASON
RED FORT CAR BLAST
RED FORT BLAST ACCUSED UMAR UN NABI
DELHI BOMB BLAST RED FORT

